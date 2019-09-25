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Как увеличить бюджет громады в 8 раз, имея только грязь и озеро. Пример Присивашья

Как увеличить бюджет громады в 8 раз, имея только грязь и озеро. Пример Присивашья - Фото
Лемурийское озеро возле Присивашской ОТГ. Фото - Александр Гетман
25.09.2019, 17:19

10 лет назад села в заливе озера Сиваш умирали. А сейчас - принимают тысячи иностранных туристов и строят базы отдыха. Как им это удалось?

Лемурийское озеро возле Присивашской ОТГ сравнивают с Мертвым морем в Израиле. Повышенная соленость воды и как следствие ее высокая плотность позволяет без труда держаться на поверхности озера. При желании можно почитать книгу, лежа на спине. 

Почему озрео розовое? В отличие от Мертвого моря, Лемурийское озеро - живое. В нем обитают водоросли Дуналиелла солоноводна: насыщают воду природным антиоксидантом бета-каротином, из-за чего она и становится розовой. А отступая во время отлива или испаряясь в жару, она оставляет вместо песка соль.

Как оно появилось. Местные жители рассказывают, что в конце 60-х на месте озера разбился военный самолет. Чтобы собрать все обломки, вырыли огромный котлован. Из-под земли он наполнился водой из Сиваша, которая, испаряясь, превратилась в рапу. А Лемурийским озеро называют, так как считают, что оно находится на месте древнего Лемурийского моря. Впрочем, эти две истории оставаются только легендами для туристов.

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Вода озера обладает лечебными свойствами, а грязи насыщены различными микроэлементами. Туристов заверяют, что это помогает в лечении и профилактике самых разнообразных заболеваний, от проблем с кожей до работы суставов и внутренних органов.

Полтавчанин Владимир Выговский утверждает, что в 2003 году из-за тяжелой болезни почти перестал ходить. Но лечебная грязь Лемурийского озера помогла ему избавиться от болезни, которую не могла победить медицина. После этого он занялся вопросом научного исследования свойств этих грязей. В 2005 они были сертифицированы и допущены к использованию в качестве лечебного и косметического средства.

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Туризм как лечебное средство для громад

Лемурийское озеро помогает восстановиться не только людям, но и населенным пунктам. Руководитель Присивашской громады Сергей Клищевский рассказывает, что 13 лет назад село Григоровка (нынешний центр ОТГ) умирало. Местные жители уезжали в поисках работы, их дома разбирались, образовывались свалки. В таких условиях никто не думал о развитии туризма.

Подсказали идею польские консультанты, помогавшие Григоровке в рамках грантовой программы.

На тот момент Сергей Клищевский возглавлял сельсовет. Признается: поначалу было сложно. Присивашье никогда не считалось туристическим регионом, а сами местные жители ездили на отдых, к примеру, в Геническ. Разговоры о туризме у них вызывали лишь смех.

Но когда появились первые смельчаки, принявшие у себя дома отдыхающих, многие захотели тоже попробовать. "Сработала наша украинская жаба", - говорит Лищевский. Теперь туристов в Григоровке принимают более сотни зеленых усадеб. Отток населения прекратился, по итогам прошлого года даже отмечался демографический рост. В настоящее время население громады превышает 4400 человек.

Очередная цель - задействовать в туристическом бизнесе остальные села ОТГ, также расположенные вдоль залива Сиваш.

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Виктория Рольян - одна из первопроходцев зеленого туризма в Ивановке. В августе принимала супружескую пару из Одессы. Говорит, что гостям понравился отдых, обещали приехать еще. Хозяйка уже готовится к следующему сезону: делает ремонт и планирует оборудовать отдельную кухню. Соседи интересуются ее опытом по размещению туристов. Виктория не переживает по этому поводу: конкуренция - это хорошо.


Не только деньги

"Не все познается в деньгах", этой присказкой Сергей Клищевский отвечает на вопрос о поступлениях в бюджет громады от деятельности зеленых усадеб. "Люди - это и есть громада. Это вопрос их становления как граждан, патриотов своей громады", - подчеркивает он.


Зеленый туризм решает проблему занятости местных жителей. "Люди поверили в свое село, свою территорию, что здесь можно жить, зарабатывать, развиваться. Благодаря этому у нас возвращается молодежь. Даже в аппарате сельсовета, - думаю, вы заметили, - у нас много молодых специалистов. Немного моих коллег из громад могут похвастаться, что молодежь приходит на работу", - отмечает Сергей Клищевский.

Кроме того, туризм "подтянул" сферу торговли. Развивается сеть не только продовольственных, но и строительных магазинов. Местные жители активно занимаются ремонтами перед новым сезоном, благодаря чему улучшается внешний вид сел в целом.

По словам руководителя громады, цены на дома в Григоровке постоянно растут. Купить жилье - уже проблема, ведь свободные дома используются для размещения туристов. Более того, есть предложение строить новые дома, чего не было уже давно.

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Мини-отели и базы отдыха

В Присивашской ОТГ рассчитывают не только на частное строительство, но и на размещение баз отдыха.
Первый мини-отель на пять трехместных номеров уже строится в центре поселка.

В этом живописном месте за грантовые средства проекта DOBRE (около 3 млн грн) планируют установить еще и модульные домики общей вместимостью до 10 человек. Это - коммунальная собственность громады, весь доход будет поступать в бюджет.

Территорию хотят благоустроить, разместить детские площадки, построить пешеходный мост через канал, чтобы обеспечить прямой доступ в парковую зону. Все это в итоге составит комплекс семейного отдыха.

Кроме этого, инвесторы рассматривают возможность строительства в Григоровке отеля на 15 вип-номеров с рестораном.

Сергей Клищевский отмечает, что представители бизнеса также заинтересованы в строительстве двух баз отдыха (каждая рассчитана до 50 отдыхающих) на берегу Розового озера вблизи Ивановки. Но для реализации этих проектов сначала необходимо решить вопрос с запретом строительства в прибрежной защитной полосе Сиваша. А еще инвесторам предлагают проект по созданию лечебно-оздоровительного комплекса на 50-80 мест в селе Павловка. Предполагается, что проект стоимостью $ 600 тыс окупится в течение трех лет.

Сельский зеленый туризм

Пока отдыхающим на Розовом озере не приходится рассчитывать на какой-то особый комфорт. Добраться в Григоровку можно из Херсона на рейсовых автобусах. Проживание - в обычных сельских домах. Цена - от 100 гривень без питания, до 250 гривень с питанием.

Цена проезда из села до Лемурийского озера - 50 гривень в обе стороны.

На побережье также понадобятся деньги. Например на беседку, чтобы было где спрятаться от палящего солнца.

Все это с лихвой компенсируется целебной силой природы и радушием местных жителей. По словам Сергея Клищевского, в этом году поток туристов значительно вырос, Лемурийское озеро за месяц посещают до десяти тысяч отдыхающих.

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Сотрудники обслуживающего комплекса на побережье перечисляют страны, из которых приезжают туристы: Украина, Польша, Чехия, Италия, Германия. Некоторые посещают Присивашье уже не в первый год.

Местные жители говорят, что теперь соседство с Крымом туризму не мешает.

Выбор развлечений в селах громады для туристов пока невелик. Но уже есть возможность позаниматься спортом: сыграть в бильярд, теннис в домах культуры - или в футбол, волейбол в школьных спортзалах. А скоро в Григоровке откроют музей. Под него готовят помещения, закуплена необходимая мебель. Уникальную коллекцию, рассказывающую об истории Присивашья, собрал местный житель Павел Робак.



Самый древний экспонат - камень с высеченным рисунком, возраст которого может составлять несколько тысяч лет.  Самый "свежий" - отстрелянный гранатомет из района боевых действий в Донбассе.

Заработок громады

Клищевский уверен: реформа децентрализации была необходима, поскольку в рамках простого сельсовета развиваться невозможно. Теперь же громада привлекает на свою территорию бизнес, задействует грантовые средства и находит возможности для экономии.

До объединения сводный бюджет сел составлял около 5,5 млн грн. Теперь - в восемь раз больше. Значительная часть доходов связана с работой фермерских хозяйств. Кроме этого, на берегу Лемурийского озера залива Сиваш расположена Сивашская ветроэлектростанция (16 ветряков общей мощностью 3,2 МВт). ОТГ начала масштабную стройку второй очереди ВЭС, в ходе которой планируют установить еще 60 ветроустановок. В работах принимает участие ряд международных компаний и большое количество рабочих. Если за прошлый год Сивашэнергопром уплатил в бюджет более 2 млн грн, то в этом году он перечислил такую же сумму лишь за первое полугодие.

На стадии согласования находится еще один проект на строительство в Присивашье 17-20 ветровых электростанций, а также солнечной электростанции площадью 12 га. Клищевский и в этом видит дополнительные возможности для туризма.

Большое количество приезжих рабочих повышает спрос на жилье и услуги. Для обслуживания станции инвесторы обещают построить вдоль побережья дороги с твердым покрытием, которыми смогут воспользоваться и туристы. А площадки на фоне ветряков могут стать своеобразными фотозонами. Так, вид на Сивашскую ВЭС использовался в клипе Виталия Козловского "Літай".

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Отношения с бизнесом

Инвесторов и подрядные организации, которые выполняют работы на территории громады, Сергей Клищевский мотивирует перерегистрироваться в ОТГ. "С инвесторами мы живем по простому принципу. Всех, кто приводит свой первый бизнес, мы готовы носить на руках. Помогать, сопровождать, решать все вопросы, чтобы этот бизнес начал успешно работать, пусть даже с какого-то минимума на нашей территории", - отмечает он. Громада подыскивает взаимовыгодные формы сотрудничества с бизнесом: при любой возможности - загружает его работой, часть налогов использует и в интересах местных жителей, и плательщика.


Экономия

Хотя в Присивашской ОТГ и пользуются принципом "не все познается в деньгах", но как их использовать эффективно - знают. В 2016 году, когда громада только объединилась, школы и детсады находились в плачевном состоянии. Постепенно за счет бюджета, за спонсорские средства местных фермеров там заменили окна, отремонтировали классы, кровли, закупили новую мебель и мультимедийное оборудование.

Значительную экономию дала замена в школах устаревших отопительных котлов на энергосберегающие. В основном для них используют отходы сельского хозяйства, которые бесплатно предоставляют фермеры. Сэкономленные деньги идут на развитие школ. Такие же котлы установлены и в амбулаториях.

Помогает экономить средства громады и новая коммунальная спецтехника. На ее закупку за два года выделили около 5 млн грн. Теперь ОТГ обходится без подрядчиков в работе по благоустройству и сама предоставляет услуги с использованием спецтехники. Это позволило коммунальщикам не только сохранить прежние тарифы, но и выйти из долгов.



Руководитель громады и сам может поработать за рулем грузовика или погрузчика: например, съездить на самосвале в райцентр на совещание и заодно привезти стройматериалы, сэкономив на их доставке. Или подменить тракториста при расчистке дорог от снега.

Медицина - путем проб и ошибок

"Мы в медицине сделали много ошибок. Главная - не нашли на определенном этапе поддержки у депутатского корпуса для строительства по госпрограмме новой семейной амбулатории в селе Григоровка", - рассказывает Сергей Клищевский. Депутаты мотивировали свое решение наличием больницы в Строгановке. Теперь же в этом большом здании работают лишь три медкабинета, а на его содержание уходит 1,8 млн грн. Помогло то, что зданием заинтересовались пограничники: в нем хотят разместить погранзаставу. В таком случае бюджет пополнится двумя миллионами гривень. А медкабинеты переводят в новое капитально отремонтированное и энергоэффективное здание.

Григоровка хоть и упустила шанс по семейной амбулатории, но еще до создания ОТГ попала в проект по размещению пункта экстренной медицинской помощи. За бюджетные средства купили автомобиль, а за деньги населения сделали ремонт. На работу пригласили молодых специалистов. "Сначала было много опасений, потому что они пришли фактически сразу из вузов. Но, как оказалось, им и бензина хватает, и медикаментов хватает, и желания 24 часа в сутки работать", - рассказывает Сергей Клищевский.

По его словам, в самую дальнюю точку громады скорая добирается в течение 20 минут. "На сегодняшний день недостатки по первичному и вторичному звену медицины не так заметны за счет эффективной работы скорой помощи", - подчеркивает руководитель громады.

Соляная дорога

Присивашская громада готова делиться своим опытом и перенимать чужой. Она и ОТГ Аскания-Нова первыми в области заключили договор о межмуниципальном сотрудничестве. Позже к ним присоединилась и Тавричанская громада. Результатом сотрудничества стала, в частности, идея создания туристического маршрута по территории трех громад - Соляная дорога. Совместными усилиями громады разработали проекты для получения грантов на улучшение туристической инфраструктуры вдоль Соляной дороги.



Изюминка Тавричанской ОТГ - гастрономический туризм. Там можно попробовать деликатесы в виде мраморного мяса и сыров по авторским рецептам. В Аскании-Новой - понаблюдать в известном заповеднике за дикими животными в естественной среде обитания.

Одна из возможных достопримечательностей Соляной дороги - Волчья впадина. Считается, что здесь размещаоись стоянки скифов, татар и казаков. До сих пор местные жители и археологи находят связанные с ними предметы.

А в Присивашской ОТГ можно полюбоваться фантастическими видами Розового озера и набраться сил от его лечебной воды и грязи.

Видео - Александр Гетман,

Текст - Андрей Заболотный для LIGA.net

Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.

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