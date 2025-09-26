28 вересня у Молдові відбудуться ультраважливі парламентські вибори. На кону – стабільність регіону та безпека України, а також східного флангу Євросоюзу.

"Росія розуміє, що ці вибори – її останній шанс зірвати амбіції Молдови щодо вступу до ЄС, повернути країну під свій вплив і використовувати її як плацдарм проти Європи та України, так само, як вона це робить із Білоруссю з початку вторгнення", – каже LIGA.net депутат Європейського парламенту від Румунії Зігфрід Мурешан.

Керівна партія PAS Маї Санду ризикує не отримати абсолютної більшості у парламенті, а третина виборців взагалі не визначилася щодо своїх фаворитів.

Чому невдоволення молдован власним життям стало зброєю Кремля і які сценарії чекають на країну після голосування – у розборі LIGA.net.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

чому у Молдові досі не знають, чи голосуватимуть за партію Санду;

як Росія впливає на Молдову через TikTok, Facebook та Telegram (і не тільки);

три ключові сценарії після виборів: від монобільшості до загрози Одеській області.