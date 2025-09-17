Вперше за період повномасштабної війни Росія провела військові навчання "Захід-2025" – щорічні до 2022 року маневри, спрямовані на демонстрацію сили для НАТО. Цьогоріч вони менш масштабні, але справжня небезпека ховається у гібридних провокаціях, які Кремль влаштовує під їхнім прикриттям – як-от дронова атака на Польщу. Це не просто відпрацювання сценаріїв, а холодна, спланована перевірка на міцність.

"Стратегічна мета – відвернути всю увагу, яку європейці приділяють Україні, і зосередити її на власній обороні", – вважає науковий співробітник Латвійського інституту зовнішньої політики та Балтійського коледжу оборони Сандіс Шрадерс.



Тим більше, кажуть LIGA.net в Міноборони Естонії, довіри до заявленої кількості учасників навчань бути не може: "Росія та Білорусь завжди маніпулюють цифрами".

З цього тексту ви дізнаєтесь:

чим цьогорічний "Захід" відрізняється від попередніх;

наскільки масштабними є маневри насправді;

що у Білорусі роблять американські військові.