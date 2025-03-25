Активное обсуждение возможного перемирия немного уменьшило, но не остановило поток добровольцев, желающих присоединиться к силам беспилотных систем.

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"Война скоро не закончится. Вопрос, будешь служить или нет вообще не стоит, – говорит LIGA.net руководитель рекрутингового подразделения 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов Юрий с позывным Avis. – Вопрос в том, в каком подразделении и на какой должности ты сможешь принести больше пользы".

Как попасть в Силы беспилотных систем: пошаговый гид

Оператор беспилотных систем – специальность, которая остается одной из самых популярных среди тех, кто хочет присоединиться к армии. Хотя за их работой стоят наработки сотен людей. Поэтому для подразделения часто ищут специфических узкоспециализированных специалистов.

Справка Силы беспилотных систем — первый в мире род войск, использующий в своей боевой работе воздушные, морские надводные и подводные, беспилотные наземные и роботизированные системы. Его подразделения активно вовлечены в удары по территории России.



14 отдельный полк беспилотных авиационных комплексов – одно из подразделений, которое, в частности, работает по стратегическим военным объектам в тылу врага. — первый в мире род войск, использующий в своей боевой работе воздушные, морские надводные и подводные, беспилотные наземные и роботизированные системы. Его подразделения активно вовлечены в удары по территории России.– одно из подразделений, которое, в частности, работает по стратегическим военным объектам в тылу врага.

Кого и как отбирают в подразделения Сил беспилотных систем – объясняем на примере 14-го отдельного полка беспилотных авиационных комплексов.

Заполнить анкету

С анкеты путь начинается и для военнослужащих, и для гражданских.

В анкете на сайте подразделения нужно указать ФИО, дату рождения, воинское звание, желаемую должность и ответить на несколько вопросов по умениям и навыкам. А также уточнить состояние физического и психологического здоровья.

После этого с кандидатом свяжется рекрутер 14-го полка.

Пройти проверку

В подразделении упорядочивают и проверяют предоставленную информацию. Отдельно также проверяется биография рекрута. Основанием для отказа рекруту на этом этапе может стать наличие уголовных производств, судимостей или пребывания на учете в психоневрологическом диспансере.

Отбор рекрутов очень тщательный, говорит Avis: "Первый фильтр сфокусирован именно на таких критически важных аспектах. Мы формируем команду, которая способна выполнять очень сложные и ответственные задачи. После этой проверки рекрутер связывается и назначает собеседование".

Пройти собеседование

Собеседование проходит онлайн. Во время общения кандидат может задать все интересующие его вопросы.

Рекрутеры выясняют, какую пользу кандидат может принести в подразделении, что человек умеет и чего хочет. Наличие у кандидата навыков работы с беспилотными системами в гражданской жизни – только один из плюсов, но не ключевое конкурентное преимущество для отбора.

Если запрос подразделения и навыки кандидата совпадают – с ним согласовывают будущую должность.

Фото: 14-й отдельный полк БпАК

После этого со всеми рекрутами проводят психологическое тестирование на стрессоустойчивость и мотивацию.

Следующий этап – финальное собеседование с командиром, где кандидат также может дополнительно расспросить, к чему готовиться. После этого проходят еще дополнительные проверки, включающие не только OSINT, но и прохождение полиграфа.

Здесь военный рекрутинг построен на практиках коммерческой сферы – широкий охват потенциальных кандидатов на входе, несколько отсевных фильтров, финализация на собеседовании с будущим командиром.

"Такой подход позволяет вовлекать людей с лучшим сочетанием навыков, мотивации и потенциала к развитию", – уточняет Avis.

Оформить документы

Есть несколько инструментов, которые позволяют присоединиться к подразделению:

1. Перевод из других частей Вооруженных Сил Украины.

14 отдельный полк, как боевое подразделение, может привлекать военнослужащих как из тыловых, так и из боевых подразделений. С начала работы механизма перевода между военными подразделениями через приложение "Армия+" эта процедура происходит довольно быстро.

Военнослужащий получает рекомендательное письмо, подает рапорт, сдает дела и уже через несколько недель попадает в полк.

Единственный нюанс, который может помешать скорости перевода здесь, – нежелание командования части, где военный проходит службу сейчас, отпускать его.

2. Заявление на мобилизацию.

В качестве приоритетной воинской части, по решению Генштаба, 14 отдельный полк может напрямую мобилизовывать людей. Человек пишет заявление о том, что хочет присоединиться к части на согласованную должность. Часть регистрирует это заявление и выдает направление на прохождение ВЛК в РТЦК по месту регистрации. Объясняет алгоритм дальнейших действий и сопровождает рекрута в этом процессе.

Ключевой нюанс: заявление на мобилизацию следует писать до того, как человек окажется в ТЦК.

"Если нам звонят люди, которых уже мобилизовали – они получили на руки повестку на завтра или уже находятся в ТЦК и хотят, чтобы мы их забрали – мы отказываем. Для нас приоритет добровольцы", – говорит Avis.

Рекрут, который входит в подразделение как доброволец, передает нам заявление о мобилизации. Полк делает для него направление для прохождения ВЛК и отправляет его в ТЦК по месту регистрации.

Далее нужно прийти в свой ТЦК и пройти ВЛК. Представители части сопровождают кандидата на протяжении всего процесса взаимодействия с ТЦК и инструктируют нюансы прохождения военно-врачебной комиссии и получения военно-учетных документов.

Если у человека все хорошо с военно-учетными документами, в ТЦК все проходит очень быстро. Но даже если что-то пойдет не так, 90% недоразумений, которые у кандидата могут возникнуть на этом этапе, реально исправить, и подразделение готово этому способствовать, говорит Avis.

Фото: 14-й отдельный полк БпАК

Когда вся процедура завершена, часть получает уведомление от ТЦК о том, что ВЛК пройдена и человек пригоден к военной службе.

3. Контракт.

Контракт дает военнослужащему больше привилегий, однако в текущей ситуации они мало ощутимы, говорит Avis. Поэтому сейчас большой разницы между контрактом и мобилизацией нет. Главным образом потому, что нет демобилизации по истечении срока контракта.

Контракт используют как юридический инструмент для привлечения в ряды ВСУ тех, кого согласно законодательству нельзя мобилизовать. В основном речь идет о тех, кому от 18 до 25 лет.

Или для тех, кто в силу разных обстоятельств не хочет мобилизоваться через свой ТЦК – контракт позволяет обратиться в те центры комплектования, с которыми у рекрутеров полка сложились конструктивные рабочие отношения.

Присоединиться к подразделению Сил беспилотных систем

После прохождения ВЛК человека оформляют в состав подразделения и направляют в командировку на прохождение БЗВП. Если речь идет о кандидате, который имеет офицерское звание, то на офицерские курсы на базе одного из высших военных учебных заведений.

Продолжительность БЗВП – 45 дней. В большинстве своем подготовка проходит в учебном центре Сил беспилотных систем, но если он загружен, распределить военнослужащего могут и в другой учебный центр.

После БЗВП начинается адаптация в подразделении и профессиональное обучение. Подготовка к работе с техникой и адаптация к избранной должности может занять несколько месяцев. Хотя, как уточняет Avis, профессиональное обучение происходит в подразделении постоянно, вместе с обретением опыта.

После прохождения базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) военнослужащий возвращается в полк, и обучение продолжается. Его ждут несколько месяцев профессиональной подготовки для работы с современной техникой и адаптация в соответствии с выбранной должностью.

Вакансии в Силах беспилотных систем: кого ищут для 14-го отдельного полка

Не все, кто служит в подразделении, являются операторами дронов. Даже наоборот – те, кто наносит удары, только верхушка айсберга, и за их успешной работой стоит работа сотен других людей.

Больше всего вакансий есть в инженерно-технических подразделениях и в подразделениях обеспечения. Речь идет и о бухгалтерах, и о водителях, и о специалистах, которые могут перепрошить контроллер или работать с паяльником.

R&D-подразделения есть как на уровне полка, так и в отдельных подразделениях в структуре полка. На эти должности нужны высококвалифицированные специалисты с инженерным образованием и опытом работы.

Зарплаты и социальные гарантии в Силах беспилотных систем

Базово каждый военнослужащий полка получает:

Обеспечение: проживание, питание, широкий перечень вещевого обеспечения, а также средства индивидуальной защиты.

Широкий список льгот: дополнительные денежные выплаты, медицинские услуги, ипотечное кредитование под 0%, льготы для поступления в вузы и многое другое.

Высокая заработная плата: 50 000 грн – 100 000 грн и более, в зависимости от условий службы и выполнения боевых задач.

Однако, как говорит Avis, главные преимущества полка – не о деньгах. Они об адекватном и компетентном командовании, постоянном обучении и свободе выбора профессионального направления.

"Украина уже третий год ведет войну против агрессора, который не останавливается ни перед чем. История показала, что любые договоренности с Россией – лишь временная пауза, которую враг использует для подготовки новых атак. Поэтому единственная гарантия нашей безопасности – это мощные Вооруженные Силы, – подытоживает Avis. – Мы постоянно улучшаем наше вооружение, делаем его еще более эффективным. Однако врага уничтожает не оружие, оккупантов убивают люди, умело владеющие этим оружием".