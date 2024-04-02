Перспектива передання Україні далекобійних ракет Taurus стрясає владну коаліцію у Німеччині. Та й опозицію – теж.

На німецький уряд щодо передання цих ракет тиснуть Україна, Франція, Велика Британія та інші партнери. Берлін це дратує, каже голова МЗС України Дмитро Кулеба: "Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід".

Легкого виходу для Шольца, схоже, не буде до виборів.

Соціал-демократи (СДП), які складають основу коаліції в Бундестазі – переважно проти Taurus. Зелені та вільні демократи – за. Це розділяє коаліцію майже навпіл, каже LIGA.net аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд.

Схожа ситуація в опозиційному таборі Німеччини. Найбільший Християнський демократичний союз – на боці України. Крайні праві й ліві радикали у Бундестазі підтримують СДП.

Треба чинити тиск далі, зокрема, через прихильників України в партіях коаліції, пояснює LIGA.net голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко: "Навіть серед соціал-демократів Шольца є різні голоси. Є наші прихильники, які підтримують надання Taurus, а є більш обережна частина партії".

Чому Україні потрібні Taurus та як вплинути на Шольца – розбір.

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Шольц бореться за виборців – Taurus стали жертвою

Німеччина за понад два роки війни кардинально змінила політику щодо підтримки України. Іронія в тім, що Берлін починав з постачання військових касок для ЗСУ (і не більше). А тепер ФРН – друга країна за обсягом військової допомоги після США.

Однак канцлер Олаф Шольц все ще опирається переданню Taurus.

Інфографіка: Дарина Дмитренко/LIGA.net

Німеччина перебуває в глибокій економічній кризі – після 30 років зростання вступила у затяжну рецесію. Берлін ще є економічним двигуном ЄС, але втрачає позиції, каже LIGA.net засновник Brussels Freedom Hub, брюсельський аналітик Роланд Фройденштейн.

На це накладаються політичні перегони: Німеччина вступає у новий виборчий цикл, який завершиться у 2025 виборами в Бундестаг.

"Рейтинги соціал-демократів опустилися дуже низько, але не через допомогу Україні, а через проблеми в німецькій економіці та міграцію. У СДП найнижчі рейтинги за 150 років існування партії. Соціал-демократи вірять, що можуть здобути більше голосів на найближчих виборах, позиціонуючи себе як партію миру, а Шольца як канцлера миру", – пояснює Фройденштейн.

У червні 2024 року Німеччина обиратиме депутатів до Європарламенту. У вересні-жовтні відбудуться регіональні вибори в трьох східних землях – Бранденбурзі, Тюрингії та Саксонії.

Це демотивує лідерство у зброї. Німецькі політики хочуть збільшити рейтинг більш мирною політикою щодо РФ, каже Фройденштейн.

Соціал-демократи презентують максимально миролюбну позицію, підтверджує Умланд. І це – головний фактор, чому Україні відмовляють в Taurus: так СДП сподівається відібрати голоси у конкурентів щодо мирної риторики – крайніх правих і лівих Німеччини.

Інфографіка: Дарина Дмитренко/LIGA.net

Східні землі Німеччини, які до 1990 року існували у вигляді НДР під контролем Радянського Союзу, більше за інших голосують за крайні праві й ліві партії. Вони також найбільш проросійські.

Три крайні партії – це ультраправа Альтернатива для Німеччини та дві лівого спектра, Ліві й Союз Сари Вагенкнехт, каже Умланд. Всі три проти передання Taurus, остання вимагає взагалі припинити постачання будь-якої зброї Україні. "У деяких східних землях разом вони набирають понад 50%, – додає аналітик. – Із ними ніхто не хоче в коаліцію, тож це в перспективі спровокує кризу".

Що може переконати Шольца

Шольц навряд чи змінить позицію щодо Taurus, хіба "щось катастрофічне" станеться в Україні, прогнозує Умланд.

"На жаль, німецька громадська думка проти. Багато німців вірять, що це може більше втягнути ФРН у війну та призведе до ескалації, – каже німецький аналітик. – Влада не знає, як це "продати" громадськості. Як запакувати, щоб суспільство погодилося".

Інфографіка: Дарина Дмитренко, LIGA.net

Заважає Шольцу передати Taurus і те, що він все ще перебуває під впливом міфу про ядерну ескалацію, каже LIGA.net голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко. Шольц і далі вірить у червоні лінії диктатора Путіна, яких "насправді немає, бо Росія їх сама весь час змінює".

"Він, мабуть, думає, що Україна використає ракети по РФ і це втягне Німеччину в ядерну війну. Занадто обережний", – вважає нардеп.

Поки Шольц "психологічно не дозрів" до Taurus, але еволюціонує. Раніше щодо будь-якої зброї для України він казав: "ні". Потім – "може бути", і нарешті – "так". Потрібно, щоб він звикся з ідеєю.

"І щоб на нього далі тиснули німецьке суспільство, міжнародні партнери, прихильники України в партіях коаліції, – каже Мережко. – Навіть серед СДП є різні голоси. Є наші прихильники, які підтримують надання Taurus, а є більш обережна частина партії".

Акція українців за передання Taurus біля Бундестагу (Фото: EPA-EFE/CLEMENS BILAN)

Берлін зосередився на доволі великій військовій та невійськовій допомозі Україні, нагадує Умланд. Але найкраще, що ФРН поки дає, – ракети до ППО Iris-T та системи Gepard, якими збивають дрони.

Єдиний шанс для України – що Шольц погодиться на круговий обмін: передасть Taurus британцям, а ті – свої Storm Shadow Україні.

Однак Storm Shadow не зможуть замінити Taurus, і ось чому.

Чому для України такі важливі Taurus

Ракета Taurus має тандемну бетонобійну бойову частину масою 480 кг. Перша частина пробиває бетон, далі у пробоїну входить основна, вибухає зсередини і завдає потужного руйнування.



"Об’єкт буквально розноситься, – пояснює LIGA.net директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих. – Ось головне, що відрізняє Taurus від британських і французьких схожих Storm Shadow і SCALP-EG, які нам вже дають".

Якщо порівнювати в максимальних версіях, то Taurus може летіти до 580 км, а Storm Shadow/SCALP-EG – 450-480 км, додає він. В інших версіях усі три типи ракет летять майже однаково – по 480 км.

Ракети Taurus (Фото: EPA-EFE/JEON HEON-KYUN)

Причин тиску Києва і партнерів на Берлін є кілька, каже Рябих.

Перша – більша кількість ракет в арсеналі ЗСУ під конкретні завдання. У німців близько 120 ракет у боєздатному стані, ще 240 реально відновити. Кілька десятків із них можна було б передати Україні.

Друга – саме Taurus здатні вражати захищені об’єкти та укріплені бункери на тимчасово окупованих територіях, нагадує Рябих.

І з усіх цілей чи не найбільш "жирна" для України – Кримський міст.