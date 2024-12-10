Избранный президент США Дональд Трамп может принудить Кремль к переговорам, избежать российских ловушек и гарантировать, что Москва не использует дипломатию в свою пользу в войне против Украины. Каким образом – пишет The Atlantic.

Авторы – Нил Фергюсон и Гарри Галем. Фергюсон – историк, доктор Гарвардского института, старший научный сотрудник Оксфордского, Гуверовского и Стэнфордского институтов. Галем – старший научный сотрудник Йорктаунского института.

LIGA.net пересказывает анализ аналитиков вкратце.

Ставка – на солидарность союзников

США заинтересованы в выживании Украины и долгосрочном мире, пишут авторы. Имея самое большое население из стран Восточной Европы, кроме Польши, Украина имеет значительные минеральные ресурсы и является крупным экспортером агропродукции. Хотя страна обеднела из-за войны, она развила сектор оборонных технологий.