"Прыжками лягушки". ВСУ наступают и освобождают на юге: будет ли котел в Херсоне

Украинские военные освободили 29 поселков на юге за шесть дней октября. Фронт прорван на примерно 20 км. ВСУ подбираются к Новой Каховке, где под контролем россиян – дамба и переправы.

"Наступление – это отлично. Это трофеи и деоккупированные территории, подъем боевого духа… ВСУ показывают в очередной раз, что могут делать крупные наступательные операции. Это не случайность, не один раз повезло, а система", – говорит LIGA.net Игаль Левин, военный аналитик, офицер Армии обороны Израиля.

Как ВСУ используют тактику "прыжков лягушки", почему россиянам не стоит ждать чуда и будет ли котел в Херсоне – короткий разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Украинские защитники 2 октября начали новую фазу наступления – на юге. Военные публикуют мало деталей и просят не называть освобожденные города до сводок Генштаба.

5 октября ОК "Юг" сообщило об освобождении Любимовки, Хрещеновки, Золотой Балки, Беляевки, Украинки, Великой и Малой Александровок. По этому списку видно: ВСУ движутся с севера вдоль правого берега Днепра.

Накануне, 4 октября ВСУ освободили Давыдов Брод – село на восточном берегу, что позволяет давить на оккупантов еще и с запада.

6 октября были освобождены еще 29 населенных пунктов на юге. Россияне пытаются контратаковать резервами.

Украинские бойцы, видимо, активно используют при наступлении западные броневики, в частности, Humvee. На ряде опубликованных видео запечатлено, как эти машины выдерживают танковые удары и позволяют ВСУ идти вперед даже под плотным огнем оккупантов.

По оценке британской разведки, ВСУ прорвали фронт на 20 км, добились основных успехов на восточном берегу Ингульца и на западном берегу Днепра, но еще не угрожают главным оборонительным позициям РФ.

Прорыв ВСУ создает угрозу для оккупированной Новой Каховки, говорят британские разведчики. И это ставит перед армией РФ дилемму: отойти на левый берег Днепра по полуразрушенной переправе – или выполнять политическую волю диктатора Путина и не отступать.

Министр обороны Алексей Резников показал карту Deepstate с осенним наступлением. По данным авторов, теперь серая зона проходит в районе Дудчан, где оккупанты подорвали переправу через водохранилище.

#UAarmy’s autumn offensive, day by day. While the "russian parliament" is intoxicated from the futile attempts at annexation, our soldiers continue moving forward.

This is the best answer to any and all "referenda", "decrees", "treaties" and pathetic speeches. pic.twitter.com/qLCBu0Vdns — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) October 5, 2022

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Наступление – один из самых сложных видов боя, говорит LIGA.net Игаль Левин, военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля. И ВСУ показывают, что могут на системном уровне делать глубокие операции с прорывами на десятки километров.

"Это наступление – не случайность. Нельзя сказать, что ВСУ один раз повезло. Это происходит методично. Сначала – контрнаступление в Харьковской области, затем – Лиманская операция , теперь идет наступление на Сватово и на южном направлении", – объясняет Левин.

Успехи ВСУ на юге показывают, что переброшенные сюда кадровые части армии РФ ломаются, считает аналитик. У них исчерпывается боеспособность – оккупанты не могут ни обороняться, ни наступать.

"Россияне бросают технику, это не организованный отход. Это уже мем: кремлевский ленд-лиз. Сотни исправных танков подарили ВСУ, огромное количество артиллерийских систем и снарядов", – говорит Левин.

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СПРАВКА. На правом берегу Днепра находятся наиболее профессиональные части российской армии. Элитную танковую дивизию и десантников перебросили сюда после летних заявлений военно-политического руководства Украины о подготовке к освобождению Херсона, объясняет LIGA.net Владислав Селезнев, военный эксперт и полковник ВСУ в отставке. Это была разработанная Генштабом ИПСО с участием президента и главкома, считает генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. "Россияне дергались то с востока на юг, то обратно. А пока они это делали, ВСУ нанесли удар по Харьковскому направлению. То есть стратегическая инициатива перешла в ВСУ", – говорит он LIGA.net.

Наступление показало: между разными видами украинских войск и системой разведки есть четкое взаимодействие, говорит LIGA.net военный эксперт Института Евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

ВСУ применяют тактику "лягушачьих прыжков", отмечает Селезнев. Артиллерия и ракетчики долго и методично уничтожают логистику, командные пункты и склады – затем пехота делает рывок и закрепляется на новых рубежах. Артиллерия заходит на эти рубежи и повторяет цикл.

"Странное название – "лягушачьи прыжки". Это кто-то из западных партнеров назвал. Но так и есть: продолжительная боевая работа – и резкий прыжок вперед. На Харьковском направлении была похожая история: ВСУ на плечах противника продвинулись на 90+ км, невероятный масштаб", – говорит Селезнев.

Наступлением на юге ВСУ сужают фронт на правом берегу Днепра, отмечает Левин. Театр боевых действий уменьшается и становится проще для командующих, позволяет действовать более гибко.

"Это приближает нас к Новой Каховке. А это – дамба и переправы, которые пытаются наводить россияне", – напомнил аналитик.

ЧТО ДАЛЬШЕ. ВСУ продолжат тактику "лягушачьих прыжков", считает Селезнев. Надежд на резкие позитивные изменения у россиян нет, отмечает эксперт. Для этого им нужна нормальная логистика, а ВСУ продолжат уничтожать ее дальними ударами.

У армии РФ обозначились и структурные проблемы, добавляет Левин. У них нет нормальной связи, разведки и командиров – чтобы все это заново внедрить, нужны годы мирного времени, а не войны.

Но для ВСУ сейчас также важно объективно оценить противника и вовремя остановиться, говорит LIGA.net генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. Россияне будут пытаться сорвать наступление – ударить во фланги или окружить.

РФ уже мобилизовала порядка 150 00 резервистов, но вводит их постепенно, а не концентрирует, отмечает он: "С точки зрения опыта ведения боевых действий, это неправильно. Но чем хуже им – тем лучше нам… Пока мы продвигаемся – значит, силы есть".

Россияне вряд ли уйдут из Херсона, пока действует политическая установка Путина сохранить город любой ценой, отмечает аналитик. Чиновники из США, наоборот, рекомендуют Украине освободить Херсон до конца года, чтобы не позволить РФ укрепить контроль на юге, пишет Financial Times.

Прогнозировать точные сроки наступления Левин не берется. На это влияют слишком много факторов, которые известны только Генштабу. Однако в конечном итоге сужение фронта и освобождение Новой Каховки должно привести к тому, что оккупантов в Херсоне зажмут в котел.

"У россиян в Херсоне будет непростой выбор, – добавил аналитик, – эвакуироваться с правого берега или остаться в котле, где они вечно сидеть не смогут и рано или поздно пополнят обменный фонд".

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