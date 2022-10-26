Иран, Сирия, КНДР, Китай. Может ли Путин собрать ось зла против Запада в войне с Украиной

Россия после восьми месяцев войны теряет оккупированные территории Украины, тратит запасы ракет на террор и осталась практически без поддержки в ООН. На помощь идут диктаторы. Иран поставляет дроны, КНДР признает фейковые референдумы и, по сообщениям СМИ, продает боеприпасы. А Китай трясет старыми угрозами подчинить Тайвань.

События перекликаются с миропорядком, о котором президент США Джо Байден предупреждал в инаугурационной речи в 2020-м. Противостояние демократического и автократического миров обостряется.

На кого опирается Путин в войне против Украины, сможет ли Россия и/или Китай сформировать мировую "ось зла", будет ли крепким альянс диктаторов и что все это значит для Украины – разбор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

КАНДИДАТЫ В "ОСЬ ЗЛА":

как диктатуры помогают России

ИРАН

Иран поставляет РФ дроны Shahed-136 и Mohajer-6 для массового террора в Украине, а иранские инструкторы обучают россиян и контролируют запуски. Тегеран это отрицает, но украинская разведка говорит, что Иран в ближайшее время начнет поставлять РФ баллистические ракеты класса "земля-земля" и новые дроны Arash-2.

МИД Украины хочет разрорвать дипломатические отношения с Ираном и требует прекратить вооружать режим диктатора Путина.

"Нужна консолидация усилий для более мощного санкционного давления на Иран. Других рычагов влияния нет", – говорит LIGA.net Федор Вениславский, представитель президента в Верховной Раде.

По данным Politico, США готовы усилить санкции, а ЕС уже это сделал. Если ввести полный комплекс ограничений, которые действовали до 2015 года, то есть шанс обвалить экономику Ирана, объясняет LIGA.net директор Центра ближневосточных отношений Игорь Семиволос.

Зачем Тегеран помогает России? "У Ирана – много врагов, ему нужно искать типа "друзей". И он видит в России возможного союзника, который поможет ему противостоять США", – считает Семиволос.

Россия также может помогать Ирану с разработкой ядерного оружия, предупредил Израиль президент Владимир Зеленский.

По словам Семиволоса, до 2020-2021 годов Тегеран и Москва были пауками в банке и дрались за интересы в Сирии, но сейчас у них – стратегическое сотрудничество с элементами альянса. Хоть и неформальное.

Иран повышает ставки для переговоров с Западом по ядерной сделке и доступу к энергетическому рынку, говорит LIGA.net Александр Краев, аналитик центра внешней политики "Украинская призма".

"Они пугают Запад: если не дадите то, чего мы хотим – разнесем все в щепки. Но США четко предупредили Иран: либо вы ведете себя как нормальные люди, либо из-под санкций не вылезете, и ваша экономика ничего не будет стоить", – утверждает эксперт.

Читайте также: Госдеп: Союз России и Ирана — это серьезная угроза, к которой нужно пристальное внимание

СПРАВКА. В сентябре в Иране



В середине октября



Протесты имеют тенденцию к расширению, несмотря на репрессии, говорит Семиволос. Режим силен и готов убивать, процесс его демонтажа может затянуться на годы. Но на этот раз протесты выглядят более масштабными – шансы есть, считает эксперт. В сентябре в Иране начались протесты , поводом стала гибель в отделении "полиции нравов" девушки, которая якобы неправильно носила хиджаб. Западные медиа сообщали о более 200 погибших демонстрантов и сотнях арестованных.В середине октября произошел пожар в крупнейшей тюрьме Тегерана, семьи заключенных скандировали: "Смерть диктатору!"Протесты имеют тенденцию к расширению, несмотря на репрессии, говорит Семиволос. Режим силен и готов убивать, процесс его демонтажа может затянуться на годы. Но на этот раз протесты выглядят более масштабными – шансы есть, считает эксперт.

Читайте также: Интервью | Сергей Кислица: Можно считать Небензю идеологическим подонком, но он опытный дипломат

КНДР

Режим Ына продает России снаряды для артиллерии, сообщал в сентябре The New York Times: РФ может сделать ставку на Иран и КНДР, ведь обе страны давно под санкциями – и Западу сложнее на них надавить.

Пхеньян поставки отрицает, но продолжает быть одним из главным политических сторонников РФ на международной арене. КНДР единственная в мире признала псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях и была в числе пяти стран, которые голосовали против осуждения аннексии в Генассамблее ООН.

Но пока роль КНДР вокруг войны в Украине ограничена и поверхностна, объясняет LIGA.net Илия Куса, эксперт по международной политике Украинского института будущего. "Режим Ким Чен Ына зависит от РФ и Китая и будет делать все, чтобы сохранять торговлю, но не принимать никаких обязательств. Я не видел материалов, подтверждающих, что КНДР поставила оружие России", – отметил он.

Читайте также: Южная Корея и США отработали высокоточные бомбардировки сразу после испытания ракеты КНДР

СИРИЯ

Летом признала "государствами" созданные Кремлем террористические организации ЛНР и ДНР. Украина сразу же разорвала с ней дипотношения. Режим Асада голосовал против осуждения аннексии в ООН, но "российскими" оккупированные земли пока не признал.

Весной на Донбассе был уничтожен отряд наемников из Сирии и Ливии, а The Guardian писал о прибытии в Россию сирийских специалистов по бочковым бомбам. РФ при этом забирает из Сирии часть сил и техники.

Сирия – это failed state, которое по сути управляется Россией и Ираном, говорит Семиволос. Но там могут производить беспилотники. По сообщениям SOHR, Израиль ударил по заводам в Сирии в июле и октябре.

В целом Сирия – дотационная Россией страна, критически зависящая от российского импорта, отмечает Куса. Она играет второстепенную роль и ничего серьезного для поля боя в Украине дать не может. У Сирии нет союзников, кроме РФ и Ирана, а наладить отношения, например, с аравийскими монархиями Дамаску пока не удалось.

Читайте также: РФ вывела ПВО из Сирии, что может изменить позицию Израиля по военной помощи Украине – NYT

БЕЛАРУСЬ

Уже является союзником России: с 24 февраля Минск дал РФ плацдарм для атак с севера и обстрелов Украины. Сейчас режим Лукашенко начал еще и поставлять армии РФ эшелоны военной техники и боеприпасов.

9 октября МИД Беларуси устроил провокацию – вызвал украинского посла якобы из-за угрозы нападения Украины. После этого Зеленский предложил разместить международных наблюдателей на границе, однако пока эта идея не нашла практического отклика.

На беларуской территории сейчас планируют разместить минимум 9000 российских военных и 170 танков – наращивание войск у границ Украины видно со спутника. В ВСУ говорят, что угроза повторного вторжения из Беларуси – пока низкая, но она растет: оккупанты могут ударить западнее, чтобы помешать поставкам оружия в Украину.

Пока ударных групп в Беларуси нет, россияне перебросили только 3200 человек, констатирует глава ГУР Кирилл Буданов. Для повторного наступления на север войска придется перебрасывать до 2,5 недель.

КИТАЙ ДЕРЖИТСЯ В СТОРОНЕ,

но держит в уме Тайвань

Си Цзиньпинь на ХХ съезде компартии Китая стал первым после Мао Цзедуна правителем, который будет руководить КНР три срока. Сегодня он сильнее, чем когда-либо, констатирует старший научный сотрудник Global China Hub и Atlantic Council Майкл Шуман.

23 октября предыдущего лидера Китая Ху Цзиньтао взяли под руки, подняли с кресла и вывели из зала прямо посреди съезда.

Watch Xi as his predecessor Hu Jintao is dragged away…China is already wiping references to him from the web.



pic.twitter.com/mF064uSwvr — Rita Panahi (@RitaPanahi) October 22, 2022

Правдоподобных объяснений инцидента с Цзиньтао нет, говорит LIGA.net Юрий Пойта, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network. Скорее всего, это может указывать на усиление крайне авторитарных тенденций в Китае.

"Больше Си – означает больше политики Си: больше дипломатии "волк-воин", более агрессивные попытки изменить "основанный на правилах" международный порядок… Для США власть Си, вероятно, означает усиление конкуренции между сверхдержавами", – объясняет Шуман.

В контексте войны РФ против Украины Пекин пока демонстрирует нейтралитет и не занимает сторону РФ, говорит LIGA.net Вениславский. США прямой китайской помощи России не видят.

КНР ставит стратегической целью мировое лидерство в экономическом, технологическом, военном плане, объясняет Пойта. И в достижении этой цели сильно зависит от Запада экономически и технологически.

Поэтому пока Китай не будет делать резких шагов и обострять отношения с США, говорит Пойта: "Даже на уровне риторики говорят не о конфронтации, а о стратегической конкуренции".

Он не исключает, что Китай может оказать ограниченную помощь России, но на данном этапе не будет передавать высокотехнологическое оружие и в целом разрывать отношения с Западом.

СПРАВКА. Стратегическая цель и "болевая точка" для Китая – контроль над Тайванем. Си на съезде



Си повторяет риторику руководства КНР последних пяти лет, отмечает Пойта – ничего нового. Китай действительно готовится к военному сценарию, однако сначала КНР надо стать технологически и экономически самодостаточным государством.



"Когда это произойдет, через 5 или 20 лет, мы не знаем. Очень маловероятно, что даже через пять, – сказал Пойта. – Думаю, вероятность будет увеличиваться лет через десять". Стратегическая цель и "болевая точка" для Китая – контроль над Тайванем. Си на съезде заявил , что хочет сделать это мирно, хотя не исключает и силового сценария. Но США задействуют армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой, предупреждал ранее президент Джо Байден Си повторяет риторику руководства КНР последних пяти лет, отмечает Пойта – ничего нового. Китай действительно готовится к военному сценарию, однако сначала КНР надо стать технологически и экономически самодостаточным государством."Когда это произойдет, через 5 или 20 лет, мы не знаем. Очень маловероятно, что даже через пять, – сказал Пойта. – Думаю, вероятность будет увеличиваться лет через десять".

Пока же Китай производит чипы 10-летней давности, а построение модернизированной армии – цель на 2035 год, констатирует Пойта: "Они отстают на десятки лет (от США. – Ред.) по подводным лодкам, ВМС, авиации. Это все равно, что сравнить кнопочный телефон и смартфон".

Война РФ в Украине – скорее сдерживающий Китай фактор. Пекин видит, что даже меньшее по потенциалу государство может сопротивляться и поставить большую страну на грань коллапса, отметил эксперт.

Читайте также: Президент Тайваня сравнила угрозы от Китая с российскими перед вторжением в Украину

ПАУКИ В БАНКЕ – ИЛИ АЛЬЯНС:

могут ли диктаторы создать коалицию

Украинские власти не исключают, что Россия может искать союзников среди стран-изгнанников, говорит Вениславский: "Кроме Ирана и КНДР, думаю, никто в такую коалицию не войдет. Даже те страны, которые сохраняют нейтралитет, Китай и Индия, на сторону РФ не становятся".

В ось зла уже входят Беларусь и Сирия, считает Семиволос. Также в зоне риска – Ливан (здесь пытается доминировать прокси Ирана – "Хезболла") и Ирак (есть активные проиранские силы).

Более широкая коалиция в регионе маловероятна, считает эксперт по Ближнему Востоку Куса. Многие страны конфликтуют между собой – РФ придется их мирить, чтобы сколотить альянс.

Позиции России на Ближнем Востоке, наоборот, ослабевают на фоне войны против Украины и усиления региональных игроков, говорит эксперт. У РФ нет идеи, чтобы повести за собой даже самые антизападные страны на конфронтацию с Западом: "Общая антизападность – это не та идея, на которой можно создать альянс".

РФ продолжит манипулировать антизападными настроениями, пытаться склонять к союзничеству и вбивать клин в отношения между западными и не-западными странами, отмечает Куса.

Но Москва не способна сформировать глобальную антизападную коалицию. Саммиты БРИКС и ШОС показали, что РФ не воспринимают как однозначного лидера, скорее бы авторитаристы пошли за Китаем.

Однако у Китая иной подход к внешней политике, говорит Пойта. Пекин отказался от формирования альянсов и последние 30 лет постоянно это проговаривает. Вместо этого КНР использует систему стратегических партнерств: она не предусматривает союзов и ни к чему не обязывает Пекин, объясняет эксперт. Это позволяет Китаю быть гибким, развивать отношения с антагонистами и не провоцировать США.

"Если бы Китай строил альянсы, США еще 20-30 лет назад восприняли бы это как вызов, попытку построить полярный мир, – объясняет Пойта. – Но Китай не хочет провоцировать США на контрмеры".

Сейчас нет признаков, что Китай отойдет от этой стратегии и начнет строить "ось зла" с Россией, говорит эксперт. Об этом постоянно заявляют и власти Китая, и связанные с правительством КНР эксперты.

К тому же, формирование союзнических отношений с Россией не будет продуктивным для достижения основной цели Китая – стратегического лидерства на мировой арене, добавляет Пойта. По его прогнозу, КНР будет развивать отношения с РФ, но не вступит в условную "ось зла" в ближайшие 5-10 лет, если не будет "черного лебедя".

Но в отношениях РФ и КНР уже есть атрибуты союза, отмечает в колонке для Bloomberg Хэл Брандс. США могут не считать отношения РФ и Китая союзническими из-за отсутствия четких гарантий взаимной обороны, однако Пекин и Москва проводят военные учения, имеют связи по оборонным технологиям и де-факто пакт о ненападении.

Иран выглядит слабым звеном этой "оси зла". Хотя сотрудничество также становится теснее: в 2019-м Тегеран участвовал в морских учениях с Москвой и Пекином, в 2021-м подписал 25-летнее стратегическое партнерство с КНР и сейчас дал РФ дроны-камикадзе.

По мнению профессора, помощь Ирана России указывает, что авторитаристы опасаются – если кто-то из них потерпит поражение, то остальные столкнутся с США. Поэтому он не исключает: Китай может пойти на экономическую помощь и военные поставки РФ, если Москва приблизится к военному краху и политическому коллапсу.

"Не ждите, что Россия, Иран и Китай совершат суицид друг ради друга. Но и не думайте, что им безразлична судьба друг друга", – говорит Брандс.

США СОБИРАЮТ "СТАРУЮ БРИГАДУ":

как Запад планирует противостоять автократам

США 12 октября опубликовали стратегию нацбезопасности: главная проблема – авторитарные режимы с ревизионистской политикой.

Наиболее значимым вызовом в документе указан Китай. Россию в Белом доме считают непосредственной угрозой региональной безопасности в Европе и источником нестабильности по всему миру. Но отмечают: спектр возможностей РФ не отвечает всем возможностям Китая.

Разделение России и Китая как двух отдельных угроз – важно, считает Райан Хасс, старший научный сотрудник Центра политических исследований Восточной Азии и Китайского центра Джона Л. Торнтона.

США отказываются от мнения, что на отношения РФ и Китая нельзя повлиять, считает эксперт. Хоть у США практически нет шансов вбить клин между Пекином и Москвой – интересы РФ и КНР не совпадают.

"Россия больше рушит международный порядок, а Китай стремится быть архитектором пересмотренного порядка, – отмечает эксперт. – У Китая и России разные взгляды на Центральную Азию и Арктику. Китай все еще находится на подъеме... Пекину есть что терять... Признание таких различий – важный шаг для разработки подходов к их применению".

США не хотят полярного противостояния в духе холодной войны. Но Вашингтон будет инвестировать в инструменты влияния и создавать максимально сильную коалицию наций, говорится в стратегии.

По данным Euractiv, дипломаты из ЕС уже получили разнарядку относиться к Китаю как конкуренту. А глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в программной речи послам ЕС заявил, что для Европы не будет больше прежнего мира, где ее благосостояние базировалось на торговле с КНР и энергоносителях из России.

"Американцы работают над тем, чтобы создать ось коллективного Запада. Это не только НАТО и ЕС… Мы также видим там Британию и Японию, которые готовы работать с американцами. Шаг за шагом американцы снова собирают свою старую бригаду", – считает Краев.

Также в стратегии США ставят задачу модернизировать и укрепить вооруженные силы для эпохи стратегической конкуренции с крупными державами. "Будет новая гонка вооружений. Будет новое не силовое противостояние, не военное, а скорее игра мускулами", – считает эксперт.

А Украине пора подкорректировать политику по Китаю, ведь КНР до сих пор де-юре является стратегическим партнером, отмечает Пойта.

"Это противоречит подходу партнеров Украины по ЕС и НАТО, которые уже определили Китай как долгосрочный вызов, – констатирует Пойта. – Если Украина считает себя частью Запада, то это вызов и для нее".

Читайте также: Интервью | Поражение России должно быть катастрофическим. Возможно, уже этой зимой – Фрэнсис Фукуяма

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.