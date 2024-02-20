Верховна Рада цього тижня може розглянути законопроєкт про мобілізацію у другому читанні, каже заступник очільника Комітету з питань соцполітики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк. Але кількість правок до урядових пропозицій зашкалює: зараз їх понад 1200, і в нардепів є ще час на нові до 21 лютого.

Один з таких пунктів – щодо мобілізації майна фізичних осіб та заборони продажу і переміщення, зокрема, сільгосптехніки.

Мобілізація автівок та техніки відбувається вже зараз. І це передбачено одразу кількома законами, пояснює LIGA.net Олександр Чорнуха, юрист практики безпеки бізнесу в Juscutum.

Однaк норми, прописані у новому законопроєкті, можуть зупинити будівельний та агробізнес, говорить LIGA.net перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко (фрaкція Голос).

Правки до цього пункту нaрдепи теж подали. Якщо комітет їх не зaтвердить, то виноситимуть на голосування як є, пояснює LIGA.net член комітету ВРУ з питань правової політики Ігор Фріс (СН).

Хто веде облік майна, яке можуть мобілізувати, чи повернуть його власникам та чого очікувати фермерам: розбір LIGA.net.

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Держава вже може вилучaти авто. Як це працює

Мобілізація майна – це не нова норма для України, наразі її передбачають одразу декілька законів та постанов.

Це закон про передання, примусове відчуження або вилучення майна в умовах режиму воєнного чи надзвичайного стану, постанова Кабміну про затвердження положення про військово-транспортний обов’язок, указ президента про загальну мобілізацію від 24 лютого 2022 року та закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Вони чітко трактують вислів "забрати майно людини", наголошує LIGA.net юрист Juscutum Олександр Чорнуха.

Примусове відчуження майна – це позбавлення власника права власності. Майно переходить у власність держави для використання в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

"Натомість вилучення майна – це позбавлення державних підприємств, господарських об’єднань права господарського ведення або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном. Його передають для потреб держави в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Ця норма якраз і діє зараз – на території всієї України", – пояснює Чорнуха.

Різниця у тому, що примусове відчуження майна може здійснюватися з попереднім повним відшкодуванням його вартості.

"Якщо відшкодувати неможливо, майно примусово відчужується з наступним повним відшкодуванням. Тобто вилучення здійснюється без попередньої компенсації", – каже Чорнуха.

Облік майна, яке можуть мобілізувати, ведуть ТЦК. Саме військкомати збирають інформацію про нерухоме і рухоме майно. Зокрема, і наземні, водні та повітряні транспортні засоби.

Автомобіль на фронті (Фото: Генштаб ЗСУ)

Якщо людина має автівку підвищеної прохідності, яка задовольняє вимоги Сил оборони, це авто перебуває на військовому обліку. І держава має право його вилучити, пояснює LIGA.net полковник запасу та експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк.

"Під військово-транспортний обов'язок потрапляють навіть коні, вози, упряж. Це все – в межах чинного законодавства. І на все це держава має право повністю. Але виконання цього документа має величезні проблеми на сьогодні", – говорить Кевлюк.

Головна проблема – бізнесу не потрібні повнопривідні машини. Йому потрібні авто для перевезень хорошими дорогами з мінімальною витратою пального, додає полковник.

"Бізнесмени зосередилися на купівлі сучасних авто для автобанів. Збройним Силам це не потрібно. Тобто формально машини є, а вилучати немає чого. Бо воно не поїде по бездоріжжю", – каже він.

"Агросектор може зупинитись". У чому ризики

Нинішня редакція проєкту про мобілізацію передбачає, що техніку та авто можуть вилучати не лише у юридичних, а й у фізичних осіб.

За нових норм, Держспоживслужба має подавати до ТЦК інформацію про трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, техніку. МВС – про зареєстровані транспортні засоби. Мінінфраструктури та Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства - про водні транспортні засоби.

З моменту оголошення загальної мобілізації ці транспортні засоби, згідно з проєктом, забороняється переміщати між областями та за кордон. Заборона може бути й на передання прав власності, оренду (лізинг), надання транспорту як застави перед банками.

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На практиці це означатиме, що до ТЦК просто передадуть реєстри всіх транспортних засобів. І вони автоматично стають на облік у ТЦК. Власник про це навіть можете не знати, говорить LIGA.net перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко (фрaкція Голос).

А заборона на переміщення і оренду техніки повністю паралізує агросектор і будівництво, пояснює нардепка.

"Якщо я ФОП і потрапляю у цей список, то не можу ні відчужити це майно, ні здати в оренду. А практично весь будівельний та агросектор закредитовані. Заборона просто їх паралізує. Так, ЗСУ потрібна техніка. Але великі господарства і так допомагають Силам оборони. Питання до форми – як це прописали", – додає Клименко.

Практично всі фракції у Раді висловилися проти цього розділу, підкреслює депутатка. Зараз у парламенті шукають формулювання, яке б задовольнило і військових, і будівельний та агросектори. За словами Клименко, є шанси, що ці норми змінять.

Правки щодо мобілізації техніки вже подали, каже LIGA.net член Комітету Верховної Ради з питань правової політики Ігор Фріс.

"Щодо заборони укладати договори про оренду та наймання транспортних засобів – будемо намагатися виключити цю норму. Якщо на засіданні комітету правки не приймуть, їх будуть ставити на голосування на пленарному засіданні", – додає нардеп.

"Немає прозорості та справедливості"

У період дії режиму воєнного стану уряд може мати право на мобілізацію ресурсів. Зокрема, на приватне майно та працю громадян для потреб оборони та ведення війни, пояснює юрист Олександр Чорнуха. І це не є антиконституційною нормою.

Однак із мобілізацією техніки є декілька проблем – як законодавчих, так і фізичних. Одна з них – це переобладнання під газ, наголошує Віктор Кевлюк. Збройним Силам такі машини не потрібні, додає він.

"Демонтується система паливно-бензинова, встановлюється газова апаратура. По-перше, де ЗСУ мають брати газ, щоб це все заправляти? По-друге, машина втратила свої кондиції: не та потужність, не та прохідність. За 30 років машини, які влаштовували Збройні Сили, прийшли в технічно складний стан. А нові машини підвищеної прохідності не з'явилися", – говорить Кевлюк.

Вантажівки, які передали на фронт (Фото: Генштаб ЗСУ)

Проблема є з прозорістю процесів. Існує закритий перелік установ, які звільнені від постачання техніки до ЗСУ, наголошує він. У ньому, зокрема, є Державне агентство автомобільних доріг. Хоча ця техніка була б корисна для ЗСУ.

"Це підійально-транспортна, дорожньо-будівельна техніка. ЗСУ були б щасливі її отримати. Є Укргазвидобування, який не можна залишити без транспорту. А от чому звільнений від постачання Національний олімпійський комітет, мені не зрозуміло", – додає Кевлюк.

Про відсутність прозорості та справедливості мобілізації техніки каже і Юлія Клименко з транспортного комітету.

"Якщо у фермера є один трактор в селі, то його не можна забирати. Поля стоятимуть пусті. Більшість цих процедур Кабміну засекречені. У людей забирають техніку і вони навіть не знають, за якою процедурою", – говорить Клименко.

Процес мобілізації майна виконується за прямою вказівкою посадових осіб ТЦК. Вони це мотивують мобілізаційним завданням. Це складна історія і контролю немає жодного, наголошує Фріс.

Нардеп також каже, що держава частково компенсує транспорт, який забрали на користь ЗСУ. Наводить приклад зі шкільними автобусами – в Івано-Франківській області коштом місцевого бюджету вдалося закупити 39 нових замість вилучених.

Нестача і недоступність техніки дуже відчувається на фронті. Трактори використовуються для розмінування, на комбайнах встановлюють артсистеми, наголошує Клименко.

За два роки інженерні війська вже мали бути укомплектовані і за донорські, і за державні гроші, додає нардепка.

Але на практиці це не так.

"У нас кожна бригада сама риє бліндажі, бере дерево та екскаватори, – констатує Клименко. – Має працювати спецтехніка, це набагато ефективніше і швидше. Зараз же приватний сектор заміняє планування у Міноборони роботи інженерних систем".