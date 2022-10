Иран, Сирия, КНДР, Китай. Может ли Путин собрать ось зла против Запада в войне с Украиной

Россия после восьми месяцев войны теряет оккупированные территории Украины, тратит запасы ракет на террор и осталась практически без поддержки в ООН. На помощь идут диктаторы. Иран поставляет дроны, КНДР признает фейковые референдумы и, по сообщениям СМИ, продает боеприпасы. А Китай трясет старыми угрозами подчинить Тайвань.

События перекликаются с миропорядком, о котором президент США Джо Байден предупреждал в инаугурационной речи в 2020-м. Противостояние демократического и автократического миров обостряется.

На кого опирается Путин в войне против Украины, сможет ли Россия и/или Китай сформировать мировую "ось зла", будет ли крепким альянс диктаторов и что все это значит для Украины – разбор LIGA.net.

КАНДИДАТЫ В "ОСЬ ЗЛА":

как диктатуры помогают России

Иран поставляет РФ дроны Shahed-136 и Mohajer-6 для массового террора в Украине, а иранские инструкторы обучают россиян и контролируют запуски. Тегеран это отрицает, но украинская разведка говорит, что Иран в ближайшее время начнет поставлять РФ баллистические ракеты класса "земля-земля" и новые дроны Arash-2.

МИД Украины хочет разрорвать дипломатические отношения с Ираном и требует прекратить вооружать режим диктатора Путина.

"Нужна консолидация усилий для более мощного санкционного давления на Иран. Других рычагов влияния нет", – говорит LIGA.net Федор Вениславский, представитель президента в Верховной Раде.

По данным Politico, США готовы усилить санкции, а ЕС уже это сделал. Если ввести полный комплекс ограничений, которые действовали до 2015 года, то есть шанс обвалить экономику Ирана, объясняет LIGA.net директор Центра ближневосточных отношений Игорь Семиволос.

Зачем Тегеран помогает России? "У Ирана – много врагов, ему нужно искать типа "друзей". И он видит в России возможного союзника, который поможет ему противостоять США", – считает Семиволос.

Россия также может помогать Ирану с разработкой ядерного оружия, предупредил Израиль президент Владимир Зеленский.

По словам Семиволоса, до 2020-2021 годов Тегеран и Москва были пауками в банке и дрались за интересы в Сирии, но сейчас у них – стратегическое сотрудничество с элементами альянса. Хоть и неформальное.

Иран повышает ставки для переговоров с Западом по ядерной сделке и доступу к энергетическому рынку, говорит LIGA.net Александр Краев, аналитик центра внешней политики "Украинская призма".

"Они пугают Запад: если не дадите то, чего мы хотим – разнесем все в щепки. Но США четко предупредили Иран: либо вы ведете себя как нормальные люди, либо из-под санкций не вылезете, и ваша экономика ничего не будет стоить", – утверждает эксперт.

Режим Ына продает России снаряды для артиллерии, сообщал в сентябре The New York Times: РФ может сделать ставку на Иран и КНДР, ведь обе страны давно под санкциями – и Западу сложнее на них надавить.

Пхеньян поставки отрицает, но продолжает быть одним из главным политических сторонников РФ на международной арене. КНДР единственная в мире признала псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях и была в числе пяти стран, которые голосовали против осуждения аннексии в Генассамблее ООН.

Но пока роль КНДР вокруг войны в Украине ограничена и поверхностна, объясняет LIGA.net Илия Куса, эксперт по международной политике Украинского института будущего. "Режим Ким Чен Ына зависит от РФ и Китая и будет делать все, чтобы сохранять торговлю, но не принимать никаких обязательств. Я не видел материалов, подтверждающих, что КНДР поставила оружие России", – отметил он.

Летом признала "государствами" созданные Кремлем террористические организации ЛНР и ДНР. Украина сразу же разорвала с ней дипотношения. Режим Асада голосовал против осуждения аннексии в ООН, но "российскими" оккупированные земли пока не признал.

Весной на Донбассе был уничтожен отряд наемников из Сирии и Ливии, а The Guardian писал о прибытии в Россию сирийских специалистов по бочковым бомбам. РФ при этом забирает из Сирии часть сил и техники.

Сирия – это failed state, которое по сути управляется Россией и Ираном, говорит Семиволос. Но там могут производить беспилотники. По сообщениям SOHR, Израиль ударил по заводам в Сирии в июле и октябре.

В целом Сирия – дотационная Россией страна, критически зависящая от российского импорта, отмечает Куса. Она играет второстепенную роль и ничего серьезного для поля боя в Украине дать не может. У Сирии нет союзников, кроме РФ и Ирана, а наладить отношения, например, с аравийскими монархиями Дамаску пока не удалось.

Уже является союзником России: с 24 февраля Минск дал РФ плацдарм для атак с севера и обстрелов Украины. Сейчас режим Лукашенко начал еще и поставлять армии РФ эшелоны военной техники и боеприпасов.

9 октября МИД Беларуси устроил провокацию – вызвал украинского посла якобы из-за угрозы нападения Украины. После этого Зеленский предложил разместить международных наблюдателей на границе, однако пока эта идея не нашла практического отклика.

На беларуской территории сейчас планируют разместить минимум 9000 российских военных и 170 танков – наращивание войск у границ Украины видно со спутника. В ВСУ говорят, что угроза повторного вторжения из Беларуси – пока низкая, но она растет: оккупанты могут ударить западнее, чтобы помешать поставкам оружия в Украину.

Пока ударных групп в Беларуси нет, россияне перебросили только 3200 человек, констатирует глава ГУР Кирилл Буданов. Для повторного наступления на север войска придется перебрасывать до 2,5 недель.

КИТАЙ ДЕРЖИТСЯ В СТОРОНЕ,

но держит в уме Тайвань

Си Цзиньпинь на ХХ съезде компартии Китая стал первым после Мао Цзедуна правителем, который будет руководить КНР три срока. Сегодня он сильнее, чем когда-либо, констатирует старший научный сотрудник Global China Hub и Atlantic Council Майкл Шуман.

23 октября предыдущего лидера Китая Ху Цзиньтао взяли под руки, подняли с кресла и вывели из зала прямо посреди съезда.

