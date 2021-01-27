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Как устроено Сильпо, Байден позвонил Путину, Украина-2050. Что надо знать утром

27.01.2021, 09:00
Как устроено Сильпо, Байден позвонил Путину, Украина-2050. Что надо знать утром - Фото
Коллаж LIGA.net

Экономим ваше время, говорим о том, что имеет смысл. Наши редактора выбирают важнейшие события за последние 24 часа и объясняют, что они значат

Доброе утро!

Сегодня среда, 27 января. Температура от -2 до +1, курс доллара 28.10

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Как устроено Сильпо. Владимир Костельман построил бизнес на 100 млрд. Впереди – АТБ

Fozzy Group, основные активы которой – сети супермаркетов Сильпо и Фора, одна из самых больших и в то же время самых закрытых бизнес-групп Украины. И этот текст, пожалуй, первая вменяемая попытка рассказать, как устроен очень большой бизнес с оборотом под 100 млрд грн, кто и как его построил, с какими проблемами столкнется детище Владимира Костельмана и Ко в ближайшем будущем. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Байден позвонил Путину: Мы будем твердо защищать суверенитет Украины

Очень много разговоров о том, а что такое США для Украины. Я вам скажу. Это – главный союзник Украины в защите от России. 

Нет, США не будут строить нам лучший мир. Нет, США не будут заботиться, чтобы мы вкусно ели и долго жили. Это наша работа. 

Но США будут всегда защищать нашу независимость, потому что Украина – это ключ к будущему Европы. Ларец, где сердце Кощея. И мы это знаем. И русские это знают. И американцы это знают. 

Впервые за много-много лет у нас есть союзник, с которым на 100% совпадают интересы. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Украина-2050: всего 30 млн человек и у всех минимальные пенсии, но есть и хорошая новость

Скоро год, как украинцы живут в новой реальности. Карантин поставил перед обществом множество вызовов. Безработица, возвращение трудовых мигрантов (хоть и не такое большое, как говорили власти), ограничение передвижения, нарушение образовательного процесса – все это вызывает конфликты в обществе, влияет на восприятие мира. А что в итоге? Мы поговорили об этих проблемах с одним из главных специалистов в области, руководителем института демографии Эллой Либановой. Получился взвешенный рассказ, как коронавирус изменил (и еще изменит) Украину. Больше по ссылке.

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