Интервью с НБУ и Интерпол, как оружие Москвы. Что вам надо знать этим утром

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Интервью первой замглавы НБУ Рожковой

Первая замглавы НБУ Катерина Рожкова рассказала об уголовных делах против банкиров, как НБУ реагирует на подозрение в коррупции и что об этом думает МВФ. Напомним, что во вторник и среду Высший антикоррупционный суд избирал меру пресечения троим бывшим топ-сотрудникам Нацбанка: Александру Писаруку, Николаю Каленскому и Алле Шульге. Всех подозревают в коррупции и сговоре с экс-менеджментом обанкротившегося в 2014 году VAB Банка.

О задержаниях банкиров. Что меня беспокоит в этой всей ситуации: кредиты в банках иногда становятся дефолтными – экономика проседает, залоги обесцениваются. … Поэтому не нужно искать криминал в каждом непогашенном кредите. Да, злоупотребления бывают даже в потребительском кредитовании, но это не означает, что если заемщик не возвращает деньги, то кто-то из банкиров с ним в сговоре.

О задержании Писарука. Моя первая реакция была чем-то средним между негодованием и обидой. Во-первых, я абсолютно уверена в Александре, он не мог сделать того, в чем его подозревают. Во-вторых, я не сомневаюсь в наших процедурах: в НБУ абсолютно все построено на коллегиальных решениях. Единоличного влияния на процессы нет, и в 2014 году тоже не было. К тому же речь шла о спасении банка – сотрудники НБУ сделали все возможное, чтобы защитить вкладчиков, а теперь их считают виноватыми.

О рефинансировании 2014 года. Когда клиенты в панике забирают деньги, потому что никто не знает, что будет завтра, страна рискует остаться вообще без банков. Поэтому в 2014 году выбора у НБУ не было – чем дольше ты ждешь, тем с более серьезными последствиями приходится иметь дело. Так происходит во всех странах, которые сталкиваются с кризисами: центробанки в первую очередь используют рефинансирование, другими словами, вливают в систему деньги, чтобы погасить панику.

Об отношениях общества к НБУ. Люди устали, все хотят справедливости, чтобы разворованные деньги были возвращены, а виновные – наказаны. Я думаю, нам нужно больше объяснять свои решения, чтобы общество видело, как работает центробанк и зачем он делает вещи, которые не всегда бывают понятными.

О переговорах с МВФ. Наш базовый сценарий – Staff Level Agreement (принципиальное согласие Фонда прокредитовать страну. – Ред.) мы получим до конца года. Больше о том, как работает НБУ и почему участие регулятора в схеме с VAB банком невозможно читайте по ссылке.

Как Интерпол превратился в оружие Москвы в гибридной войне

Что случилось. В начале недели в Польше по запросам РФ задержали 20 украинцев. Всего на данный момент в публичной базе данных "красная карточка" розыска у 70 украинцев. Из них 25 – по запросу РФ.

Интерпол помогает задерживать политических врагов Владимира Путина. При этом организация закрывает глаза на массовые нарушения устава со стороны Москвы: запрет использования Интерпола в политических, военных, религиозных или расовых вопросах. Украина за этот год 18 раз жаловалась в генсекретариат, но организация продолжает закрывать глаза на проблему.

Как работает Интерпол. Главная функция – составление и поддержка разных баз данных, которыми могут пользоваться правоохранительные органы по всему миру. Организация не занимается следственной и оперативной работой.

Для объявления в розыск в базе Интерпола размещается карточка (notice). В зависимости от цели розыска карточка классифицируется по цвету. Перед публикацией карточка должна проверяться на обоснованность и соответствие критериям Интерпола.

Но есть и второй способ объявления в розыск: процедура рассылки (diffusion) по розыску с целью экстрадиции. Рассылка попадает напрямую и без предварительной углубленной проверки в базу обмена данными между национальными бюро. Россия часто использует этот инструмент. Жертвами "рассылки" были экс-лидер Правого сектора Дмитрий Ярош и бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

Почему Интерпол закрывает глаза на действия РФ. Вряд ли, но возможно причина в деньгах. Интерпол содержится на членские взносы стран-участниц, размер ежегодно платежа больше всего зависит от размера экономики государства. Для сравнения, взнос России в этом году – более 1 млн евро, взнос Украины – а 35 000 евро. Больше о примерах злоупотребления России и, что делать Украине читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Приговор Маркиву. Украина подала апелляцию. Ранее суд в Италии приговорил бойца Национальной гвардии Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы. Рассмотрение апелляции начнется весной 2020 года.

2. Кабмин установит «страховую» цену газа для населения – около 7000 за тысячу кубометров. Если будет остановка транзита российского газа через Украину, то газ на рынке подорожает, соответственно, "застрахованные" потребители выиграют. И наоборот.

3. Украина выдала США подозреваемого в хищении $6 млн хакера. Это первая экстрадиция из Украины в США в упрощенном порядке. ФБР с 2010 года разыскивают 32-летнего гражданина Литвы, которого подозревают в хакерстве.

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