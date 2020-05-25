Как метро в Киеве подготовили к открытию и прогноз курса доллара. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня понедельник, 25 мая. Температура от +9 до +12, курс доллара 26.78

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Сука жизнь. Во время карантина тысячи разнорабочих в Киеве стали бездомными

Почти у всех сложности с деньгами. Кому-то не хватает миллиарда для поглощения конкурента; другому - десятка миллионов, сделать университет мечты; кто-то не может купить приличную квартиру; мне, например, не хватает, закончить ремонт; а моим знакомым очень нужны деньги на учебу сына. Все важно. Но есть Кристина Карнаух, которой не хватает 4000 грн ($150), чтобы не упасть на социальное дно, не есть объедки и не спать в подъездах. Карантин оставил ее без работы кондуктором, что для Кристины означает - без жилья, без еды, без точки опоры в жизни. И таких, как Кристина, тысячи, и это только в Киеве. Вчера они работали, снимали койку в хостеле, строили планы, а сегодня, без работы, денег и часто документов, бродят по центру Киева в поисках еды и ночлега. Об этой стороне карантина, а правильнее сказать - о судьбах этих людей, мы, как и государство, не любим и не хотим думать. Но от этого ни тысячи новых бездомных, ни их проблемы никуда не денутся. Прочтите репортаж Тамары Балаевой, это минимум, который каждый может сделать. Знать - это бесплатно. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Ослабление карантина. У Кличко показали, как подготовили метро: видео

Сегодня снова открыли киевское метро. И вот власти показали, что именно делали все это время. Оказалось - расклеивали напоминание, что надо соблюдать дистанцию. Отлично! Вот теперь давок в метро не будет, потому что есть наклейки. За все это время можно было наладить сотню способов помочь сохранить жизни - расширить пропускную способность на входах и выходах, поменять и установить нормальные турникеты, поменять систему оплату проезда. Но нет, все это время клеили картинки. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Что с курсом | Девальвация вернулась впервые после кризиса: доллар снова стоит 27 грн. Прогноз до 29 мая

Впервые за полтора месяца в Украину вернулась девальвация гривни. Доллар стоит уже почти 27 грн/$. Что влияет на курс и каким он будет через неделю, в традиционном обзоре LIGA.net. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Facebook за 10 лет переведет половину сотрудников на удаленную работу

Марк Цукерберг умеет улавливать тренды. Работать из дома - новая норма, чем бы ни закончилась пандемия коронавируса. На днях основатель Facebook публично заявил, что планирует перевести на постоянную удаленную работу половину из 48 000 сотрудников компании. Будем надеяться, что этот масштабный эксперимент по реорганизации труда пройдет быстро и успешно. Эксцессы уже есть: из-за того, что модераторам Facebook сложно работать из дому, часть их задач автоматизировали. Теперь спорные вопросы по контенту и аккаунтам решают алгоритмы, а пользователи начали жаловаться на слишком строгую модерацию. Больше по ссылке.

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