"Избавиться от Гундяева". Зачем СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру и что ждет УПЦ

Служба безопасности Украины пришла в Киево-Печерскую Лавру, чтобы не допустить "русского мира". За последние два месяца правоохранители активно взялись за священников УПЦ (Московского патриархата).

Это может свидетельствовать об изменении "религиозного курса" Зеленского, говорит LIGA.net религиовед Дмитрий Горевой: "Раньше могли быть неформальные табу со стороны власти на тему религии. Потому что ни для кого не секрет, что священники МП как минимум хранят и распространяют пророссийскую литературу".

Следственные действия в Лавре прошли за день до синода 23 ноября, на котором могут быть приняты важные кадровые решения. В том числе – в отношении наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя), не исключает священник днепропетровской епархии УПЦ Андрей Пинчук.

"Вся УПЦ горит от стыда из-за того, что постоянно происходит в Лавре. Но у Павла очень много денег и связей", – убеждает он LIGA.net.

Что сейчас известно об обысках в Лавре и как война расколола УПЦ МП, можно ли наказать "коллаборантов в рясах" – разбор LIGA.net.

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ВОЛНА ОБЫСКОВ И ПОДОЗРЕНИЙ

22 ноября утром Служба безопасности Украины посетила Киево-Печерскую лавру. Правоохранители назвали это мерами по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

По данным СБУ, в условиях вооруженной агрессии России возрастает риск совершения терактов, диверсий и захвата заложников. Поэтому спецслужба решила проверить данные об использовании помещений УПЦ МП для укрывательства диверсантов, иностранных граждан и хранения оружия.

СБУ уточнила, что осмотр территории и помещений Лавры проводился с участием представителей церкви.

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Такие же мероприятия СБУ вместе с Нацполицией и Нацгвардией провела на территории двух женских монастырей в Ровенской области: в честь Волынской иконы Божией Матери и Корецкого Свято-Троицкого. Также правоохранители пришли в помещения Сарненско-Полесской епархии УПЦ, где обнаружили пропагандистские материалы и много налички.

Владельцем Корецкого женского монастыря, по данным Opendatabot, является священный синод РПЦ. Глава синода – патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев).

Волна обысков и подозрений священникам УПЦ МП началась в октябре. 2 октября наместник Киево-Печерской Лавры Павел (Лебедь) сообщил, что его шесть часов "мурыжили" на границе с Молдовой.

11 октября СБУ провела обыски у митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, в миру – Анатолий Елецких. Позже ему объявили подозрение в "разжигании религиозной розни". А во время обысков в Кировоградской области СБУ нашла переписку местного митрополита Иосафа (Петра Губеня) с главой РПЦ Кириллом.

15 ноября СБУ открыла уголовное дело из-за песен о "пробуждении матушки-Руси" во время службы в Киево-Печерской Лавре.

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С начала полномасштабной войны СБУ сообщила о подозрении 33 представителям УПЦ МП за помощь российским оккупантам.

На сайте церкви никакой реакции опубликовано так и не было.

"ЗЕЛЕНСКИЙ ВЗЯЛСЯ ЗА РЕЛИГИЮ"

Киево-Печерская Лавра – одна из важнейших православных святынь с тысячелетней историей. Каждая лавра – это самый авторитетный монастырь, говорит LIGA.net религиовед и философ Юрий Черноморец.

"За годы независимости они (УПЦ. – ред.) превратили Почаевскую, Киево-Печерскую и Святогорскую лавры в очаги зомбирования, – считает Черноморец. – В лаврах людям насаждают мировоззрение, которое бывает только в тоталитарных сектах".

Часть священников Киево-Печерской Лавры – настоящие сторонники русского мира, говорит LIGA.net доктор философских наук, архимандрит Кирилл (Говорун), который в 2007–2009 годах возглавлял отдел внешних церковных связей РПЦ в Украине. Хотя, добавляет, их меньшинство.

"Они верят в особую миссию России в этом мире, что бог дал России задачу: спасти этот мир от него самого, а Украина стоит на преграде этого пути, – рассказывает он. – И потому они готовы закрывать глаза на ее уничтожение из-за того, что есть более важные "задания".

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Говоруну удивительно, почему СБУ пришла в Киево-Печерскую Лавру только сейчас, а не, например, в 2014 году, когда можно было "намного меньшими усилиями и нервами предотвратить возможные злоупотребления".

По мнению Горевого, идет постепенное изменение религиозного курса власти.

"Когда Зеленский пришел к власти, религиозные вопросы были ему совсем не интересны, – говорит Горевой LIGA.net . – Зеленский считал, что когда государство занимается религиозными вопросами – это наследие Петра Порошенко и старой системы".

Но в последнем ноябрьском интервью Зеленский признался, что хотел бы больше разбираться в религиозных вопросах, чтобы быть "справедливым в решениях по государственно-конфессиональным отношениям". Консультантом он избрал религиоведа и нардепа 8-го созыва Виктора Еленского.

Горевой напоминает, что в мае УПЦ МП провела собор, на котором изменила устав, и это якобы должно было свидетельствовать о "полной самостоятельности и независимости" от Русской православной церкви.

Собор был лишь попыткой удержаться на плаву, полгода спустя резюмирует Дмитрий Горевой: "За первые два месяца большой войны [с УПЦ МП] перешло в ПЦУ около 500 приходов. Столько же приходов вышли суммарно за все предыдущие восемь лет, начиная от аннексии Крыма".

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УПЦ МП до сих пор официально не опубликовала майское решение, и только в конце сентября глава церкви Онуфрий направил письмо Госслужбе по этнополитике и свободе совести, в котором утверждает, что в соответствии с обновленным уставом УПЦ отмежевалась от московского патриархата.

"Если церковь осознает самостоятельность, то направляет делегации во все поместные церкви с просьбой рассмотреть свой новый статус, – разъясняет Черноморец. – Но Онуфрий никаких делегаций и писем не направлял. Поэтому его церковь фактически продолжает оставаться частью МП".

Без ответа руководства УПЦ МП до сих пор остаются многочисленные случаи коллаборационизма и предательства среди священников.

Например, во время оглашения незаконной аннексии украинских территорий в Кремле присутствовали священнослужители УПЦ МП: митрополит Луганский и Алчевский Пантелеймон (Поворознюк), настоятель Свято-Саввинского монастыря Мелитополя архимандрит Иоанн (Прокопенко) и о. Алексий (Федоров) из Херсона. А трое крымских митрополитов самовольно перешли под управление патриарха Кирилла.

"Добрая половина епископата, думаю, идеологически "русскомировцы", – считает архимандрит Кирилл (Говорун). – По разным причинам. Из-за своего воспитания, из-за различных инструментов влияния, в том числе и финансовых, которые Москва нашла. Они чувствительны к этим инструментам мотивации".

В мотивации деньгами задействован Вадим Новинский, "играющий большую роль в идеологическом структурировании епископата", добавляет он.

Ряд священников УПЦ, в частности Андрей Пинчук, требуют ответа на эти вопросы на ближайшем священном синоде 23 ноября.

В апреле Пинчук инициировал сбор подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом (Гундяевым). А 21 ноября он и другие служители УПЦ обратился к Онуфрию с просьбой принять на синоде решение о возобновлении евхаристического общения с Константинопольской и другими поместными православными церквями.

Также Пинчук просит синод рассмотреть поведение наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла, который, по мнению автора обращения, "позорит всех священников и отвращает миллионы людей от церкви".

"Из-за него (Павла. – ред.) люди часто уходят не просто из УПЦ МП, а из церкви в целом", – констатирует Черноморец.

Но на практике Павла могут снять только по одной причине, считает Горевой: "Когда кто-нибудь захочет, а, главное, сможет подвинуть такую массивную фигуру и получить контроль над финансами Лавры".

Павел (Лебедь) является постоянным членом священного синода. И учитывая его влияние, Павел может парализовать даже обсуждение вопроса о себе на синоде 23 ноября, говорит LIGA.net священник УПЦ Андрей Пинчук.

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ОНУФРИЙ И БУДУЩЕЕ УПЦ МП

По данным Пинчука, синод 23 ноября может отправить в отставку митрополита Кировоградского Иосафа. Также будет решаться судьба митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана – но не факт, что под это будут голоса.

"Если Ионафана оставят – это приведет к стычкам в тульчинской епархии. И к переходу определенного количества приходов в ПЦУ", – прогнозирует Пинчук.

По его мнению, было бы уместно вынести на заседание синода еще и отставку управделами УПЦ митрополита Антония Паканича.

"Именно Антоний возглавляет промосковское крыло в УПЦ и является основным проводником московских нарративов, – объясняет Пинчук. – И пока он занимает эту должность, церковь просто не может избавиться от гундяевского достояния".

Еще в апреле 2022 года спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя законопроект о запрете УПЦ МП, заявил, что парламент не будет принимать законы, которые могут расколоть украинское общество.

Черноморец считает, что парламент должен последовать примеру Латвии. В октябре там был принят закон, согласно которому Латвийская православная церковь становится полностью независимой от какой-либо церковной власти за пределами государства.

"Украина должна принять аналогичный закон. УПЦ нужно поставить перед настоящим выбором, а не имитацией проукраинской позиции", – убежден Черноморец.

Запретить УПЦ МП юридически тяжело, считает Горевой. Поскольку каждый отдельный приход – это отдельное юридическое лицо.

Но можно имплементировать закон о переименовании УПЦ МП, принятый еще в 2018 году. Согласно ему религиозная организация, чей центр управления находится в стране, признанной агрессором, должна указывать это в своем названии. Причем на это выделялось девять месяцев.

Если приходы этого еще не сделали – их уставы утрачивают силу. "На практике это означает приостановление деятельности юридического лица, – объясняет Горевой. – Приходы не смогут заключить новые договоры с коммунальными службами, открыть новый банковский счет".

Но на практике закон не заработал, поскольку Минюст не внес изменения в единый государственный реестр и не указал, что уставы приходов УПЦ приостановили действие из-за невыполнения требований закона.

"Если бы Минюст выполнил требования закона – все приходы МП были бы заблокированы", – утверждает Горевой.

В отношении Киево-Печерской Лавры формальное решение может принять Кабмин. Тем более что для этого могут быть предпосылки.

"Из-за войны половина монахов Лавры заняли проукраинскую позицию, и внутри Лавры тоже есть борьба", – говорит Черноморец.

"Если взять Киево-Печерскую Лавру, то… община разделена. Я думаю, сейчас уже большинство монахов занимают проукраинскую позицию. Но есть меньшинство, которое верит в российское мессианство", – подтверждает архимандрит Кирилл (Говорун).

По его словам, большинство верующих УПЦ МП — проукраинские. Меньшинство – это зомбированные люди, поющие "духовные тантры о Руси святой".

Раздел мнений есть и среди руководства УПЦ МП. С одной стороны, есть условная "проукраинская" оппозиция, требующая от Онуфрия осуждения предателей и коллаборантов. С другой – "откровенно пророссийская", которая "проклинает Онуфрия из-за майского собора", говорит Черноморец.

"Россияне с радостью избавятся от предателей и посадят более лояльных церковных гауляйтеров, – объясняет он. – Можно посмотреть на опыт 17 века, когда россияне так же искали предателей и брали украинских епископов "обустраивать" Сибирь. Сейчас РПЦ также мечтает приехать на танках и вместо всяких "онуфриев" поставить своих гауляйтеров".

Но промосковское крыло в УПЦ от 24 февраля заметно уменьшилось, заключает Пинчук: "Потому что многие "умеренные" священники, епископы и миряне лишились иллюзий, что с Россией можно договориться".

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