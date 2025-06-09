"Люди насмотрелись кино о Джеймсе Бонде и думают, что разведка – это смокинги, казино, супершпионские гаджеты, мартини с водкой – взболтать, не смешивать. Такое тоже есть. Но сейчас работа больше похожа на фильм "Эвакуация" с Крисом Хэмсвортом. Хотя жизнь все равно интереснее кино и у нее лучше чувство юмора", – говорит LIGA.net представитель Главного управления разведки.

Агентная разведка сейчас остается одним из наиболее популярных направлений работы среди украинцев – именно ею хотят заниматься большинство кандидатов, подающих свои анкеты на ГУР. Еще одно популярное направление – аналитика. 99 из 100 желающих заниматься этой работой не доходят даже до этапа предварительной проверки, говорят в ГУР.

Разведка ограничена в инструментах пополнения личным составом – здесь могут только мотивировать добровольцев присоединиться к рядам ГУР. Однако попасть в эту спецслужбу гораздо труднее, чем в другие подразделения Сил обороны Украины.

Чтобы понять, кого и как отбирают подразделения ГУР, LIGA.net пообщалась с тремя представителями украинской разведки.

Из этого текста вы узнаете: