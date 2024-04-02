Перспектива передачи Украине дальнобойных ракет Taurus сотрясает правящую коалицию в Германии. Да и оппозицию – тоже.

На немецкое правительство касательно передачи этих ракет давят Украина, Франция, Великобритания и другие партнеры. Берлин это раздражает, говорит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба: "Оставьте это им. Они сами поставили себя в такую ситуацию. Пусть ищут выход".

Легкого выхода для Шольца, похоже, не будет до выборов.

Социал-демократы (СДП), составляющие основу коалиции в Бундестаге – преимущественно против Taurus. Зеленые и свободные демократы – за. Это разделяет коалицию почти пополам, говорит аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы LIGA.net Андреас Умланд.

Похожая ситуация в оппозиционном лагере Германии. Самый большой там Христианский демократический союз – на стороне Украины. Крайние правые и левые радикалы в Бундестаге поддерживают СДП.

Надо оказывать давление дальше, в том числе, через сторонников Украины в партиях коалиции, объясняет LIGA.net председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко: "Даже среди социал-демократов Шольца есть разные голоса. Есть наши сторонники, которые поддерживают предоставление Taurus, а есть более осторожная часть партии".

Почему Украине нужны Taurus и как повлиять на Шольца – разбор.

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Шольц борется за избирателей – Taurus стали жертвой

Германия за более чем два года войны кардинально изменила политику поддержки Украины. Ирония в том, что Берлин начинал с поставок военных касок для ВСУ (и не больше). А теперь ФРГ – вторая страна по объему военной помощи после США.

Однако канцлер Олаф Шольц все еще сопротивляется передаче Taurus.

Инфографика: Дарья Дмитренко/LIGA.net

Германия находится в глубоком экономическом кризисе – после 30 лет роста вступила в затяжную рецессию. Берлин еще остается экономическим двигателем ЕС, но теряет позиции, говорит LIGA.net основатель Brussels Freedom Hub, брюссельский аналитик Роланд Фройденштейн.

На это накладывается политическая гонка: Германия входит в новый избирательный цикл, который завершится в 2025 году выборами в Бундестаг.

"Рейтинги социал-демократов опустились очень низко, но не из-за помощи Украине, а из-за проблем в немецкой экономике и миграции. У СДП самые низкие рейтинги за 150 лет существования партии. Социал-демократы верят, что могут получить больше голосов на ближайших выборах, позиционируя себя как партию мира, а Шольца – как канцлера мира", – объясняет Фройденштейн.

В июне 2024 года Германия будет выбирать депутатов в Европарламент. В сентябре-октябре пройдут региональные выборы в трех восточных землях – Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии.

Это демотивирует лидерство в оружии. Немецкие политики хотят увеличить рейтинг более мирной политикой по отношению к РФ, говорит Фройденштейн.

Социал-демократы представляют максимально миролюбивую позицию, подтверждает Умланд. И это – главный фактор, почему Украине отказывают в Taurus: да СДП надеется отобрать голоса у конкурентов по мирной риторике – крайних правых и левых Германии.

Інфографіка: Дарина Дмитренко/LIGA.net

Восточные земли Германии, которые до 1990 года существовали в виде ГДР под контролем Советского Союза, больше других голосуют за крайние правые и левые партии. Они также более пророссийские.

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Три крайние партии – это ультраправая Альтернатива для Германии и две левого спектра, Левые и Союз Сары Вагенкнехт, говорит Умланд. Все три против передачи Taurus, последняя требует вообще прекратить поставки любого оружия Украине. "В некоторых восточных землях вместе они набирают более 50%, – добавляет аналитик. – С ними никто не хочет в коалицию, поэтому это в перспективе спровоцирует кризис".

Что может убедить Шольца

Шольц вряд ли изменит позицию по Taurus, разве "что-то катастрофическое" произойдет в Украине, прогнозирует Умланд.

"К сожалению, немецкое общественное мнение против. Многие немцы верят, что это может больше вовлечь ФРГ в войну и приведет к эскалации, – говорит немецкий аналитик. – Власть не знает, как это "продать" общественности. Как упаковать, чтобы общество согласилось".

Инфографика: Дарья Дмитренко, LIGA.net

Мешает Шольцу передать Taurus и то, что он все еще находится под влиянием мифа о ядерной эскалации, говорит LIGA.net глава комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко. Шольц продолжает верить в красные линии диктатора Путина, которых "на самом деле нет, потому что Россия сама их постоянно меняет".

"Он, видимо, думает, что Украина использует ракеты по РФ и это втянет Германию в ядерную войну. Слишком осторожен", – считает нардеп.

Пока Шольц "психологически не созрел" до Taurus, но эволюционирует. Раньше о любом оружии для Украины он говорил: "нет". Затем – "может быть", и наконец – "да". Нужно, чтобы он свыкся с идеей.

"И чтобы на него дальше давили немецкое общество, международные партнеры, сторонники Украины в партиях коалиции, – говорит Мережко. – Даже среди СДП есть разные голоса. Есть наши сторонники, которые поддерживают предоставление Taurus, а есть более осторожная часть партии".

Акция украинцев за передачу Taurus возле Бундестага (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

Берлин сосредоточился на достаточно большой военной и невоенной помощи Украине, напоминает Умланд. Но лучшее, что ФРГ пока дает, – ракеты к ПВО Iris-T и системе Gepard, которыми сбивают дроны.

Единственный шанс для Украины – что Шольц согласится на круговой обмен: передаст Taurus британцам, а те – свои Storm Shadow Украине.

Однако Storm Shadow не смогут заменить Taurus, и вот почему.

Почему для Украины так важны Taurus

Ракета Taurus имеет тандемную бетонобойную боевую часть массой 480 кг. Первая часть пробивает бетон, далее в пробоину входит основная, взрывается изнутри и наносит мощное разрушение.



"Объект буквально разносится, – объясняет LIGA.net директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. – Вот главное, что отличает Taurus от британских и французских похожих Storm Shadow и SCALP-EG, которые нам уже дают".

Если сравнивать в максимальных версиях, то Taurus может лететь до 580 км, а Storm Shadow/SCALP-EG – 450-480 км. В других версиях все три типа ракет летят почти одинаково – по 480 км.

Ракеты Taurus (Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN)

Причин давления Киева и партнеров на Берлин несколько, говорит Рябых.

Первая – большее количество ракет в арсенале ВСУ под конкретные задачи. У немцев около 120 ракет в боеспособном состоянии, еще 240 реально восстановить. Несколько десятков из них можно было передать Украине.

Вторая – именно Taurus способны поражать защищенные объекты и укрепленные бункеры на временно оккупированных территориях, напоминает Рябых.

И из всех целей едва ли не самая "жирная" для Украины – Крымский мост.