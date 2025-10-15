Корпуси "Азов", "Хартія" і "Третя штурмова" – приклади надзвичайної здатності України до самоорганізації та того, як бізнес-навички можна застосувати у збройних силах, пише британське видання The Economist.

Кожен із цих корпусів налічує понад 20 000 бійців. Кожен має культовий статус серед громадськості. Кожен також може стати стартовим майданчиком для післявоєнної політичної кар'єри.

The Economist описує секрети успіху трьох найкращих, на думку видання, збройних підрозділів ЗСУ. LIGA.net переповідає ключові тези статті коротко.