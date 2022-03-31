Как украинцы чинят танки в гаражах, а провалы РФ сдерживают Китай. Обзор западных медиа

Китай временно отказывается от планов захвата Тайваня из-за провала России во время вторжения в Украину; украинцам даже не нужны заводы, чтобы ремонтировать военную технику; и как получилось, что Ближний Восток и Африка поддерживают захватническую политику Москвы.

Что иностранная пресса пишет о войне России против Украины: обзор LIGA.net.

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The Times: Провал России заставил Китай отложить нападение на Тайвань

Китайское правительство решило отложить нападение на Тайвань минимум на четыре года в свете того, насколько катастрофически сложилась для России военная операция против Украины, пишет The Times.

Как стало известно, глава Китая Си Цзиньпин проанализирует неудачи российского диктатора Владимира Путина, прежде чем предпринимать шаги по отношению к независимому острову, который Китай до сих пор считает своей территорией.

По словам Чена Мин-Тонга, главы Бюро национальной безопасности Тайваня, Пекин не начнет войну до конца президентского срока Цай Инвэнь, который заканчивается в 2026 году. Руководство компартии Китая поняло, что относиться к подобной операции небрежно – большая ошибка.

Теперь Пекин будет работать над усовершенствованием своих вооруженных сил, чтобы вести полномасштабную войну в случае нападения на Тайвань.

Чен Мин-Тонг говорит: Тайбэй тоже не сидит сложа руки, ведь опасность, назревавшая несколько лет подряд, сейчас обострилась. Китай пытается бросить вызов глобальной гегемонии США, особенно на территориях, которые Пекин исторически считает своими.

Также есть информация, что Китай увеличил свой ядерный арсенал.

Forbes: Украинцы превратили гаражи в ремонтные мастерские для танков

Российские войска постоянно бомбят украинские военные заводы, надеясь, что это подорвет возможность ремонта поврежденных транспортных средств и снаряжения для армии, пишет Forbes.

Впрочем, это не наносит того вреда, на который рассчитывал Кремль. Украинцы давно нашли возможность ремонтировать танки и БМП, не отправляя их на заводы, поскольку они превратились в легкие мишени.

Несмотря на заявления РФ, что они несколько раз подавили производственные мощности украинцев, это осталось только мечтами. На самом деле технику давно ремонтируют на "децентрализованных" площадках везде по Украине.

Конечно, речь идет не о сложном ремонте баллистических или компьютерных систем. Но когда требуются сгибание металла, ремонт двигателей, замена протекторов, блоков реактивной брони, радиостанций и пулеметов — для этого не требуется спецоборудование и все ремонтируется буквально в любом гараже.

Юрий Голодов, заместитель командира одного из территориальных батальонов Украины, курирует свалку, где рабочие разбирают и восстанавливают захваченную у россиян технику. Далее ее ремонтируют и передают ВСУ.

Киевлянин, автомеханик Александр Федченко переоборудовал свой гараж под ремонт трофейной техники РФ. Он собрал команду сварщиков и инженеров, ознакомившихся с чертежами и инструкциями, и дело пошло.

Большие танковые заводы могут быть в руинах после российских обстрелов. Но это не значит, что Украина осталась без танков.

Foreign Policy: Запад — за Украину. Остальной мир — не очень

В этом месяце посол Южной Африки в ООН Матху Джойни во время выступления в Генассамблее ООН о гуманитарных последствиях российского вторжения в Украину начал упрекать Соединенные Штаты во вторжении в Ирак и даже защищать Москву, пишет Foreign Policy.

Да, западный мир вместе с Японией и Южной Кореей полностью на стороне Украины. Но другие страны мира, во-первых, часто не любят Вашингтон, а во-вторых, имеют тесные контакты с Москвой. Поэтому даже если им не нравится оккупация украинских земель, они все равно вынуждены выступать в поддержку российского вторжения.

Среди них — Южная Африка и Индия. Около 35 стран (преимущественно африканских) воздержались от принятия резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей агрессию РФ. Ни одна африканская страна не ввела санкции против России, которая в последние годы стала крупнейшим экспортером оружия в Африку.

Мунир Акрам, посол Пакистана в ООН, отметил: контуры нового мирового порядка будут определены конечным результатом войны и формой окончательного мирного соглашения между Россией и Украиной.

Союзники США на Ближнем Востоке — Израиль, ОАЭ и Саудовская Аравия — фактически не поддержали Вашингтон в его попытке изолировать Россию и почти не ввели санкции против Москвы. А когда Джо Байден пытался уговорить Абу-Даби и Эр-Рияд производить больше нефти, чтобы перекрыть спрос, вызванный эмбарго российской нефти, ему отказали.

Израиль решил искать деликатный баланс между союзническим Вашингтоном и Москвой, продолжающей военную операцию в Сирии.

Эксперты объясняют: разочаровавшись в Вашингтоне, страны Ближнего Востока приняли решение немного ухудшить отношения с ним, чтобы улучшить их с Россией и Китаем. Впрочем, они допустили ошибку.

Предположения лидеров Ближнего Востока были следующими: война в Украине является чисто европейским "кризисом", а не глобальным; Путин скоро победит; недовольство Вашингтона не будет продолжительным. Все были неправы. Для Вашингтона это стало точкой перелома.

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