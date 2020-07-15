Как Зеленский выбирает главу НБУ и конфликт Ланет с 1+1. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня среда, 15 июля. Температура от +11 до +23, курс доллара 27.03

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Как Зеленский выбирает главу НБУ

В стране проходит конкурс красоты, может быть, самый дорогой в мировой истории: от его результата во многом зависит благосостояние 37 млн человек. Президент Украины почти единолично выбирает главу Национального банка. И критерии у него довольно эклектичные, чтобы компетенции на уровне лучших глав центробанков, чтобы фейс контроль западных партнеров прошёл, но и ипотеку по 10% сделал, а курсом доллара подыграл экспортером и бюджету. Вменяемые экономисты, когда слышать, говорят - спасибо, в другой раз. А группа претендентов Данилишин-Круглик и ко рвутся в бой, готовые обещать экономическое чудо на Днепре. Мы пообщались почти с десятком инсайдеров и написали, как проходит очень важный для Украины конкурс. К сожалению, очень похожий на конкурс красоты. P.S. Зачем надо было Смолия увольнять все равно не понятно. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Зеленский переехал на госдачу. А где живут президенты других стран: от Трампа до Путина

Говорил Владимир Зеленский: нах@й ваши дачи. Но в кино говорил. Посылал всех или "расстреливал". А в жизни так нельзя. В жизни почему-то кортеж - это безопасно, самолет - это быстро, а госдача - это удобно. И критиковать президента Зеленского за это не надо. Потому что все перечисленное - необходимость. В любой стране. Так как живут другие лидеры стран? Где спят, где работают? Смотрите в нашем обзоре. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Интересный бизнес | Киевляне променяли уютный офис на стартап с червяками. И заработали миллион

В бизнес-журналистике чересчур много олигархов. Ахметов купил, Коломойский судится, Косюк пролоббировал... Мы часто пишем о больших людях и больших компаниях, хотя бизнесменов и предпринимателей в Украине намного больше, чем сотня богатейших из списка Forbes. Исправляем несправедливость. У нас вышла итереснейшая история о бизнесе на суперчервях и его основателях - двух обычных киевских парнях. Must read! Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Конфликт с провайдером. 1+1 отвергает обвинения, Ланет отвергает версию 1+1

Медиагруппа 1+1 потребовала от провайдера Ланет убрать из своего ТВ-пакета более десяти небольших телеканалов. В Ланет отказались. В 1+1 в ответ решили расторгнуть сотрудничество. У каждой стороны своя версия событий: Ланет обвиняет 1+1 в давлении на бизнес, а "плюсы" все отрицают и говорят, что просто хотели пересмотреть условия сотрудничества. Интересно, что в феврале в дом совладельца Ланет бросили гранату, после того как от сети провайдера отключили два канала с сомнительной репутацией. Опасная штука - украинский медиабизнес. Больше по ссылке.

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