Каминг-аут Вакарчука. Что мы узнали о партии Голос

Сегодня в 11:00 музыкант Святослав Вакарчук презентует политическую партию на площадке возле Национального музея истории Украины, неподалеку от фундамента Десятинной церкви. Христиане считают - это место особой энергетики. Его выбрал сам Вакарчук. Там он расскажет, кого ведет в политику и возвращается ли сам. Окончательное формирование идеологии партии и ее состава предварительно должно состоятся 25 мая на первом партийном съезде.

Кого хочет привести в депутаты Вакарчук, и с кем договаривается – в материале LIGA.net.

"ПРИВЕСТИ ВО ВЛАСТЬ МОЛОДЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ"

"Вы как охотники против системы - должны попасть в нее и уничтожить", – рассказывал с пылом Вакарчук выпускникам Украинской академии лидерства прошлым летом. Позиция общественного активиста, нежели политика долгое время оставалась удобной для Вакарчука.

Желание повлиять на политику извне повлекло и другой эффект. Чем больше музыкант плодил публичных дискуссий об отсутствии справедливости, тем больше выглядел как будущий кандидат в президенты.

Вакарчук уже был в политике. Почти год провел в парламенте во фракции НУНС. Затем сложил полномочия из-за "аморальной борьбы за власть вразрез с национальными интересами". За это время не подал ни одного законопроекта и пропустил более 70% заседаний.

Смотрите также: Сколько украинцев хотят, чтобы Вакарчук пошел на выборы - опрос

За прошедший год Вакарчук около шести месяцев держался в тройке лидеров президентских рейтингов с 10-12%. Все это время журналисты третировали музыканта вопросами о походе на выборы, пока вокалист ОЭ в начале избирательной кампании не заявил: "Я, Святослав Вакарчук, не буду участвовать в президентских выборах-2019. Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах могу сделать больше для страны, чем надев галстук". После этого Вакарчука исключили из опросов. А общество - из своих надежд.

В этом же заявлении музыкант сказал, что вместе со своей командой сделает так, чтобы проевропейские политики победили: "Я буду работать над тем, чтобы привести во власть как можно больше молодых профессионалов". Но никакой конкретики не прозвучало.

В последние несколько месяцев Вакарчук комментировал президентские выборы - требовал содержательных дискуссий от кандидатов и голосовать "не по приколу" - но ни слова о подготовке собственной партии. Сегодня Вакарчук намерен объяснить избирателям, кого он видит в роли "охотников против системы".

КОМАНДА, ФИНАНСЫ, МЕДИАПОДДЕРЖКА

Партия Вакарчука будет называться Голос. Главным координатором партии собеседник LIGA.net из окружения музыканта называют бывшего заместителя министра экономики Юлию Клименко. Ранее СМИ информировали, что она является руководителем предвыборного штаба, но журналисты ошиблись. "Штаба, как такового, у нас нет. Клименко - одна из главных координаторов", - отметил собеседник.

Второй координатор партии Голос и своеобразный HR-агент списка партии - известный антикоррупционный активист, исполнительный экс-глава правления Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин. В комментарии LIGA.net Юрчишин подтвердил свое участие в проекте музыканта, но до официальной презентации Голоса отказался от более полного комментария. "Я уже определенное время коммуницирую с Вакарчуком. Собственно, про саму логику попадания в политику", - сказал Юрчишин в комментарии одному из телеканалов неделю назад.

Политическая команда Вакарчука пополняется молодыми соратниками Михаила Саакашвили из Одессы. Из собственных источников LIGA.net стало известно, что уже несколько месяцев к Вакарчуку примкнула Соломия Бобровская - бывшая замглавы Одесской ОГА. Бобровская отказалась комментировать LIGA.net свое участие.

Другой выходец из "одесских реформаторов" Михаил Лев по некоторым данным встречался с Юрчишиным. Лев подтвердил LIGA.net встречу, отметив, что речь шла не об отборе в Голос, а об общей координации демократов. "Мы все общаемся, но команды и места в списках не обсуждаются. Я держусь отдельно", - сказал Лев.

К политическому проекту музыкант также привлечен правительственный советник по связям ВР и Кабмина Ярослав Железняк. В комментарии LIGA.net он не подтвердил участия, но и не опроверг похода в политику под эгидой музыканта.

Томаш Фиала. Полгода назад у Фиалы отказались комментировать LIGA.net финансовую поддержку возможного похода Вакарчука на президентские выборы. Теперь чешский предприниматель яснее сформулировал помощь Вакарчуку на парламентских выборах. "Бизнесмены начинают понимать, если они не будут, денег своих заработанных, вкладывать в поддержку прогрессивных политических сил, то без этого Украина меняться не будет", - сказал Фиала в комментарии 24 каналу. Также Фиала является инвестором издания Новое Время.

Виктор Пинчук. Первыми, кто из СМИ рассказал о готовящемся политическом каминг-ауте Вакарчука, был сайт телеканала ICTV. "Святослав Вакарчук будет участвовать в парламентских выборах и вскоре представит свою команду", - сообщалось в новости. Там же приводилось мнение эксперта, который пророчит партии Вакарчука преодоление пятипроцентного барьера. "IСТV выдает желаемое за действительное", - высказался LIGA.net Юрчишин по поводу публикации.

Напомним, ICTV входит в медиахолдинг StarLightMedia - собственность олигарха Виктора Пинчука. По одной из версий, озвученных представителями БПП в Верховной Раде, появление информации на ресурсах Пинчука свидетельствует, что олигарх подталкивает Вакарчука активнее включаться в политику.

В интервью Украинской правде зимой Вакарчук раздосадовано подчеркивал, что у него нет никаких отношений с украинскими олигархами - это противоречит его принципам.

С КЕМ ВАКАРЧУК ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ

Партия Голос займет избирательную нишу по соседству с молодыми партиями Сила людей и Люди важны, также ориентированные на креативный, средний класс. Поддержку этого поля избирателей рассчитывает получить и Самопомощь. По информации LIGA.net, политсила Андрея Садового держится особняком от переговоров молодых сил.

"Переговоры продолжаются. Детали сообщим позже", - прокомментировал LIGA.net Сергей Гусовский из Люди важны объединение с Вакарчуком. Между "соседями" по электорату нет определенности, Люди важны анонсировали учредительный съезд партии 24 (или 25 мая).

Собеседник из команды Вакарчука рассказал LIGA.net, что музыкант готовит свой партийный съезд на те же числа - 25 мая. (24 мая и 26 мая запланированы концерты ОЭ).

Примкнуть к несостоявшемуся союзу собирается инициатива Дій з нами Мустафы Найема. Кроме Найема в нее входят депутаты-еврооптимисты: Наталья Кацер-Бучковская, Светлана Залищук и еще трое человек - политолог Николай Давидюк, инвестиционный банкир Мария Барабаш и экс-замглавы департамента патрульной полиции, предприниматель Сергей Блажевич.

"Сейчас идут переговоры - это должен быть объединительный формат с Силой людей, Люди важны и мы", - сказал нардеп LIGA.net. По словам Найема, до обсуждения списка дело не дошло. В повестке - вопрос о программных положениях будущей силы. Мустафа отказался комментировать сложности переговоров между тремя субъектами отметив, что если назначат внеочередные выборы, то переговорщики успеют договориться.

Глава партии Сила людей Александр Солонтай уверен, что на внеочередных выборах в Верховную Раду Вакарчуку придется искать поддержку, а если дело дойдет до очередных, то он самостоятельно соберет партию. В Силе людей также не видят ясности в отношениях с политическим проектом музыканта. "Не знаю, как сложатся отношения между Сила людей и Святославом Вакарчуком в дальнейшем, но со своей стороны приложу силы, чтобы это было сотрудничество и партнерство", - написал Солонтай в Facebook.

Внефракционный депутат Борислав Береза, который недавно посетил форум Люди важны не видит, куда могут присоединяться люди. "Было бы к кому - уже бы присоединился. В политике важно не только иметь первичные мужские признаки, но и вовремя их использовать. Все, что там происходит (в переговорном процессе Вакарчука и Люди важны, Силы людей) не больше, чем возня", - подчеркнул нардеп.

Вакарчук точно огласит о создании политсилы. Но интрига остается - поведет ли он лично партию в парламент или кому-то это делегирует. Вакарчук обещает все рассказать сегодня в 11:00.

Читайте также: Фукуяма: Вакарчук был бы лучшим президентом, чем Зеленский