Искусственное мясо, последствия вакцины против COVID-19. Что надо знать утром

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Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Чому побічні ефекти від вакцини проти COVID-19 – це добре – пояснює імунолог

Коронакризис уже не тот. По крайней мере, в медиа развитых стран. Пока в Украине СМИ пишут (читатели читают) о рекордах смертности, локдаунах и больницах, медиа в богатых странах во всю обсуждают вакцинацию, ее нюансы и последствия. Имунолог Метью Вудрофф написал детальный разбор о последствиях мРНК-вакцин и почему побочные эффекты от них – это хорошо. В Украине 57% жителей не хотят вакцинироваться (если вакцина платная) и это проблема. Пора просвещаться. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Мир перейдет на искусственное мясо. Это вопрос нескольких лет. Главное из отчета RethinkX

Американские исследователи прогнозируют, что через каких-то 10-15 лет искусственное мясо вытеснит с полок магазинов животные продукты. Прогноз делали для рынка говядины, но касается он всего крупного рогатого скота. Причина проста — развитие технологий и удешевление производства. По цепочке упадет спрос на продукты растениеводства и цены на землю. Для Украины, которая прочно обосновалась в списке крупнейших экспортеров зерновых — это плохая новость. Для украинцев, которые не могут себе позволить стейк на обед — хорошая. А для агробизнеса всего мира — это задача, которую придется решать очень быстро. Времени почти нет. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Що у холодильнику Інни Поперешнюк: співзасновниці "Нової пошти" і "100 років тому вперед"

LIGA.Life продовжує заглядати до холодильників відомих українців і розпитувати їх про їхні харчові звички. Інна Поперешнюк – співзасновниця компанії "Нова пошта", ресторану "100 років тому вперед" у партнерстві з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком та амбасадор NewRun – організатора бігових марафонів по всій країні, відкрила нам свій. А там....! Більше за лінком.

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