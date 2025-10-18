Заявление Трампа после переговоров с Зеленским показывает, что его цель — остановка войны по линии фронта. Главный вопрос — что на это скажет Путин

Российские СМИ пока полностью проигнорировали заявление Трампа о линии фронта. Такое единодушие возможно только по прямому указанию Кремля. В таких случаях Кремль использует три тактики: даёт собственную трактовку; позволяет СМИ утопить неприятную для него историю в свободной генерации идей и домыслов, а потом выбирает три-четыре наиболее удачные версии, чтобы каждый сам себе что-то додумывал; или просто включает режим тишины.

На данный момент мы наблюдаем режим тишины.

С чем связан этот режим тишины — пока сказать сложно. Это может означать как подготовку к согласию на эту формулу, так и подготовку к тому, чтобы в Будапеште сказать "нет".

Разговор Трампа с Зеленским, похоже, был своего рода ультиматумом с такими вводными: я (Трамп) добиваюсь прекращения огня по линии фронта и соглашаюсь на другие пожелания Путина (допуск российских партий к выборам, РПЦ, русский язык, отзыв судебных исков и (частичное) снятие санкций). Пока неясно, какие требования выдвинет Россия по сокращению ракетной программы и вообще нашей армии и ВПК. Ну а дальше, если будет достигнута договорённость, то в течение 45 дней состоятся президентские выборы (возможно, вместе с выборами в Верховную Раду).

В этом контексте даже теоретически не было шансов обсуждать "Томагавки" и энергетику. И я повторю то, что говорил раньше: на этом этапе "Томагавки" — это гибридная история, а не военная. Путина пугали: не пойдёшь на сделку — уничтожим нефтеперевалку.

Ещё один вопрос, который пока вынесен за скобки, — лицензия на добычу редкоземельных элементов на севере России для американских компаний. Трамп после разговора с Путиным заявил, что ждёт экономических проектов, которые стартуют после мирного соглашения. Это тоже будет частью Будапештского соглашения (если соглашение состоится). И здесь у Путина крайне сложная ситуация, ведь против этого точно выступит Китай.

Трамп хочет войти в переговоры с Китаем как "миротворец", чтобы не допустить формирования единого фронта Китай–РФ. Но даже если соглашение не будет достигнуто, Россия всё равно останется в положении, когда ей придётся балансировать между Пекином и Вашингтоном, а не полностью лечь под Пекин. Почему? Напомню о "Томагавках", которые легко снова "достать" из-под стола.

Если переговоры провалятся, Трамп не сможет отойти от украинского вопроса. Логика выборов в США заставит его быть на нашей стороне — как минимум в вопросе продажи оружия. Поэтому эту страшилку стоит сразу отбросить, хоть её и будут продвигать россияне и полезные идиоты.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net