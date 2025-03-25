Активне обговорення можливого перемир’я трохи зменшило, але не зупинило потік добровольців, які бажають долучитись до Сил безпілотних систем.

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"Війна скоро не закінчиться. Питання, чи будеш служити, чи ні, взагалі не стоїть, – каже LIGA.net керівник рекрутингового підрозділу 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів Юрій із позивним Avis. – Питання в тому, у якому підрозділі та на якій посаді ти зможеш принести найбільше користі".

Як потрапити в 14 полк Сил безпілотних систем: покроковий гід

Оператор безпілотних систем – спеціальність, яка лишається однією з найпопулярніших серед тих, хто хоче долучитись до війська. Хоча за їх роботою стоять напрацювання сотень людей. Тому для 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів часто шукають специфічних вузькоспеціалізованих фахівців.

Довідка Сили безпілотних систем — це перший у світі рід військ, що використовує у своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні й підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи. Його підрозділи активно залучені до ударів по території Росії.



14 окремий полк безпілотних авіаційних комплексів – один з підрозділів, який, зокрема, працює по стратегічних військових об’єктах у ворожому тилу. — це перший у світі рід військ, що використовує у своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні й підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи. Його підрозділи активно залучені до ударів по території Росії.– один з підрозділів, який, зокрема, працює по стратегічних військових об’єктах у ворожому тилу.

Кого та як відбирають у підрозділи Сил безпілотних систем – пояснюємо на прикладі 14-го окремого полку безпілотних авіаційних комплексів.

Заповнити анкету

З анкети шлях починається і для військовослужбовців, і для цивільних.

В анкеті на сайті підрозділу потрібно вказати ПІБ, дату народження, військове звання, бажану посаду та відповісти на кілька питань щодо умінь та навичок. А також – уточнити стан фізичного та психологічного здоров’я.

Після цього з кандидатом зв’яжеться рекрутер 14-го полку.

Пройти перевірку

У підрозділі впорядковують та перевіряють надану інформацію. Окремо також перевіряється біографія рекрута. Підставою для відмови рекруту на цьому етапі може стати наявність кримінальних проваджень, судимостей чи перебування на обліку у психоневрологічному диспансері.

Відбір рекрутів дуже ретельний, каже Avis: "Перший фільтр сфокусований саме на такі критично важливі аспекти. Ми формуємо команду, яка здатна виконувати дуже складні та відповідальні завдання. Після цієї перевірки рекрутер зв’язується та призначає співбесіду".

Пройти співбесіду

Співбесіда відбувається онлайн. Під час спілкування кандидат може поставити всі ті запитання, які його цікавлять.

Рекрутери ж з’ясовують, яку користь кандидат може принести у підрозділі, що людина вміє і чого хоче. Наявність у кандидата навичок роботи із безпілотними системами у цивільному житті – лише один із плюсів, але не ключова конкурентна перевага для відбору.

Якщо запит підрозділу та навички кандидата збігаються – з ним погоджують майбутню посаду.

Фото: 14-й окремий полк БпАК

Після цього з усіма рекрутами проводять психологічне тестування на стресостійкість та мотивацію.

Наступний етап – фінальна співбесіда із командиром, де кандидат також може додатково розпитати, до чого готуватись. Після цього відбуваються ще додаткові перевірки, які включають не лише OSINT, а й проходження поліграфа.

Тут військовий рекрутинг побудований на практиках комерційної сфери – широке охоплення потенційних кандидатів на вході, кілька фільтрів відсіву, фіналізація на співбесіді з майбутнім командиром.

"Такий підхід дозволяє долучати людей з найкращим поєднанням навичок, мотивації та потенціалу до розвитку", – уточнює Avis.

Оформити документи

Є кілька інструментів, які дозволяють долучитись до підрозділу:

1. Переведення з інших частин Збройних Сил України.

14 окремий полк, як бойовий підрозділ, може залучати військовослужбовців як з тилових, так і з бойових підрозділів. Від початку роботи механізму переведення між військовими підрозділами через застосунок "Армія+" ця процедура відбувається доволі швидко.

Військовослужбовець отримує рекомендаційний лист, подає рапорт, здає справи і вже за кілька тижнів потрапляє до полку.

Єдиний нюанс, який може стати на заваді у швидкості переведення тут, – небажання командування частини, де військовий проходить службу зараз, відпускати його.

2. Заява на мобілізацію.

Як пріоритетна військова частина, за рішенням Генштабу, 14 окремий полк може напряму мобілізовувати людей. Людина пише заяву про те, що хоче приєднатися до частини на погоджену посаду. Частина реєструє цю заяву та видає скерування на проходження ВЛК у РТЦК за місцем реєстрації. І пояснює алгоритм подальших дій та супроводжує рекрута в цьому процесі.

Ключовий нюанс: заяву на мобілізацію потрібно писати до того, як людина опиниться у ТЦК.

"Якщо нам телефонують люди, яких уже мобілізували – вони отримали на руки повістку на завтра чи вже перебувають у ТЦК і хочуть, щоб ми їх забрали до себе – ми відмовляємо. Для нас пріоритет добровольці", – каже Avis.

Рекрут, який долучається до підрозділу як доброволець, передає нам заяву про мобілізацію. Полк робить для нього направлення для проходження ВЛК і відправляє його в ТЦК за місцем реєстрації.

Далі треба прийти у свій ТЦК і пройти ВЛК. Представники частини супроводжують кандидата протягом всього процесу взаємодії із ТЦК та інструктують щодо нюансів проходження військово-лікарської комісії та отримання військово-облікових документів.

Якщо у людини все гаразд із військово-обліковими документами, у ТЦК усе проходить дуже швидко. Але навіть якщо щось піде не так, 90% непорозумінь, які у кандидата можуть виникнути на цьому етапі, реально виправити, і підрозділ готовий цьому сприяти, каже Avis.

Фото: 14-й окремий полк БпАК

Коли вся процедура завершена – частина отримує сповіщення від ТЦК про те, що ВЛК пройдено і людина придатна до військової служби.

3. Контракт.

Контракт надає військовослужбовцю більше привілеїв, однак нині вони мало відчутні, каже Avis. Тому зараз великої різниці між контрактом і мобілізацією немає. Головним чином тому, що немає демобілізації після закінчення терміну контракту.

Контракт використовують як юридичний інструмент для залучення до лав ЗСУ тих, кого згідно із законодавством не можна мобілізувати. Переважно йдеться про тих, кому від 18 до 25 років.

Або ж для тих, хто через різні обставини не хоче мобілізуватись через свій ТЦК – контракт дозволяє звернутися в ті центри комплектування, з якими у рекрутерів полку склались конструктивні робочі стосунки.

Долучитись до підрозділу Сил безпілотних систем

Після проходження ВЛК людину оформлюють до складу підрозділу та відправляють у відрядження на проходження БЗВП. Якщо йдеться про кандидата, який має офіцерське звання, то на офіцерські курси на базі одного з вищих військових навчальних закладів.

Тривалість БЗВП – 45 днів. Здебільшого підготовка проходить у навчальному центрі Сил безпілотних систем, але якщо він завантажений, розподілити військовослужбовця можуть і в інший навчальний центр.

Після БЗВП починається адаптація у підрозділі та фахове навчання. Підготовка до роботи з технікою та адаптація до обраної посади може тривати кілька місяців. Хоча, як уточнює Avis, фахове навчання відбувається в підрозділі постійно, разом із набуттям досвіду.

Після проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) військовослужбовець повертається в полк, і навчання триває. На нього чекають кількамісячна фахова підготовка для роботи з сучасною технікою та адаптація відповідно до обраної посади.

Вакансії в Силах безпілотних систем: кого шукають для 14 окремого полку

Не всі, хто служить у підрозділі, є операторами дронів. Навіть навпаки – ті, хто завдають ударів, лише верхівка айсберга, і за їх успішною роботою стоїть праця сотень інших людей.

Найбільше вакансій — в інженерно-технічних підрозділах та у підрозділах забезпечення. Йдеться і про бухгалтерів, і про водіїв, і про спеціалістів, які можуть перепрошити контролер чи працювати з паяльником.

R&D-підрозділи є як на рівні полку, так і в окремих підрозділах у структурі полку. На ці посади потрібні висококваліфіковані спеціалісти з інженерною освітою та досвідом роботи.

Зарплати та соціальні гарантії в 14-му полку Сил безпілотних систем

Базово кожен військовослужбовець полку отримує:

Забезпечення: проживання, харчування, дуже широкий перелік речового забезпечення, а також засоби індивідуального захисту.

Широкий перелік пільг: додаткові грошові виплати, медичні послуги, іпотечне кредитування під 0%, пільги для вступу у ВНЗ та багато іншого.

Високу заробітну плату: 50 000 грн – 100 000 грн та більше, залежно від умов служби та виконання бойових задач.

Однак, як каже Avis, головні переваги полку – не про гроші. Вони про адекватне та компетентне командування, постійне навчання та свободу вибору професійного напряму.

"Україна вже третій рік веде війну проти агресора, який не зупиняється ні перед чим. Історія показала, що будь-які домовленості з Росією – лише тимчасова пауза, яку ворог використовує для підготовки нових атак. Тому єдина гарантія нашої безпеки – це потужні Збройні Сили, – підсумовує Avis. – Ми постійно покращуємо наше озброєння, робимо його ще ефективнішим. Але ворога нищить не зброя, окупантів вбивають люди, які вправно володіють цією зброєю".