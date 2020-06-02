Как работает пропаганда и какую Укрпочту строит Игорь Смелянский. Что надо знать утром

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Сегодня вторник, 2 июня. Температура от +6 до +14, курс доллара 26.74

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Как работает пропаганда. Интервью с экономистом Сергеем Гуриевым

Сергей Гуриев один из лучших мировых экономистов, экс-главный экономист ЕБРР. Но миллионы людей знают его как популяризатора экономической науки: Гуриев автор нескольких книг, и более тысяч колонок и статей в СМИ. На прошлой неделе он давал лекцию в Киевской школе экономики на первый взгляд на неэкономическую тему - Как СМИ помогают диктаторам удерживать власть. Это интересное исследование, которое объясняет почему Кремль, тратит миллиарды на медиа (и это очень мало), Почему так важен рейтинг Путина, зачем убеждать всех что рейтинг власти высок, как никогда. Почитать выдержки из лекции можно здесь. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Главпочтамт за миллиард, банк-гигант и Джек Ма. Какую Укрпочту строит Игорь Смелянский

Игоря Смелянского можно назвать одним из самых востребованных государственных менеджеров. Смелянский — гендиректор Укрпочты, член наблюдательного совета Укроборонпрома, экс-претендент на должность главы Укрзалізниці. На четвертый год работы в одной из крупнейших госкомпаний он внезапно может стать банкиром. Уже через несколько недель Верховная Рада может окончательно принять закон, который позволит крупнейшему почтовому оператору Украины превратиться в банк. Его оппоненты во главе с НБУ считают, что это только создаст очередного государственного монстра - неэффективного и вечно убыточного. Сколько стоит Главпочтамт на Крещатике, каким банком будет Укрпочта и почему ее покупкой должен заинтересоваться Джек Ма, - в большом интервью Смелянского для LIGA.net. Больше по ссылке.

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