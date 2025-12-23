Выбить Иран из-под России: попытки Запада разрушить "союз автократий" его только укрепляют
Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции
Запад жестко требует от Ирана разорвать отношения с Россией, если Тегеран действительно заинтересован в возобновлении ядерного диалога с Европой и смягчении санкционного режима.
О том, что именно такой подход сегодня доминирует в западных требованиях, публично заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи. По его словам, Иран эту логику отвергает и, напротив, последовательно движется к институционализации стратегического сближения с Россией, рассматривая этот процесс как долгосрочный фактор собственной безопасности и сохранения свободы внешнеполитического маневра.
