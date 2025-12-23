Станут ли отношения с Кремлем камнем преткновения в переговорах Ирана и Запада

Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции

Запад жестко требует от Ирана разорвать отношения с Россией, если Тегеран действительно заинтересован в возобновлении ядерного диалога с Европой и смягчении санкционного режима.

О том, что именно такой подход сегодня доминирует в западных требованиях, публично заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи. По его словам, Иран эту логику отвергает и, напротив, последовательно движется к институционализации стратегического сближения с Россией, рассматривая этот процесс как долгосрочный фактор собственной безопасности и сохранения свободы внешнеполитического маневра.

Открывай этот материал с LIGA PRO — лови праздничное предложение Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net