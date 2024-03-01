Сергей Цехоцкий – офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады. В разговоре с нами он говорит, что поддерживает мобилизацию заключенных, но не готов работать с "большими" коррупционерами, насильниками и госпредателями.

А массовая мобилизация осужденных и заключенных может стать проблемой командиров, считает офицер 47-й механизированной бригады Николай Мельник.

Правительство и депутаты предлагают узаконить мобилизацию осужденных, освобожденных от отбывания наказания. В комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки уже начали рассматривать законопроект. Нардепы подали 4195 правок.

Впрочем, мобилизовать могут разрешить и тех, кто сейчас сидит в тюрьме, добавляет заместитель министра юстиции Елена Высоцкая. Добрать в армию могут около 2600 человек.

Как планируют изменить подход к мобилизации осужденных и заключенных и готовы ли все военные к нововведениям — разбор LIGA.net.

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Именно законопроект о мобилизации призван запустить мобилизацию осужденных и заключенных. Так власти пытаются найти дополнительные резервы для войска. Потенциально около 2600 заключенных могут попасть в армию.

Правительство предлагает мобилизовывать осужденных, уже отбывших наказание. И заключенных, которых будут выпускать из тюрем. Исключение – преступления против нацбезопасности, государственная измена и коллаборация.

Нардепы в правках предлагают добавить к исключениям невыполнение приказа командира, сопротивление начальнику, нарушение уставных отношений, дезертирство, самоувечье, похищение оружия и боеприпасов, умышленное уничтожение военного имущества или передачу врагу.

Также отказать в мобилизации хотят тем, кто самовольно покинул поле боя или отказался вести огонь, добровольно сдался в плен и совершал там преступления.

"Нет" в Раде предлагают сказать мародерам и тем, кто совершал насилие над гражданскими, планировал и готовил агрессивную войну, нарушал обычаи войны, применил или разрабатывал оружие массового уничтожения, совершал экологическую катастрофу и геноцид.

Лукьяновское СИЗО (Фото: Сергей Нужненко/Радио Свобода)

"Если это не тяжелые статьи, то почему бы нет. Я — за. Тяжелые — это предательство, убийство. Не путать, когда случайно сбил кого-то автомобилем", — объясняет в разговоре с нами член комитета по нацбезопасности Юрий Здебский (СН).

В проекте закона Минюст пытался решить два вопроса: те, кто уже на свободе, сегодня невидимы для мобилизации — так не должно быть. Относительно заключенных сейчас – предоставить осторожные механизмы, чтобы их тоже можно было мобилизовать, рассказывает Высоцкая.

"У нас есть агрессор, который намного больше нас. А мы дискутируем, какие статьи можно, а какие нет. Предложим механизм, а дальше будем его расширять или сужать. Но процедура должна быть".

В Украине около 26 000 заключенных. 1000 из них – женщины. При мобилизации следует учитывать также вопросы здоровья, возраста и опыта.

"Все это будет сужать круг, – объясняет Высоцкая. – Думаю, что мы остановимся на 10 процентах от 26 000. Это мой прогноз. Но как будет – увидим на практике".

Если против мобилизации госпредателей выступают и в Минюсте, и в Верховной Раде, и среди военных, то по другим статьям продолжается дискуссия.

Кому дополнительно могут запретить мобилизацию в армию – читайте дальше.

Заключенные пожизненно, коррупционеры, дезертиры. Кого смогут отправить в армию

После принятия закона, Минюст сразу готов начать работать с командирами.

Но перед членами правительства и парламентариями стоит вопрос предохранителей и статей, которые под мобилизацию не попадут.

Чтобы снизить риски, Минюст предлагает модель, по которой вывод будет в отношении каждого конкретного заключенного. Решение будет принимать суд, но наибольшее значение будет иметь мнение военных как заказчика.

"Мы вместе с Минобороны определим, кто будет участвовать в отборе таких людей. А после отбора решением суда разрешить или запретить мобилизовать конкретного человека", – говорит Высоцкая.

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Дискуссия идет о мобилизации коррупционеров. Высоцкая отмечает, что суд и командир будут распределять каждого человека в отдельности.

"Здравый смысл должен сработать — не привлекать человека, совершившего коррупционное преступление, на обеспечение подразделения. Точно нужно дать другую работу. Но не вижу в этом проблемы", — говорит Высоцкая.

Возвращать потенциально могут и дезертиров. Хотя такой механизм пока не предусмотрен, запросы от "отдельных военных" в Минюст поступают.

Боец Вооруженных Сил (Фото: Генштаб ВСУ)

Предусматривается и возможность мобилизации пожизненно заключенных. Это 1500 человек. По словам Высоцкой, речь идет о том, чтобы после демобилизации они не возвращались в тюрьму. Или пожизненно осужденные могут быть исключены как категория вообще. Это должны решить народные депутаты.

"Но среди них (пожизненно заключенных) есть достойные люди, которые переосмыслили свою жизнь. И они беспокоятся о стране", – говорит заместитель министра.

Предохранителями в таком случае остаются решения суда и командира.

Под вопросом стоит выдача оружия. В министерстве предлагают использовать их оценку риска повторного совершения правонарушения.

При работе в комитете и голосовании законопроект может измениться, говорит Высоцкая. Депутаты могут исключить из перечня пригодных к мобилизации людей, совершивших тяжкие преступления или осужденных пожизненно. Тогда Минюст сможет проанализировать механизм, доработать его и предложить парламенту расширить категории мобилизации.

Но уже сейчас военные, с которыми поговорила редакция, видят риски и потенциальные проблемы. Далее мнение тех, на ком изменения в законодательство отразятся первыми.

Равнодушие и неприятие армейских норм. Что пугает военных

Проблемой может стать массовая мобилизация заключенных, предостерегают военные. Некоторые наотрез отказываются работать рядом с крупными коррупционерами. Не все хотят видеть рядом убийц и насильников. А кто-то вообще не видит места заключенным в своем подразделении, из-за недоверия к ним личного состава.

Впрочем, осужденные и заключенные имеют полное право быть в армии, убежден офицер 59 ОМПБр Сергей Цехоцкий: "Мы должны с ними работать. У нас есть психологи. Мы быстро определяем, кто есть кто".

Поддерживает мобилизацию заключенных и осужденных и офицер 47 ОМБр Николай Мельник. Но уточняет: только по запросу конкретной части.

"И это не должно быть массово. Чтобы они адаптировались к нормам армии, а не приносили свои порядки", – говорит Мельник.

Пока в Минюсте не видят проблем с мобилизацией коррупционеров, не все военные готовы работать с сидящими за "большие коррупционные схемы".

"Кража бюджетных средств в больших размерах, хищение бюджета. Не готовы с сидящими за изнасилование, закоренелыми криминальными авторитетами. Теми, кто совершил государственную измену", — говорит Цехоцкий.

Государство не впервые прибегает к привлечению заключенных в армию. В феврале 2022 года президент Владимир Зеленский указом о помиловании освободил около 200 заключенных, имевших боевой опыт.

Но это были люди, мотивированные воевать с Россией. Сейчас возникает вопрос — какая мотивация не отбывшего наказание человека присоединиться к ВСУ, рассуждает Мельник.

"Если этот человек будет продолжать в армии то, что делал на зоне, то это станет проблемой. Если действительно глубоко мотивированные люди, которые не по тяжелым статьям попали в тюрьму, то логика в этом есть".

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Украина не должна создавать штрафные роты и "заградотряды", объясняют военные. Цехоцкий отмечает: "Государству не нужно "дублировать орков".

Но повторить опыт России Украина и не сможет, считает Мельник из 47-й бригады. И именно в этом большая опасность.

"В России командиры не ценят людей. В отличие от наших. Там собрали зэков в одну роту и отправили умирать. Но я не готов сказать, что у нас эта группа заключенных просто не развернется и не расстреляет своего офицера. В России в таком случае уничтожают всех участников мятежа. Какие системы безопасности есть в ВСУ? Никаких. Не испугаются они ВСП-шника, который приедет их ругать", – говорит Мельник.

Военные ВСУ (Фото: Armed Forces of the Czech Republic)

Заключенные могут быть хорошими бойцами, считает Мельник. Но следует учитывать риск, что криминал начнет навязывать свои правила.

"Если в подразделение, которое сейчас будет заново формироваться из-за потерь, добросить 500 человек с зоны, то эта часть очень скоро может превратиться в анархическую банду", – говорит Мельник.

Одна из военнослужащих, с которой общалась редакция, рассказывает о своем опыте работы с осужденными: "С одной стороны, им нечего терять – если они захотят и включатся, из них могут быть "отбитые бойцы".

Но ее пугает вероятное безразличие и неприятие армейских норм, а также потенциальная склонность к насилию.

Наибольшей проблемой будет недоверие военных к осужденным и заключенным, объясняет в разговоре с редакцией медик из 5 ОКШБ. Места для таких мобилизованных у себя в подразделении он не видит, но не сомневается, что эту инициативу примут.

"ВСУ нужно брать людей. Как медик вижу, что сейчас большинство воюющих – это 45+ лет. Возможно, заключенных будут приобщать к логистическим делам – привезти пищу, например", – говорит боец.

По мнению медика, они должны проходить ВЛК очень тщательно. Обязательно через рентген, анализ крови. Поскольку туберкулез в тюрьме – частое явление. Но больше всего, считает военный, будет влиять отсутствие доверия, а не вопрос здоровья.

Противоположное мнение имеет Цехоцкий. Офицер считает, что большого недоверия не будет, потому что бойцы должны проходить обучение и боевое слаживание.

"В своей бригаде мы постоянно проводим тренировки. Там будет видно, как человек себя ведет и как относится к собратьям", – говорит офицер.

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