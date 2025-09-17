Впервые за период полномасштабной войны Россия провела военные учения "Запад-2025" – ежегодные до 2022 года маневры, направленные на демонстрацию силы для НАТО. В этом году они менее масштабные, но настоящая опасность скрывается в гибридных провокациях, которые Кремль устраивает под их прикрытием – например, дроновая атака на Польшу. Это не просто отработка сценариев, а холодная, спланированная проверка на прочность.

"Стратегическая цель – отвлечь все внимание, которое европейцы уделяют Украине, и сосредоточить его на собственной обороне", – считает научный сотрудник Латвийского института внешней политики и Балтийского колледжа обороны Сандис Шрадерс.



Тем более, говорят LIGA.net в Минобороны Эстонии, доверия к заявленному количеству участников учений быть не может: "Россия и Беларусь всегда манипулируют цифрами".

Из этого текста вы узнаете:

чем нынешний "Запад" отличается от предыдущих;

насколько масштабными являются маневры на самом деле;

что в Беларуси делают американские военные.