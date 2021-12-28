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Исследование | Империя ГРУ наносит ответный удар. Как и почему растет пророссийская сеть Telegram-каналов

Цей матеріал також доступний українською
Империя ГРУ наносит ответный удар. Как и почему растет пророссийская сеть Telegram-каналов - Фото
Коллаж – Эмма Ванченко/LIGA.net
28.12.2021, 12:00

В 2021 году был создан целый ряд анонимных Telegram-каналов, которые еще расширили пророссийскую сеть. Что с ними делать и знает ли о проблеме СБУ

Громкое разоблачение СБУ сети анонимных Telegram-каналов, которые по заказу спецслужб РФ распространяли пророссийские месседжи, не остановило ее кураторов и администраторов. За этот год на анонимной площадке появился/прокачался еще десяток новых каналов, которые по контенту ничем особо не отличаются от старых "товарищей".

Что нужно знать о расширении пророссийской сети, знает ли об этом СБУ и что делать с каналами, если закрыть их невозможно: разбор LIGA.net.

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СЕТЬ СТАЛА БОЛЬШЕ

Самый крупный из новых Telegram-каналов – За гранью (129 000 подписчиков). Он был создан в конце августа и до 10 сентября прокачался до 26 000 пользователей и охвата в 7000 просмотров на пост. Однако уже за следующую неделю аудитория канала увеличилась до 43 500, а посты стабильно начали набирать по 30 000 просмотров.

Еще один нестандартный скачок зафиксирован 30 сентября, когда всего за день на канал подписались около 10 000 пользователей. 3-4 октября канал пополнился еще почти на 14 000 подписчиков.

Динамика роста подписчиков канала За гранью (фото – скриншот сайта Tgstat)

Ранее мы уже писали, что накрутить десятки тысяч подписчиков и просмотров не составляет труда. Это стоит сравнительно недорого.

Канал Криоген (92 500 подписчиков) был создан еще в июле и в первый месяц работы практически не создавал авторского контента, занимаясь исключительно репостами сообщений более раскрученных каналов. В частности, он публиковал Резидента, ЗеРада, Наблюдателя и First.

Канал оживился в конце августа: на нем появились "авторские" посты, а сообщения резко начали набирать по 27 000 просмотров. Дальше сценарий развития полностью повторяет опыт канала За гранью.

Динамика роста подписчиков канала Криоген (фото – скриншот сайта Tgstat)

На 10 сентября у Криогена было 26 000 подписчиков, потом всего за одну неделю на него "подписались" 9000 пользователей. Следующий скачок также зафиксирован в конце сентября, когда за несколько дней канал, вероятно, накачали более чем 10 000 подписчиков. 3-4 октября (опять дежавю с За гранью) авторы решили не заморачиваться с конспирацией, и на канал "подписались" сразу 16 000 пользователей.

Идентичный сценарий у Telegram-канала MediaKiller (51 600), который 5-9 сентября, – всего через неделю после создания, – дополнительно получил 13 000 подписчиков. Примечательно, что у канала есть брат-двойник в России с точно таким же названием и даже логотипом.

Российский двойник со 100 000 подписчиков (фото – скриншот сайта Tgstat)

Часть каналов, пополнивших ряды пророссийской сети, были созданы еще в 2019-2020 годах, но лежали мертвыми и ждали звездного часа.

Один из таких – First (402 000). Канал создан еще в 2019-м и до марта 2021 года стабильно насчитывал максимум 10 000 подписчиков. С марта канал, видимо, перекупили и стали накачивать пользователями. К июню First насчитывал более 150 000 подписчиков, в ноябре – 455 000.

Для сравнения: на самый популярный Telegram-канал в украинском сегменте, посвященный музыке, подписаны 640 000 пользователей.

Похожая история у Наблюдателя (72 700). Cоздан в 2019-м, насчитывал под 30 000 подписчиков. Всего через пару дней после разоблачения СБУ сети каналов начал резко расти и к июню прокачался до 70 000.

В целом контент-анализ и разбор репостов и упоминаний каналов дает основания утверждать, что с разоблаченной СБУ пророссийской сетью связаны как минимум семь новых каналов.

Инфографика – Эмма Ванченко/LIGA.net

Из неупомянутых – это канал Скептик (89 500), который был создан в июле и имеет схожую с Криогеном историю накрутки, и Wash (8500).

О ЧЕМ ОНИ ПИШУТ

По контенту новые каналы ничем не отличаются от старших товарищей, говорит LIGA.net PR-консультант Андрей Коваленко, исследующий роспропаганду в Telegram. "Скептик, Криоген и За гранью делают акцент на политике, коррупции и "разоблачениях", – говорит он. – Но на самом деле это всего лишь каналы для разгона более дешевой заказухи с дальнейшим распространением на другие каналы".

В эту же категорию можно отнести Telegram-канал Хейтер (4000). Ресурcы Tgstat и Telemetr маркируют его как канал-ботовод.

MediaKiller делает акцент на критике власти и ее медиакампаний. Также канал дискредитирует независимые СМИ, по любому поводу связывая их с американским бизнесменом Джорджем Соросом, говорит LIGA.net программный менеджер Детектор Медиа Ксения Ильюк.

"У этого канала неоправданно много подписчиков, – считает Ильюк. – Я не верю, что столько украинцев интересуются кухней наших медиа. Поэтому на подобных каналах удобно смотреть накрутки".

Wash пишет с акцентом на политтехнологии и анализ социологии. "Администраторы делают вид, что это нейтральный интеллектуальный продукт, – объясняет Коваленко. – Но канал регулярно цитируется всей сеткой: First, Легитимный, Резидент. Также Wash регулярно делает обзоры, куда включают публикации каналов пророссийской сетки".

В целом главный нарратив всех каналов (не только для новых) один и тот же: это внешнее управление и попытка дискредитировать работу Украины с международными партнерами.

Пандемия вынудила российских кураторов вкладываться в создание спецканалов, главная задача которых – дискредитация вакцинации.

Для этого в ноябре 2021-го был создан российский канал с красноречивым названием Антивакцинатор (11 400). Этот канал полностью посвящен распространению фейков о пандемии и антипропаганде вакцинации, говорит LIGA.net и.о. главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Шаповалов.

"У нас есть все основания относить канал Антивакцинатор к одной сети анонимных ресурсов, которые курируются 85-м центром спецслужбы главного управления Генштаба российских Вооруженных сил", – отметил Андрей Шаповалов.

По его данным, Антивакцинатор был раскручен через канал Сплетница.

КАРТА СВЯЗЕЙ

В разоблачении Telegram-каналов помогают они сами. Достаточно изучить их историю репостов/упоминаний/цитирований.

К примеру, разоблаченный СБУ Резидент репостился каналом Наблюдатель целых 294 раза, каналом Скептик – 158,  каналом First – 137, каналом Wash – 94, а каналом Криоген – 56 раз.

"Это все – единая сеть. Они были созданы по шаблонному принципу: на старте 30 000-50 000 ботов, закупка охвата, после чего по сниженным ценам идет попытка завести клиентов, которые думают, что каналы активно читаются политиками", – объясняет Коваленко.

ПОЧЕМУ СЕТЬ РАСШИРЯЕТСЯ

По мнению Коваленко, для создания новых каналов есть несколько поводов. Один из них – это бизнес-составляющая.

"Новые площадки – новые цены, – говорит Коваленко. – Расширяется диапазон для рекламодателей. Если у тебя есть несколько площадок для разгона, ты можешь выставлять более широкий прайс. Соответственно, растут шансы, что воспользуются именно твоей сеткой".

По его словам, большинство клиентов, к сожалению, не понимают, что среди 85 000 подписчиков канала 90% могут быть ботами.

Благодаря этому каналы зарабатывают неплохие деньги. С точки зрения заказных материалов, считает Коваленко, самый успешный канал среди новых – MediaKiller. Клиентам-новичкам канал предлагает стартовую цену $500, старые могут разместиться за $300. По подсчетам Коваленко, в месяц MediaKiller может зарабатывать $3000-4000.

В среднем одно размещение на новых каналах может стоить $300-700.

Среди основных заказчиков Коваленко выделяет людей, которые в регионах сотрудничают с ОПЗЖ. Это было отчетливо видно накануне выборов мэра Харькова, которые состоялись в конце октября 2021-го.

Слова Коваленко подтверждает собеседник LIGA.net в СБУ.

Спецслужба установила 50 заказчиков, которые платили за размещение материалов на разоблаченных каналах. Одним из заказчиков остаются представители харьковской ячейки ОПЗЖ.

Вторая причина – расширение Telegram. "Аудитория Telegram растет. В том числе количество людей, использующих мессенджер как основной источник информации, – говорит Ильюк. – Поэтому есть все основания считать, что и анонимные каналы будут укрепляться".

Единственное, что могут появиться новые сетки, которые будут создавать конкуренцию и дробить аудиторию, добавляет она. Ведь скоро выборы, и партии могут инвестировать в свои сетки.

ЗНАЕТ ЛИ О КАНАЛАХ СБУ И ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ

В этот раз СБУ не смогла существенно нам помочь, отметив лишь, что работа в этом направлении продолжается. Собеседник LIGA.net в СБУ заявил, что акцент делается на работе с заказчиками, поскольку через них можно выйти на администраторов каналов.

"Это единственный путь. Отслеживается движение средств, потом выходят на человека, с которым начинается работа. Собирается доказательная база и тогда начинаются процессуальные действия", – сообщил собеседник. То, что каналы работают практически всегда с криптовалютой, значительно усложняет жизнь украинской спецслужбе.

Закрыть отдельный Telegram-канал невозможно, и вариантов для реагирования остается совсем мало. По мнению Коваленко, многое в этом зависит от создателя мессенджера Павла Дурова.

"Чем чаще Telegram будет проводить чистку от ботов, тем быстрее эти каналы умрут. Потому что им будет слишком дорого постоянно докупать ботов, – считает Коваленко. –  Бизнес-составляющая этих ресурсов умрет. А пропагандисткой составляющей именно в новых каналах нет. Их банально не читают".

Сейчас эффективность Telegram по борьбе с ботами низкая, уверен он.

Ильюк предлагает начать прямой диалог с администрацией: "Да, это звучит не обнадеживающе, но это точно лучше, чем пытаться запретить. Пример – Facebook. Там не все идеально, но сеть идет на уступки".

Второй путь – дискредитация.

"Сколько бы они не запускали новых продуктов, сеть вымирает. Это видно по качеству материала", – говорит Коваленко. По его словам, нужно подчеркивать непрофессионализм авторов каналов.

И, наконец, третий вариант – образование аудитории.

"Очень страшно принять тот факт, что украинцы все еще верят анонимным источникам. Это очень опасная тенденция, – считает Ильюк. – Поэтому образование, постоянная маркировка этих каналов и пояснение, что с ними не так, могут помочь исправить ситуацию".

Читайте также первый материал из этого цикла: Империя ГРУ. Как устроена и как влияет на Украину сеть Telegram-каналов, вскрытая СБУ

Империя ГРУ наносит ответный удар. Как и почему растет пророссийская сеть Telegram-каналов

специальный корреспондент LIGA.net
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Служба безопасности Украины Telegram гру россии павло дуров анонимные каналы
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