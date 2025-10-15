Корпуса "Азов", "Хартия" и "Третья штурмовая" – примеры исключительной способности Украины к самоорганизации и того, как навыки бизнеса можно применять в вооруженных силах, пишет британское издание The Economist.

Каждый из этих корпусов насчитывает более 20 000 бойцов. Каждый имеет культовый статус в обществе. Каждый также может стать стартовой площадкой для послевоенной политической карьеры.

The Economist описывает секреты успеха трех лучших, по мнению издания, воинских подразделений ВСУ. LIGA.net коротко пересказывает ключевые тезисы статьи.