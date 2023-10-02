Сделка диктаторов. Путин хочет ракеты от Ирана: как ему могут помешать

Иран и Россия могут договориться о поставках Москве баллистических ракет, предупреждает Институт изучения войны (ISW). Уже через две недели истекает действие резолюции ООН – это облегчит сделку для диктаторов.

"В октябре у иранцев будет возможность продавать ракеты России, – говорит LIGA.net один из авторов отчета ISW Амин Солтани. – В последние недели мы наблюдали признаки того, что Иран готов к экспорту, а Россия заинтересована в нескольких иранских ракетных системах".

Что известно о возможном ирано-российском ракетном соглашении и какие факторы могут (и могут ли) ему помешать – разбиралась LIGA.net.

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ВИЗИТ ШОЙГУ И КОНЕЦ САНКЦИЙ ООН

На близость ракетного соглашения между Россией и Ираном могут указывать два события, считают в ISW. Первое – визит в Тегеран российского министра обороны Сергея Шойгу, где он вместе с военными КСИР осматривал арсеналы. Второе – 18 октября истекает срок действия резолюции Совета Безопасности ООН, которая запрещает другим странам покупать у Ирана ракеты.

"Это будет означать, что Иран сможет легально и открыто экспортировать ракеты таким субъектам, как Россия. Без какого-либо международного надзора", – говорит LIGA.net один из авторов отчета ISW Амин Солтани, аналитик по вопросам Ирана в American Enterprise Institute's Critical Threats Project (США).

Есть сомнения, что санкции были ключевым сдерживающим фактором для Ирана и России, говорит LIGA.net исследователь Университета Южной Флориды (США) и автор Atlantic Council Арман Махмудян.

Но конец действия резолюции позволит делать поставки в Россию более легкими и быстрыми с точки зрения трансакций, логистики. Также есть вероятность, что Россия скажет: поскольку санкции сняты, то и она может давать больше оружия Ирану.

"Это будет очень нехорошо для Украины. Как только Россия начнет это делать, мы станем свидетелями всплеска экспорта иранского оружия [на поле боя] в Украину, – объясняет Махмудян. – Иран будет гораздо мотивированнее, поскольку получит больше денег и оружия – ему будет что терять".

Команда ISW за последние недели фиксирует признаки того, что Иран реально готов к экспорту ракет, добавляет LIGA.net Солтани. Россия же очень заинтересована в нескольких иранских ракетных системах.

Взамен Тегеран будет просить денег на развитие ВПК и технологий, добавляет LIGA.net директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

По словам Солтани, Иран может просить у Кремля Су-35, системы ПВО С-400, помощь с космической, ракетной, ядерной программами, а также затрофеенное в Украине западное оружие – для копирования.

Пока поставок иранских ракет не было, убеждает президент Владимир Зеленский. Но спецслужбы в контакте с партнерами.

Будет ли заключена сделка – спрогнозировать сложно, добавляет Солтани. Это будет зависеть и от динамики отношений Москва-Тегеран, и от приоритетов Ирана – особенно на фоне перспектив заключения ядерного соглашения с Западом.

"Продажа иранских ракет России, вероятно, окажет негативное влияние на шансы на успех всеобъемлющих ядерных переговоров", — объясняет аналитик.

Открытым остается вопрос, согласится ли РФ давать чувствительные технологии, говорит Семиволос. Также в поставках оружия Москве заинтересованы не все иранские элиты: "Среди политического класса есть много людей, которые считают, что Иран должен ограничить сферу своей деятельности Ближним Востоком".

СКОЛЬКО И КАКИЕ РАКЕТЫ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ РОССИЯ

Россия заинтересована в иранских ракетах Fateh-110 (до 300 км, 650 кг боевой части) и Zolfaghar (700 км, 580 кг), говорит Солтани. Обе баллистические и запускаются с наземных установок.

Сбивать баллистические ракеты в Украине могут комплексы Patriot и SAMP-T, но их недостаточно для прикрытия даже крупнейших городов. Также сложно бороться с носителями этих ракет, поскольку пусковые установки мобильны.

"Главная проблема – они баллистические, – объясняет LIGA.net главред Defense Express Олег Катков. – Еще у них большая боевая часть. Подлетное время на 300 км – ориентировочно 300-400 секунд. Это очень плохо".

Никто не может сказать, сколько ракет потенциально может дать Иран, объясняют все опрошенные аналитики LIGA.net. Это закрытая страна.

О возможности поставок говорили еще год назад, напоминает Катков. Худший сценарий – если соглашения тогда достигли, а Иран все это время производил ракеты и ждал окончания срока резолюции ООН.

В то же время Иран сам окружен врагами и ведет ограниченную войну с Израилем, говорит LIGA.net военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин. Иран не может так просто разбрасываться оружием.

"Но это – полноценные баллистические ракеты. Оружие террора, – говорит он. – Даже если Иран поставит 100 ракет – их могут использовать против энергетической инфраструктуры для продолжения террористических атак".

Угроза для гражданских может быть и прямой, предупреждает Катков.

"Скорее всего, точность иранских ракет невысока, – говорит он. – Наиболее угрожающим вариантом могут быть удары по городам. Как россияне пуляют ракеты [ПВО] С-300 и С-400. Цель – куда-то туда, город".

СОРВАТЬ ПОСТАВКИ: ИЗРАИЛЬ, США, УКРАИНА

Израиль опасается, что Иран в ответ на ракеты получит от Кремля современное оружие и будет представлять еще большую угрозу евреям, объяснял две недели назад директор Моссада Давид Барнеа.

Барнеа также без уточнений заявил, что предварительные попытки Ирана предоставить России ракеты были сорваны. "У меня есть ощущение, что вскоре будет сорвано еще больше сделок", – практически анонсировал директор Моссада.

Израиль здесь преследует свои интересы – не дать усилиться Ирану через соглашения с Россией, говорит Махмудян. На данном этапе в его арсенале могут быть тайные операции по разведке и даже диверсии.

"Мы были свидетелями того, как за последнюю неделю произошло два взрыва на иранских складах ракет и беспилотников. Один из них был в Тегеране, и это был достаточно заметный взрыв", – говорит американский исследователь.

Но у операций Израиля есть определенный предел, отмечает Махмудян. Поскольку он опасается мести России – что Москва начнет усиливать Сирию, Иран, его прокси и другие антиизраильские группировки в регионе.

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США тоже могут сыграть роль в подрыве иранского ВПК, говорит LIGA.net директор программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев. Пример – 27 сентября Вашингтон ввел санкции против разоблаченной сети, которая занималась поставкой запчастей в Иран для "шахедов".

"Это работа не столько Пентагона и Госдепа, как Минюста и правоохранительных органов США… Американцы показали, что могут разоблачать и блокировать такие сети, – говорит Краев. – Мы еще увидим, насколько эффективна эта санкция. Но уже есть прецедент".

Подобные шаги могут усложнить производство оружия в Иране, но не остановить, прогнозирует Семиволос: "Иранцы – мастера таких поставок… Они совершенствуются и ищут новые пути. США тоже совершенствуются и пробуют предотвратить. Постоянная история".

Теоретически аргументом от США могут стать ядерные переговоры и предложение ослаблять санкции за отказ от поставки оружия России, говорит Махмудян. Но вряд ли Вашингтон пойдет на это.

"Одна из вещей, которые США могут сделать, – это повысить украинский ударный потенциал, – говорит американский аналитик. – Мы знаем, что вам нужны F-16, ракеты среднего или большого радиуса действия. Это могло бы развязать Украине руки для ударов, чтобы снизить эффект вооружения из Ирана".

Потенциально свою роль может сыграть и Украина. The Guardian утверждает, что Киев предложил странам G7 бить по заводам в Иране, Сирии и России. Суть предложения: дайте ракеты – и Украина сделает все сама.

Британские журналисты сомневаются, что страны G7 согласятся на это. Семиволос вообще считает, что за подобным сливом могут стоять российские источники – слишком нереалистично, похоже на попытку "показать украинцев как сорвиголов" и дополнительно настроить Тегеран против Киева.



Однако Левин не исключает операций спецслужб. Западные журналисты уже приписывали украинской разведке уничтожение вагнеровцев в Судане.

"Если мы допускаем, что это так, то почему этого не может быть в других местах? На Ближнем Востоке? – подытоживает аналитик. – ГУР показывает себя на высоком элитном уровне. Я не вижу причин, почему ГУР должно ограничиваться только Украиной и околоукраинским пространством".

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