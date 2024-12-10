Обраний президент США Дональд Трамп може змусити Кремль до переговорів, уникнути російських пасток та гарантувати, що Москва не використає дипломатію на свою користь у війні проти України. Яким чином – пише The Atlantic.

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Автори – Ніл Фергюсон і Гаррі Галем. Фергюсон – історик, професор Гарвардського університету, старший науковий співробітник Оксфордського, Гуверівського та Стенфордського університетів. Галем – старший науковий співробітник Йорктаунського інституту.

LIGA.net переповідає аналіз аналітиків коротко.

Ставка – на солідарність союзників

США зацікавлені у виживанні України та довгостроковому мирі, пишуть автори. Маючи найбільше населення з країн Східної Європи, крім Польщі, Україна володіє значними мінеральними ресурсами та є великим експортером агропродукції. Хоча країна збідніла через війну, вона розвинула сектор оборонних технологій.