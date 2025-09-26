28 сентября в Молдове состоятся ультраважные парламентские выборы. На кону – стабильность региона и безопасность Украины, а также восточного фланга Евросоюза.

"Россия понимает, что эти выборы – ее последний шанс сорвать амбиции Молдовы по вступлению в ЕС, вернуть страну под свое влияние и использовать ее как плацдарм против Европы и Украины, так же, как она это делает с Беларусью с начала вторжения", – говорит LIGA.net депутат Европейского парламента от Румынии Зигфрид Мурешан.

Правящая партия PAS Майи Санду рискует не получить абсолютного большинства в парламенте, а треть избирателей вообще не определилась относительно своих фаворитов.

Почему недовольство молдован собственной жизнью стало оружием Кремля и какие сценарии ждут страну после голосования – в разборе LIGA.net.

Из этого текста вы узнаете:

почему в Молдове до сих пор не знают, будут ли голосовать за партию Санду;

как Россия влияет на Молдову через TikTok, Facebook и Telegram (и не только);

три ключевых сценария после выборов: от монобольшинства до угрозы Одесской области.