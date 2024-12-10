Зміст:
  1. Ставка – на солідарність союзників
  2. Як Трампу всадити Путіна за стіл переговорів
  3. Чотири кроки до миру

Обраний президент США Дональд Трамп може змусити Кремль до переговорів, уникнути російських пасток та гарантувати, що Москва не використає дипломатію на свою користь у війні проти України. Яким чином – пише The Atlantic.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Автори – Ніл Фергюсон і Гаррі Галем. Фергюсон – історик, професор Гарвардського університету, старший науковий співробітник Оксфордського, Гуверівського та Стенфордського університетів. Галем – старший науковий співробітник Йорктаунського інституту.

LIGA.net переповідає аналіз аналітиків коротко.

Ставка – на солідарність союзників

США зацікавлені у виживанні України та довгостроковому мирі, пишуть автори. Маючи найбільше населення з країн Східної Європи, крім Польщі, Україна володіє значними мінеральними ресурсами та є великим експортером агропродукції. Хоча країна збідніла через війну, вона розвинула сектор оборонних технологій.

Розблокуйте щоб читати далі
Щоб прочитати цей матеріал потрібно оформити підписку
Вже передплатили?
зброязеленськийвійна в Українідопомога Українімирний планмирні переговориТрамп