Как США принудить Путина к миру? Вот какие инструменты есть у Трампа – The Atlantic
Содержание:
Избранный президент США Дональд Трамп может принудить Кремль к переговорам, избежать российских ловушек и гарантировать, что Москва не использует дипломатию в свою пользу в войне против Украины. Каким образом – пишет The Atlantic.
Авторы – Нил Фергюсон и Гарри Галем. Фергюсон – историк, доктор Гарвардского института, старший научный сотрудник Оксфордского, Гуверовского и Стэнфордского институтов. Галем – старший научный сотрудник Йорктаунского института.
LIGA.net пересказывает анализ аналитиков вкратце.
Ставка – на солидарность союзников
США заинтересованы в выживании Украины и долгосрочном мире, пишут авторы. Имея самое большое население из стран Восточной Европы, кроме Польши, Украина имеет значительные минеральные ресурсы и является крупным экспортером агропродукции. Хотя страна обеднела из-за войны, она развила сектор оборонных технологий.
Разблокируйте чтобы читать дальше
Чтобы прочитать этот текст, пожалуйста, оформите подписку