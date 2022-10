"Прыжками лягушки". ВСУ наступают и освобождают на юге: будет ли котел в Херсоне

Украинские военные освободили 29 поселков на юге за шесть дней октября. Фронт прорван на примерно 20 км. ВСУ подбираются к Новой Каховке, где под контролем россиян – дамба и переправы.

"Наступление – это отлично. Это трофеи и деоккупированные территории, подъем боевого духа… ВСУ показывают в очередной раз, что могут делать крупные наступательные операции. Это не случайность, не один раз повезло, а система", – говорит LIGA.net Игаль Левин, военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля.

Как ВСУ используют тактику "прыжков лягушки", почему россиянам не стоит ждать чуда и будет ли котел в Херсоне – короткий разбор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Украинские защитники 2 октября начали новую фазу наступления – на юге. Военные публикуют мало деталей и просят не называть освобожденные города до сводок Генштаба.

5 октября ОК "Юг" сообщило об освобождении Любимовки, Хрещеновки, Золотой Балки, Беляевки, Украинки, Великой и Малой Александровок. По этому списку видно: ВСУ движутся с севера вдоль правого берега Днепра.

Накануне, 4 октября ВСУ освободили Давыдов Брод – село на восточном берегу, что позволяет давить на оккупантов еще и с запада.

6 октября были освобождены еще 29 населенных пунктов на юге. Россияне пытаются контратаковать резервами.

Украинские бойцы, видимо, активно используют при наступлении западные броневики, в частности, Humvee. На ряде опубликованных видео запечатлено, как эти машины выдерживают танковые удары и позволяют ВСУ идти вперед даже под плотным огнем оккупантов.

По оценке британской разведки, ВСУ прорвали фронт на 20 км, добились основных успехов на восточном берегу Ингульца и на западном берегу Днепра, но еще не угрожают главным оборонительным позициям РФ.

Прорыв ВСУ создает угрозу для оккупированной Новой Каховки, говорят британские разведчики. И это ставит перед армией РФ дилемму: отойти на левый берег Днепра по полуразрушенной переправе – или выполнять политическую волю диктатора Путина и не отступать.

Министр обороны Алексей Резников показал карту Deepstate с осенним наступлением. По данным авторов, теперь серая зона проходит в районе Дудчан, где оккупанты подорвали переправу через водохранилище.

#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.

This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns