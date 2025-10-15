Кратко
Как "Азов", "Хартия" и "Третья штурмовая" создают бренды войны – статья The Economist
Корпуса "Азов", "Хартия" и "Третья штурмовая" – примеры исключительной способности Украины к самоорганизации и того, как навыки бизнеса можно применять в вооруженных силах, пишет британское издание The Economist.
Каждый из этих корпусов насчитывает более 20 000 бойцов. Каждый имеет культовый статус в обществе. Каждый также может стать стартовой площадкой для послевоенной политической карьеры.
The Economist описывает секреты успеха трех лучших, по мнению издания, воинских подразделений ВСУ. LIGA.net коротко пересказывает ключевые тезисы статьи.
Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO
Уже есть LIGA PRO? Войдите
Комментарии (0)