На этой неделе украинский парламент установил очередной рекорд. К законопроекту о банках (так называемый "антиколомойский" закон) подано более 16 000 поправок, что означает несколько месяцев рассмотрения. Но закон нужно принимать как можно быстрее из-за угрозы дефолта. Как власть Владимира Зеленского и его партия в Верховной Раде собираются обходить законодательный спам группы Игоря Коломойского - разбиралась LIGA.net.

ПОЧЕМУ ДЕНЬГИ МВФ НУЖНЫ ПРЯМО СЕЙЧАС

18 апреля исполнится ровно год с момента, когда Окружной админсуд Киева удовлетворил требования Коломойского, признав незаконной национализацию ПриватБанка. В сентябре 2019 года вопрос судов за ПриватБанк был главной темой в переговорах между новыми украинскими властями и миссией МВФ. Стороны пришли к выводу, что Украина должна законодательно защитить ПБ от экс-владельцев. Именно кейс Привата стал катализатором для появления “банковского” закона.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Если коротко, он касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов. Проект уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов действительно могут признать действия государства неправомерными (например, Нацбанк мог ошибочно признать конкретный банк неплатежеспособным). Главная идея закона: неправильные действия госструктур – не повод для отмены их решений.

Для Коломойского и ПриватБанка это означает, что олигарх может рассчитывать только на денежную компенсацию – вернуть банк у него не получится. "Если закон будет принят, а суды по национализации НБУ и банк проиграют, банк точно останется в государственной собственности. Для нас этот вопрос будет закрыт", – говорил в недавнем интервью LIGA.net предправления ПриватБанка Петр Крумханзл.

Деньги нужны были Украине и без коронакризиса из-за пиковых выплат по госдолгу. Теперь ситуация стала критичной

Важная деталь: для компенсации нужно доказать свои убытки с помощью международной аудиторской фирмы. В такой формуле экс-владельцам ПриватБанка будет сложно добиться чего-либо от государства. Текущая редакция закона им явно невыгодна.

Банковский закон – еще с осени одно из prior actions, которые Украина должна выполнить для получения новой программы финансирования МВФ. Программу на $5,5 млрд Украине одобрили в декабре 2019 года. МВФ заинтересован в возврате вложений, поэтому выдвинул условия получения кредита: банковский закон, рынок земли и бюджет с адекватным дефицитом (без популизма).

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Деньги нужны были Украине и без коронакризиса из-за пиковых выплат по госдолгу. Теперь ситуация стала критичной: нужно финансировать медицину, поддерживать бизнес и платить пособия по безработице, поддерживать пенсионеров.

"Нам уже очень хорошо было бы получить первый транш от МВФ", – говорит высокопоставленный собеседник LIGA.net в одной из финансовых госструткур.

В бюджете денег действительно нет: из-за карантина доходы бюджета обвалились (невыполнение плана налоговых поступлений с начала года – 82,2 млрд грн, почти 30% от плана). Дополнительная сложность – приближается первая критичная точка погашения госдолга: 29 мая нужно выплатить $1 млрд по еврооблигациям 2015 года.

Читайте также Коломойский или дефолт. Какой выбор сделает Владимир Зеленский

РЕКОРД С ПРИВКУСОМ ДЕФОЛТА

Судя по количеству поданных ко второму чтению поправок, явно не все нардепы согласны с необходимостью спасения украинской экономики. Абсолютным рекордсменом стал внефракционный Антон Поляков, который подал более 6 000 правок. При этом он готов отозвать часть своих правок, если Рада согласится, в частности, пересмотреть закон о рынке земли и отсрочить второй этап медреформы.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

"С Поляковым разговоров не было. Он же выдвинул ультиматум, а с террористами мы не общаемся", - сообщил LIGA.net собеседник в руководстве фракции Слуга народа. Еще почти 10 000 правок внесли шесть нардепов из орбиты Коломойского.

По словам глава финансового комитета Даниила Гетьманцева, есть поправки по сути закона, однако есть и такие, которые "очевидно направлены на затягивание процесса". "В любом случае на комитете будет какая-то группировка. Потому что, разглядывая каждую правку мы с вами зайдем в осень", - отметил нардеп в комментарии LIGA.net.

Первый замглавы финансового комитета и нардеп от Голоса Ярослав Железняк допускает, что многие поправки могли создаваться на одном компьютере. "Очень они похоже между собой по оформлению", - сообщил он LIGA.net. По поводу содержания правок Железняк добавляет: большинство их них чисто технического характера.

"В первой поправке Поляков предлагает добавить слово "за". А нардеп Черный (фракция СН) предлагает переименовать закон в "Антиколомойский", - приводит примеры Железняк. По его словам, на данный момент комитет продолжает сводить все поправки в сравнительную таблицы и закончит это делать ориентировочно 10 апреля вечером.

При этом нардеп не знает, когда может быть проведено заседание комитета. "Если на комитете идти постатейно, как хочет Гетьманцев, то там 100 статей и на каждую надо тратить 3 минуты. А это 5 часов", - отметил собеседник LIGA.net в руководстве СН. И прогнозирует: на внеочередном заседании в понедельник, 13 апреля, "антиколомойского" закона, вероятнее всего, не будет.

Это подтверждает и Гетьманцев. "В понедельник заседание будет, там будут другие очень важные законы, а под этот закон (№2571-д), наверное, надо будет проводить еще одно внеочередное", - сообщил глава комитета.

В то же время нардепы от СН не берутся прогнозировать даже ориентировочную дату рассмотрению банковского закона. Кроме того, существует другая, более серьезная проблема: как максимально быстро принять "антиколомойский" закон, который так нужен для получения денег от МВФ.

ОБОЙТИ БЛОК КОЛОМОЙСКОГО: СЦЕНАРИИ

1. Изменить регламент

В Слуге народа рассматривают вариант с принятием во втором чтении законопроекта №1043, который предусматривает, что обсуждение поправок возможно только при наличии согласия на это минимум 45 нардепов. При этом, для пущей уверенности минимально необходимое количество нардепов думают увеличить до 150, рассказывает LIGA.net один из руководителей президентской фракции.

"Однако, проблема в том, что даже у нас может не быть голосов под этот закон. Надеемся, что депутатов заставит задуматься перспектива сидеть до нового года", - добавляет он. Сценарий следующий: в понедельник голосуются изменения в регламент, а до следующего внеочередного заседания закон подписывается Владимиром Зеленским и вступает в силу.

2. Принять правительственный вариант закона

Идея этого варианта заключается в том, чтобы выносить на внеочередное не законопроект №2571-д с 16 000 правками, а №3260, внесенный в конце марта правительством Дениса Шмыгаля. При этом проголосовать его сразу за основу и в целом. По содержанию оба законопроекта ничем не отличаются. Более того, именно №3260 был согласован с МВФ.

За вариант с №3260 выступают ЕС и Голос. Но у нас нет спикера, который готов на это идти

Однако принятие законопроекта в целом при условии, что хотя бы один нардеп будет против такого варианта, является нарушением регламента, отметил в комментарии LIGA.net нардеп от СН и член регламентного комитета Павел Фролов.

"За вариант с №3260 выступают ЕС и Голос. Но у нас нет спикера, который готов на это идти", - сообщил собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН.

3. Сгруппировать правки

Именно по такому сценарию планируют рассматривать "антиколомойский" закон в профильном комитете. Речь о 119-й статье регламента. "Например, в вашей журналисткой статье 10 абзацев. Я в каждый абзац статьи вношу по 1 500 правок. И вы вместо того, чтобы рассматривать каждую правку, говорите: "А давай мы будем рассматривать каждый абзац. Если мы его одобряем, то все твои неучтенные правки отклоняются". То же самое с законопроектом", - объясняет нардеп Железняк.

По его словам, непосредственно в сессионном зале эту же норму можно использовать в связке с 45-й статьей регламента. Как рассказывает член регламентного комитета Фролов, 45-я статья предусматривает, что если поправка была учтена комитетом, то другие правки, касающиеся этого же вопроса, не ставятся на голосование.

"Однако в парламенте еще не было практики применения этих норм. Противники этой схемы говорят, что 120-я статья дает право каждому депутату ставить на голосование свою отклоненную правку. Поэтому здесь регламент имеет коллизию", - отметил Фролов.

4. Голосовать правки без обсуждения

121-я статья регламента императивно дает право автору каждой отклоненной поправки требовать голосования, объясняет Фролов. Но по поводу обсуждения правки такого императива нет. "И теоретически поправки могут быть рассмотрены без обсуждения, если будет решение парламента. Это сократит время рассмотрения, но все равно это большой объем времени", - добавляет он.

Если рассматривать все поправки по полной процедуре, то по календарному плану - это 62 пленарных недели, то есть около трех лет работы парламента

В то же время нардеп подчеркивает, что срезать 16 000 правок одним голосование Рады по регламенту нельзя. "Если рассматривать все поправки по полной процедуре, то для этого надо около 680 часов работы. И если следовать календарному плану - это 62 пленарных недели, то есть около трех лет работы парламента", - резюмирует Фролов.

5. Договориться с Коломойским

В Слуге народа не исключают возможности договориться с олигархом, в результате чего его нардепы могут отозвать свои поправки. Однако есть нюанс. "Если удастся договориться с Коломойским и его нардепы снимут правки, то Поляков может и не снять. И у нас будет 6 000 правок, которые надо пройти. Коломойский может и повлиял на появление правок, но Поляков такой, что может реально сказать в конце: "Почему я должен снимать?! Я депутат, у меня есть право", - рассказывает собеседник в руководстве СН.

По его словам, одной из "хотелок" Коломойского является законодательный запрет иностранцам быть членами набсоветов компаний. "Но в понедельник этого не будет. Шмыгаль будет против, поскольку это может повлиять на сотрудничество с МВФ", - сообщил собеседник, сомневаясь, что с Коломойским удастся договориться.

Читайте также Коломойский снял маску. Как Зеленский потерял коалицию в парламенте

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.