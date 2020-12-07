Искусственное мясо, последствия вакцины против COVID-19. Что надо знать утром
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Доброе утро!
Сегодня понедельник, 7 декабря. Температура от -3 до -8, курс доллара 28.37
Коронакризис уже не тот. По крайней мере, в медиа развитых стран. Пока в Украине СМИ пишут (читатели читают) о рекордах смертности, локдаунах и больницах, медиа в богатых странах во всю обсуждают вакцинацию, ее нюансы и последствия. Имунолог Метью Вудрофф написал детальный разбор о последствиях мРНК-вакцин и почему побочные эффекты от них – это хорошо. В Украине 57% жителей не хотят вакцинироваться (если вакцина платная) и это проблема. Пора просвещаться. Больше по ссылке.
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Американские исследователи прогнозируют, что через каких-то 10-15 лет искусственное мясо вытеснит с полок магазинов животные продукты. Прогноз делали для рынка говядины, но касается он всего крупного рогатого скота. Причина проста — развитие технологий и удешевление производства. По цепочке упадет спрос на продукты растениеводства и цены на землю. Для Украины, которая прочно обосновалась в списке крупнейших экспортеров зерновых — это плохая новость. Для украинцев, которые не могут себе позволить стейк на обед — хорошая. А для агробизнеса всего мира — это задача, которую придется решать очень быстро. Времени почти нет. Больше по ссылке.
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LIGA.Life продовжує заглядати до холодильників відомих українців і розпитувати їх про їхні харчові звички. Інна Поперешнюк – співзасновниця компанії "Нова пошта", ресторану "100 років тому вперед" у партнерстві з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком та амбасадор NewRun – організатора бігових марафонів по всій країні, відкрила нам свій. А там....! Більше за лінком.
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