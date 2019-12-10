"Жалкий стареющий монстр". 10 мнений из соцсетей о саммите Зеленский - Путин

Первая за три года встреча президентов в нормандском формате (подробная хроника здесь) - состоялась. Переговоры Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона, Владимира Зеленского и Владимира Путина продолжались больше шести часов. Их короткое резюме - "остаемся в серой зоне". Что об этой встрече и ее результатах пишут пользователи украинских соцсетей: LIGA.net собрала 10 мнений пользователей.

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1. Айдер Муждабаев, заместитель гендиректора канала ATR

2. Дмитрий Литвин, журналист и блогер

3. Виктор Уколов, политтехнолог Порошенко

4. Владлен Неклюдов, нардеп от партии Зеленского

5. Николай Белесков, консультант Национального института стратегических исследований

6. Игорь Рейтерович, политолог

7. Кристина Бердинских, журналист

8. Святослав Вакарчук, лидер партии Голос

9. Виктория Сюмар, нардеп от партии Порошенко

10. Юрий Бутусов, журналист

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