"Люди надивилися кіно про Джеймса Бонда і думають, що розвідка – це смокінги, казино, супершпигунські гаджети, мартіні з горілкою – збовтати, не змішувати. Таке теж є. Але зараз робота більше схожа на фільм "Евакуація" з Крісом Гемсвортом. Хоча життя все одно цікавіше за кіно і має краще почуття гумору", – каже LIGA.net представник Головного управління розвідки.

Агентурна розвідка зараз лишається одним із найпопулярніших напрямків роботи серед українців – саме нею хочуть займатись більшість кандидатів, які подають свої анкети на ГУР. Ще один популярний напрям – аналітика. 99 зі 100 охочих займатись цією роботою не доходять навіть до етапу попередньої перевірки, кажуть у ГУР.

Розвідка обмежена в інструментах поповнення особовим складом – тут можуть лише змотивувати добровольців долучитись до лав ГУР. Однак потрапити до цієї спецслужби значно важче, ніж в інші підрозділи Сил оборони України.

Щоб зрозуміти, кого та як відбирають у підрозділи ГУР, LIGA.net поспілкувалась із трьома представниками української розвідки.

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