Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

В ночь на 16 мая киевляне были свидетелями, вероятно, самой интенсивной работы ПВО с начала большой войны. Вылеты раздавались со скоростью пулемета, а небо было покрыто дымными следами – защитники столицы отражали атаку "Кинжалов" и других ракет.

"Россияне организовали "звездный" удар, – говорит LIGA.net генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. – Со всех сторон на разных высотах и скоростях были запущены воздушные цели, чтобы они вышли на объект почти одновременно. Это делается, чтобы перенапрягать средства ПВО".

До недавнего времени считалось, что "Кинжалы" невозможно сбить. Но миф пал – все они уничтожены, заверяют в Воздушных силах.

Как Россия лгала о непобедимых "Кинжалах", а работа США над ошибками дала Украине возможность развенчать мифы Путина – коротко на LIGA.net.

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КАК ПУТИН ВРАЛ О СУПЕРОРУЖИИ



Россияне заявляют, что "Кинжал" стоит на боевом дежурстве с декабря 2017 года. Российский диктатор Владимир Путин пиарил ракету перед Федеральным собранием в марте 2018-го и утверждал, что она развивает гиперзвуковую скорость (более 10 Махов) и маневрирует на всем участке полета.

Это якобы позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие системы ПВО и ПРО, доставляя в цель на дальность до 2000 км ядерные и обычные боезаряды, запугивал Путин.

Россияне называют "Кинжал" гиперзвуковым ракетным комплексом. Но, на самом деле, это авиационная версия наземной ракеты "Искандер", говорит LIGA.net военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.

Генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко характеризует "Кинжал" как квази-гиперзвуковую ракету с аэробаллистической траекторией.

Гиперзвуковыми считаются ракеты, которые достигают скорости в пять раз выше скорости звука (5 Махов). Но настоящие гиперзвуковые ракеты до таких скоростей разгоняются самостоятельно.

"Кинжал" на это не способен, отмечает Романенко. Чтобы разогнать его до гиперзвуковых скоростей, используются истребители МиГ-31, которые сами имеют скорость 2800 км/ч.

"К скорости самого "Кинжала" прибавляется скорость самолета. И их суммарная скорость превышает 5 Махов, – объясняет он. – Поскольку сама ракета не имеет такой скорости, то ее называют квази-гиперзвуковой".

Чтобы прикрепить один "Кинжал", с МиГ-31 еще и снимают все остальное вооружение.

Аэробаллистическая – это характеристика по траектории, объясняет Романенко. Ракета летит по обычной траектории, но на конечных участках начинает подниматься и маневрировать. И это усложняет работу ПВО.

Скепсис по поводу "Кинжала" звучал и от западных военных экспертов.

"Кинжал" – это не что иное, как баллистическая ракета воздушного базирования. Он гиперзвуковой только в том смысле, что почти все баллистические ракеты гиперзвуковые", – говорил Popular Mechanics Джеффри Льюис, PhD в Центре исследований нераспространения в Монтерее (США).

PhD из британского центра RUSI Сиддхарт Каушал добавляет, что "Кинжал" также не отвечает критериям маневренности настоящего гиперзвукового оружия.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ. КАК США СОЗДАЛИ PATRIOT PAC-3

Зенитный ракетный комплекс Patriot разрабатывался на американской Raytheon еще с начала 1960-х, стал на вооружение с 1982-го, но с тех пор прошел серьезную модернизацию.

"Модификацию Patriot Pac-2 использовали в Ираке. Но в противодействии баллистическим ракетам она была недостаточно эффективна, – рассказывает Романенко. – В связи с этим американцы разработали модернизированный вариант Pac-3".

Основные отличия между этими модификациями таковы:

Pac-2 имеет боевую часть и взрывается рядом с целью, чтобы поразить ее обломками. По словам Романенко, ее можно использовать против аэродинамических целей – самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников.

Pac-3 боевой части не имеет, а использует метод прямого уничтожения. То есть противоракета на большой скорости попадает непосредственно в высокоскоростную цель и поражает ее благодаря кинетической энергии. Последствия такого попадания можно было видеть на обломках "Кинжала", уничтоженного противоракетой Patriot в Киеве в ночь на 4 мая.

"Pac-3 поражает, как правило, боевую часть баллистической ракеты. Вспомните фото "Кинжала" с дырой – противоракета не взрывалась обломками, – описывает Романенко. – Посмотрите, какая толщина металлов. Но скорости очень высокие. Противоракета пронизывает цель - боевая часть выходит из строя, и она падает".

"ЗВЕЗДНАЯ" АТАКА НА КИЕВ ПОД ВИЗИТ КИТАЙСКОГО ТОПА

Впервые "Кинжал" был сбит в ночь на 4 мая. В ночь на 16 мая россияне запустили шесть "Кинжалов", девять крылатых ракет "Калибр" из Черного моря, три баллистические/зенитные ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М") и еще шесть дронов-камикадзе Shahed-136.

Атака шла сразу с северного, южного и восточного направлений и была исключительной по плотности – максимальное количество целей в короткий промежуток времени. Такие атаки называют еще "звездными", говорит Романенко. Их осуществляют, чтобы максимально напрячь ПВО, но Воздушные силы утверждают, что все ракеты были уничтожены.

"Безусловно, это выдающееся событие, – говорит Романенко. – Я не думаю, что сбито все, потому что часть ракет могла не долететь по техническим причинам. Но в целом отражение удара показывает, что противовоздушная и противоракетная оборона значительно нарастила потенциал. Существенно усилили поставки Patriot Pac-3".

Российское Минобороны утверждает, что якобы уничтожило Patriot в этой атаке. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отказался это комментировать в эфире телемарафона, в украинском Минобороны с заявления россиян посмеялись, подтверждений от партнеров также не было.

По мнению Левина, россияне как раз и хотели обнаружить и уничтожить Patriot.

Советник министра обороны Алексей Копытько не исключает связи с визитом в Украину Ли Хуэя – спецпредставителя Китая по мирному урегулированию. По его мнению, если обстрел был сделан без согласования с Пекином, то Китай еще больше убедится, что неконструктивный Путин проиграет Украине.

"Если предположить, что обстрел был согласован для подачи месседжа "хотите, чтобы это прекратилось – давайте разговаривать", то наше ПВО этот план сломало, – подытожил советник министра обороны. – И теперь высокий гость в неудобном положении".

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