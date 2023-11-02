Начав широкомасштабную вооруженную агрессию против Украины 24 февраля 2022 года, Российская Федерация спровоцировала начало беспрецедентного мирового кризиса безопасности, крупнейшего со времен завершения Второй мировой войны. Об этом пишет главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный в колонке для The Economist.

Российский великодержавный шовинизм, умноженный на больные имперские амбиции, постепенно превращает начатый ею в центре Европы военный конфликт в вооруженное противостояние демократического и авторитарного политических режимов с перспективой его распространения и на другие регионы планеты, с построенными по подобным геополитическим моделям. и Северная Корея, Тайвань и Китай и др.).

Недостаточная действенность существующих мировых политических регуляторных механизмов, в первую очередь ООН и ОБСЕ, не оставляет Украине иного выбора, кроме как возобновление ее территориальной целостности после широкомасштабной вооруженной агрессии в пределах международно признанных границ 1991 г., исключительно военной силой, решающую роль в которой играют ее Вооруженные Силы (ВС).

Вступив в войну с более мощным противником, у которого много оружия и гораздо больший мобилизационный потенциал, Украина не только смогла его остановить, но и провести в 2022 году удачное контрнаступление и отбросить противника по многим направлениям. Народ Украины продемонстрировал свою готовность не на словах, а на деле положить душу и тело за свою свободу.

Однако по многим субъективным и объективным причинам война на сегодняшнем этапе постепенно переходит к позиционной форме, выход из которой в исторической ретроспективе всегда был сложным как для ВС, так и для государства в целом.

"При этом затягивание войны, как правило, в большинстве случаев выгодно одной из сторон конфликта. В нашем конкретном случае – Российской Федерации, поскольку это дает ей возможность восстанавливать и наращивать свое военное могущество".

Поэтому особую актуальность в современных условиях приобретают вопросы осознания причин возникновения такой ситуации, поиска возможных путей выхода из нее и изменения характера и течения этой войны в пользу Украины.

Анализ нынешней ситуации, в которой находятся ВС Украины и другие составляющие сил обороны государства, свидетельствует, что для ухода от позиционной формы ведения военных действий необходимы:

завоевание превосходства в воздухе;

преодоление глубокоэшелонированной системы минно-взрывных заграждений (МВЗ);

повышение эффективности контрбатарейной борьбы (КББ);

создание и подготовка необходимых резервов;

наращивание способностей радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Поэтому определение причин перехода военных действий к позиционной форме и поиск возможных путей выхода из этой ситуации, очевидно, должно осуществляться именно по этим основным составляющим.

Следует заметить, что указанные выше составляющие никак не нивелируют роль и место ракет и боеприпасов, артиллерийских систем, ракетных комплексов, средств РЭБ, других образцов вооружения и военной техники, предоставляемых партнерами. Они лишь дополняют их в контексте наращивания возможностей сил обороны за счет новых технологических решений и инновационных подходов на пути выхода из позиционного кризиса на линии столкновения.

Рассмотрим эти причины более подробно.

Причины перехода военных действий в позиционную форму

Что касается завоевания превосходства в воздухе: современное военное искусство предполагает завоевание превосходства в воздухе для успешного проведения масштабных наземных операций. Это отразилось как в доктринах вооруженных сил государств-членов НАТО, так и в основных документах вооруженных сил Российской Федерации.

Вооруженные Силы Украины вступали в войну, имея 120 самолетов тактической авиации, из которых только 40 были признаны технически пригодными к применению, и 33 зенитных ракетных дивизиона средней и малой дальности, из которых только 18 имели полностью исправную технику.

Благодаря материально-технической помощи стран-партнеров, Украина усилила свою авиацию и систему противовоздушной обороны. В частности, были получены самолеты истребительной и штурмовой авиации, а также вертолеты советского производства.

Существенно было наращено количество зенитных ракетных комплексов (систем), преимущественно за счет средств западного производства, в частности переносных зенитных ракетных комплексов "Martlet", "Starstreak", "Piorun", "Mistral" , "Stinger", "Grom", зенитных самоходных установок "Gepard", зенитных артиллерийских комплексов "Skyneх", зенитных ракетных комплексов "Avenger", "Stormer", "Patriot", "Hawk", "IRIS-T", "NASAMS ", SAMP-T, "Crotale-NG".

Благодаря этому с начала широкомасштабной вооруженной агрессии Российская Федерация потеряла такое количество самолетов, которое примерно соответствует численности авиации одной воздушной армии, а вертолетов – примерно на 13 полков (бригад) армейской авиации. К тому же, потери средств ПВО противника разных типов уже превышают 550 единиц.

Несмотря на такие потери, сегодня противник продолжает удерживать существенное преимущество в воздухе, что затрудняет продвижение наших войск и является одним из ключевых факторов, который трансформирует характер военных действий в позиционную форму.

"По разным оценкам, к концу 2023 года противник может нарастить количество авиации до восьми смешанных авиационных дивизий, поэтому на это обстоятельство следует обратить особое внимание".

Но, несмотря на существенное количественно-качественное преимущество противника в авиации и средствах ПВО, он не может конвертировать его в полное господство в воздухе благодаря удачной работе наших подразделений непосредственного противовоздушного прикрытия войск, постоянно увеличивающих счет пораженных средств воздушного нападения.

Это приводит к тому, что противник не чувствует себя спокойно в небе Украины, его авиация пытается не входить в зоны действия наших зенитных средств и применяет авиационные средства поражения преимущественно с больших расстояний, что существенно снижает их эффективность. На первый план выходят беспилотные летательные аппараты противника, которые взяли на себя значительную долю задач пилотируемой авиации относительно воздушной разведки и поражения с воздуха.

Относительно преодоления глубокоэшелонированной системы минно-взрывных заграждений: Следующей предпосылкой, трансформирующей характер текущих военных действий в позиционную форму, широкое применение минно-взрывных заграждений как противником, так и нашими войсками. Рассмотрим ситуацию с возможностями по преодолению таких заграждений нашими войсками.

По состоянию на 24 февраля 2022 г. Вооруженные Силы Украины имели ограниченный комплект сил, предназначенных для проработки проходов в минно-взрывных заграждениях. На их вооружении находились технически устаревшие эталоны техники.

Благодаря западным партнерам в ходе военных действий удалось несколько нарастить способности инженерных частей (подразделений) по проработке проходов за счет таких средств, как M58 MICLIC, Wicent 1, NM189 Ingeniorpanservogn, но учитывая беспрецедентные масштабы данных заграждений, даже таких возможностей.

"На сегодняшний день минно-взрывные заграждения противника на особо важных направлениях имеют большую плотность и достигают глубины до 15-20 км. Их прикрытие осуществляется разведывательными БПЛА, которые эффективно обнаруживают наши отряды (группы) разграждений и наводят на них средства огневого поражения".

В случае удачной проработки проходов в МВЗ нашими войсками противник быстро восстанавливает минные поля в этих районах с помощью таких инженерных систем дистанционного минирования, как "Земледелие".

В то же время, Вооруженные Силы Украины не менее эффективно применяют минно-взрывные заграждения и разведывательно-огневые комплексы для выявления и уничтожения инженерных средств разминирования противника.

Такое положение приводит к тому, что наступательные действия обеих сторон происходят с значительными трудностями и большими потерями вооружения и военной техники и личного состава.

Относительно контрбатарейной борьбы: В российско-украинской войне, как и в войнах прошлого, роль РВиА в огневом поражении остается достаточно значительной, и в зависимости от условий, направлений и районов действий колеблется от 60 до 80% общего объема выполняемых задач.

Успех действий войск напрямую зависит от результативности ударов и огня, поэтому "охота" на средства огневого воздействия противника для обеих сторон приобретает приоритетное значение.

Контрбатарейная борьба становится важной составляющей вооруженного противостояния. И, несмотря на заявления некоторых так называемых "военных аналитиков", разного рода публикаций, в том числе и в российских СМИ, относительно постепенного ослабления России, мы не имеем права унижать значимость и возможности российского вооружения , его средств разведки и противодействия, способности ВПК государства-агрессора поставлять в войска значительное количество как устаревших, так и современных образцов вооружения и военной техники.

Мы должны реально оценивать угрозы, анализировать опыт и делать выводы.

Сразу после получения западного ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженные Силы Украины получили существенное преимущество и значительные успехи в КББ. Да, достаточно эффективно показали себя ВТБ типа "Excalibur" (155 мм снаряд) в борьбе с самоходной артиллерией, РЛС КББ. Однако со временем их возможности существенно снизились, поскольку система наведения на цель (с помощью GPS) очень чувствительна к влиянию средств РЭБ противника, которое приводит к потере высокоточности боеприпасов.

Противник быстро научился применять новую тактику действий: рассредоточение (по орудиям); огонь по максимальной дальности; использование новых средств РЭБ (система РЭП "Поле 21") и т.д. Также противник достаточно широко и эффективно начал применять для КББ баражирующие боеприпасы типа "Ланцет" с "подсветкой" цели БпАК "Орлан", "Zala" и других, борьба с которыми достаточно сложна.

С целью удержания и увеличения преимущества в дуэльном противостоянии россияне за счет использования устаревших артиллерийских систем (Д-1, Д-20 и т.п.) значительно повысили плотность артиллерии и ее возможности массирования применения обычных боеприпасов.

"Противник также нарастил производство и интенсивность применения высокоточных боеприпасов калибра 122 мм типа "Краснополь", наводимых на цели посредством подсветки цели дальномером из наземных КСП".

В качестве противодействия противнику мы вынуждены были привлекать к поражению его артиллерии реактивные артиллерийские системы типа "HIMARS". Однако на поражение указанных целей (артиллерия, РСЗО и т.п.) тратилась значительная часть имеющегося комплекта ракет. В настоящее время мы смогли за счет меньшего количества более качественных (точных) средств огневого поражения получить условный паритет с количественно превосходящей артиллерией противника.

Относительно создания и подготовки необходимых резервов: По сравнению с Украиной, у Российской Федерации почти в три раза больше мобилизационного человеческого ресурса.

Не удостоившись успеха в начальный период войны составом вооруженных сил мирного времени, в сентябре 2022 года противник начал частичную мобилизацию, которая продолжается и по сей день. Но воспользоваться преимуществом в мобилизационных человеческих ресурсах для создания существенного преимущества в численности боевого состава группировок войск, непосредственно воюющих против Украины, ему не удается.

Основные причины такого состояния имеют политическую, организационную и мотивационную природу. Так, президент РФ Путин накануне президентских выборов опасается проводить всеобщую мобилизацию в связи с возможными рисками роста социального напряжения в государстве и перерастания его в политический кризис. Противник имеет ограниченные возможности подготовки мобилизованных граждан и обеспечения их необходимым вооружением и военным имуществом.

В связи со значительными потерями личного состава гражданское население РФ стремится уклоняться от призыва и участия в ведении боевых действий.

В то же время следует учитывать, что, несмотря на то, что командованием Вооруженных Сил Украины постоянно проводится работа по усовершенствованию порядка создания и подготовки резервов, остаются проблемными некоторые вопросы.

В частности, у нас есть ограниченные возможности подготовки резервов на собственной территории, поскольку противник имеет возможность наносить ракетно-авиационные удары по учебным центрам и полигонам.

Длительный характер войны, ограниченные возможности по ротации военнослужащих на линии боевого столкновения, пробелы в законодательстве, позволяющие вроде бы уклоняться от мобилизации, существенно снижают мотивацию граждан к прохождению военной службы. Эти проблемы нам известны, мы видим пути их решения и постоянно над этим работаем.

Таким образом, это обуславливает отсутствие возможности Украины по достижению преимущества над противником в резервах за счет наращивания их численности.

По радиоэлектронной борьбе: Еще до начала событий 2014 года военно-политическое руководство РФ уделило значительное внимание развитию РЭБ. Показательным примером этого является создание в 2009 году в вооруженных силах РФ отдельного рода войск – войск РЭБ.

Кроме того, в составе РФ создан мощный воздушный компонент средств РЭБ, который обеспечивает эффективное применение войск (сил) и высокоточного оружия. На вооружение противником было принято около 60 типов современной техники и средств РЭБ, которые отличаются лучшими техническими характеристиками, высокой подвижностью, повышенной защищенностью, развертыванием и свертыванием, внедрением новых технических решений, средств автоматизации, специального программного обеспечения и т.д.

Практически весь парк морально устаревшей техники был обновлен.

К основным преимуществам российской техники РЭБ также можно отнести налаживание серийного производства средств так называемого "окопного РЭБ" ("Cилок", "Питон", "Гарпун", "Пироед", "Стриж", "Лесочек"), которыми насыщено тактическое звено войск русской Федерации. Несмотря на то, что с начала широкомасштабной вооруженной агрессии противник потерял значительную часть указанной техники, на сегодняшний день он продолжает удерживать существенное преимущество в средствах РЭБ.

На Купянском и Бахмутском направлениях противник фактически создал эшелонированную систему РЭБ, элементы которой постоянно меняют свое местоположение.

Что касается ВС Украины, к 2022 году на их вооружение были приняты такие современные средства РЭБ по БпЛА, как "Буковель-АД", "Анклав", "Облако", "Нота", которые в дальнейшем хорошо себя зарекомендовали в боевых условиях. Но, несмотря на это, к началу войны в частях (подразделениях) РЭБ ВС Украины около 65% образцов станций препятствий были производства бывшего советского союза, а новых насчитывалось только 25 единиц.

Ввиду ограниченных возможностей отечественного оборонно-промышленного комплекса наращивание возможностей с РЭБ было осуществлено за счет международной военной материально-технической помощи, путем получения комплексов (средств) обнаружения и радиоэлектронной борьбы с БПЛА, антидроновых ружей, тактических мобильных систем пеленгации, комплексов РЭБ с бортовыми радиолокациями станциями и т.д.

На сегодняшний день осуществляется наращивание способностей по борьбе с высокоточным оружием (ВТЗ) противника (КР, БпЛА) путем развертывания общенациональной системы РЭБ "Покрова" с возможностью осуществления подмены спутникового радионавигационного поля ("спуфинга"), подавление спутниковой радионавигации по всей линии боевого. большей части территории Украины.

Также продолжается разработка и внедрение в процессы управления элементов систем ситуативной осведомленности: "Графит" – для автоматизированной передачи и отображения информации о пролете малоразмерных БПЛА; "Кварц" – для сбора, обработки, отображения данных и управления радиоэлектронной борьбы. В настоящее время нами практически достигнут паритет по выполнению задач по РЭБ, что существенно усложняет возможность достижения преимущества как вооруженными силами РФ, так и Украины, при применении вооружения и военной техники и войск в целом.

Таким образом, полагаясь на стратегическое преимущество в военном, экономическом, человеческом, природно-ресурсном и научном потенциале и относительно надлежащих условиях для его реализации, оккупационные вооруженные силы до сих пор не способны в полной мере реализовать замыслы российского генерального штаба.

"Вместе с тем следует отметить, что противодействие достижению военно-политических целей государством-агрессором дорогой ценой обходится Украине и ее Вооруженным Силам. Указанное выше особенно остро проявляется в настоящее время в ходе контрнаступательных действий в летне-осенний период".

Так, де-факто ВС Украины и другие составляющие сил безопасности и сил обороны, участвующих в отражении вооруженной агрессии, практически по всей линии боевого столкновения сторон и в приграничных с Российской Федерацией районах столкнулись с необходимостью преодоления проблемы военного паритета. В первую очередь, его существование обуславливает причины, связанные с паритетом в воздухе, минно-взрывных заграждениях, контрбатарейной и радиоэлектронной борьбе, создании резервов.

Пути преодоления позиционного характера военных действий

Потребность избегания перехода к позиционной форме военных действий, типа "окопной войны" 1914-1918 годов, обуславливает необходимость поиска новых и нетривиальных подходов к преодолению военного паритета с противником. Основную идею выхода из складывающейся ситуации можно представить иллюстративно в виде рисунка.

Основными путями преодоления позиционного характера военных действий, который стал проявляться на линии боевого столкновения летом 2023 года, следует считать следующие.

По направлению преимущества в воздухе:

одновременное массированное применение в едином боевом порядке дешевых беспилотных имитаторов воздушных целей и ударных БПЛА с целью перегрузки системы ПВО противника, введение противника в заблуждение относительно количества действительных целей в налете и разоблачения элементов системы ПВО противника;

охота на БпЛА противника с помощью своих дронов-охотников с сетками-ловушками на борту с целью непосредственной ликвидации угрозы уничтожения вооружения и военной техники и личного состава на поле боя со стороны дронов-камикадзе;





применение имитаторов излучений станции подсветки цели ЗРК средней дальности в непосредственной близости к линии боевого столкновения с целью снижения эффективности применения планирующих управляемых авиабомб по нашим войскам при переходе в наступление (вследствие того, что самолеты-носители будут производить пуск КАБ с максимально возможных расстояний) и снижение интенсивности действий пилотируемой авиации из-за отказа пилотов совершать вылеты;





ослепление тепловизионных средств разведки и наведения БпЛА стробоскопами в ночное время с целью усложнения (невозможности) нанесения ударов по позициям войск (образцам ВВТ) в ночное время с использованием БпЛА, оснащенных тепловизионными средствами наведения;





массированное использование средств РЭБ (малогабаритных и переносных передатчиков помех, антидроновых ружей и т.п.) на линии боевого столкновения сторон для борьбы с БПЛА противника с целью повышения защищенности наземных сил от действий БПЛА противника.

По направлению контрбатарейной борьбы:

наращивание локальных полей GPS для улучшения работы средств навигации высокоточных боеприпасов;





увеличение доли задач по КББ, которые решаются разведывательно-огневыми комплексами на базе БпЛА-камикадзе;





применение средств КББ в комплексе с мерами введения противника в заблуждение;





наращивание способностей средств артиллерийской разведки, предоставленных внутри международной материально-технической помощи, за счет использования нестандартных настроек.

По направлению преодоления глубокоэшелонированной системы минно-взрывных заграждений:

применение при проработке проходов в минно-взрывных заграждениях: сенсоров на основе технологии LiDAR сканирования для получения ситуационной информации о проработке проходов на местности; систем дымопуска "Rosy" для утаивания работы отрядов (групп) разграждения от средств разведки и поражения противника; поврежденной техники (без экипажей), сохранившей свои ходовые возможности;





использование для проработки проходов в минно-взрывных заграждениях, установленных без углубления в грунт, реактивных авиационных двигателей из списанных самолетов, водяных лафетных стволов (водометов) или промышленных гидромониторов, кассетных артиллерийских боеприпасов;





применение для проработки проходов в минно-взрывных заграждениях мини-туннелепрокладчиков с буром, плазменного разрушителя грунта (RВR), пустых рукавов для закачки газообразного или жидкого взрывчатого вещества, ракет с топливно-воздушной взрывчатой смесью;





использование антидроновых ружей для борьбы с разведывательными БпЛА противника, что позволит увеличить уровень скрытости отрядов (групп) разграждения при проработке проходов в минно-взрывных заграждениях.





По направлению создания собственных резервов и борьбы с резервами противника:

внедрение в деятельность органов военного управления Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег";

привлечение большего количества граждан Украины в состав военного резерва;

создание автоматизированной системы контроля и учета подготовки граждан Украины к военной службе и национальному сопротивлению;

расширение перечня категорий граждан Украины, с которыми осуществляется подготовка к военной службе и национальному сопротивлению;

введение практики боевой стажировки;

По направлению РЭБ:

внедрение в процессы управления элементов систем ситуативной осведомленности "Покров", "Графит", "Кварц", а также обмена информации, получаемой от средств (комплексов) разведки сил обороны;





наращивание возможностей мониторинга текущей радиоэлектронной обстановки в районах ведения боевых действий за счет использования возможностей стран-партнеров. В частности, нам необходимо предоставить возможность расширенного доступа к информации от воздушных, морских и космических средств радиоэлектронной разведки;





наращивание способностей по ведению РЭБ по БпЛА при ведении штурмовых действий общевойсковыми подразделениями;





организация и ведение контррадиоэлектронного противодействия для выявления, распознавания, локализации и поражения источников радиоэлектронного излучения противника;





поиск возможностей по увеличению объемов производства комплексов РЭБ по БпЛА "Буковель-АД" на территории Украины и за рубежом;





упорядочение использования средств "окопного РЭБ", поступающих в войска от волонтерских организаций, с целью исключения случаев подавления своих БпЛА (ведение "дружественного огня");





усовершенствование существующих и разработка новых отечественных комплексов РЭБ, учитывая перспективу ведения "электромагнитной борьбы" во всем "электромагнитном спектре", охватывающий значительно более широкий частотный диапазон (от γ-излучения до терагерцового излучения).

Управление войсками.

Немаловажное значение в процессе реализации предложенных путей выхода из позиционной войны имеет повышение эффективности управления войсками (силами).

Это может быть осуществлено за счет широкого использования современных информационных технологий в системе управления, что будет обеспечивать: формирование единой информационной среды; создание условий для информационного предпочтения; результативную координацию деяния подчиненных войск (сил).

В результате это позволит опережать противника в вопросах ситуационной осведомленности и быстрее принимать решения и в целом обеспечить достижение цели проведения операции в условиях позиционной войны. Ключевыми составляющими, влияющими на достижение превосходства в ситуационные осведомленности, являются процессы организации связи, разведки, наблюдения и рекогносцировки.

Логистическое обеспечение.

Одним из определяющих факторов, существенно влияющих на успешность реализации предложенных путей изменения характера войны и достижения поставленных целей, является рациональная организация логистического обеспечения сил обороны государства.

Отражение полномасштабной вооруженной агрессии противника, ведение оборонительных и контрнаступательных действий требует огромного количества ресурсов: человеческих, мобилизационных, финансовых, материальных и т.д. При этом опыт ведения российско-украинской войны свидетельствует об актуализации практически забытых концепций, таких как накопление запасов ракет и боеприпасов, других материально-технических средств.

После окончания Холодной войны, распада Советского Союза и блока государств Варшавского договора эта концепция утратила актуальность, однако сегодня она приобрела важное значение как для противника, так и для нашего государства.

"Российские вооруженные силы тратят большое количество ракет и боеприпасов, но следует признать, что определенная подготовка к войне осуществлялась, поэтому Россия в настоящее время сохраняет и способна еще значительное время сохранять преимущество в вооружении и военной технике, ракетах и боеприпасах".

При этом наращиваются возможности военной промышленности, несмотря на введение ведущими странами мира беспрецедентных санкций в отношении государства-агрессора.

Вооруженным Силам Украины оказывается большая материально-техническая помощь государствами-партнерами, однако, учитывая увеличенную интенсивность среднесуточных расходов ракет и боеприпасов, осуществлять накопление этих средств в нужных объемах не удается, поскольку развернуты большие по численности вооруженные силы. Поэтому все материально-технические средства, оказываемые в рамках материально-технической помощи, распределяются между военными формированиями по приоритетному принципу.

Государства-партнеры и члены блока НАТО в настоящее время резко увеличивают мощности производства вооружения и боеприпасов к нему, но этот процесс достаточно длительный. Для развертывания масштабного производства вооружения и военной техники, ракет и боеприпасов, других материально-технических средств по разным оценкам требуется минимум год , а по некоторым видам – два года.

Для продолжения эффективного уничтожения составов противника, нарушения логистических цепей и увеличения плеча подвоза боеприпасов и других материально-технических средств, ВС Украины нуждаются в принятии на вооружение ракет увеличенного радиуса действия, причем желательно собственного производства.

Основными путями повышения эффективности логистического обеспечения усматриваются: развитие и наращивание способностей украинской оборонной промышленности; создание и развитие в Украине асимметричного арсенала вооружения и военной техники; создание, производство и развертывание новой ракетной техники.

При этом при планировании и организации логистического обеспечения необходимо учитывать возможности противника по осуществлению огневого воздействия на мобильную и стационарную составляющие сил и средств логистического обеспечения войск (сил).

Основные выводы

Переход войны к позиционной форме приводит к ее затягиванию и несет большие риски как для Вооруженных Сил Украины, так и государства в целом. К тому же, оно выгодно противнику, который всячески пытается восстанавливать и наращивать свое военное могущество.

Для выхода из позиционной формы на нынешнем этапе ведения войны в первую очередь необходимо: завоевание превосходства в воздухе; преодоление глубокоэшелонированной системы минно-взрывных заграждений; повышение эффективности контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы; создание и подготовка необходимых резервов

Следует учесть, что существенную роль в выходе из позиционной формы ведения войны играет повсеместное использование в военном деле информационных технологий и рациональная организация логистического обеспечения. Необходимость избегания перехода от позиционной формы к маневренной обуславливает необходимость поиска новых и нетривиальных подходов к преодолению военного паритета с противником.

Полная версия колонки Залужного на английском языке – в формате PDF. Перевод опубликован на платформе Друкарня.

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