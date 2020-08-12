Казино в законе, Tesla отдыхает, а Lucid Air обновляет рекорды. Что надо знать утром

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Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Казино в законе

Президент подписал Закон о легализации игорного бизнеса. Более 10 лет игорка была символом беззакония и двойных стандартов в Украине - по закону нельзя, а в реальности еще как можно. Почему это надо было давно сделать: во-первых, запрет был фейковым от слова совсем: год назад в Украине было порядка 10 000 игровых залов, десятки казино, а реклама онлайн-казино и букмекеров смотрела с каждого столба и экрана. Во-вторых, вместо пары миллиардов налоговых посуплений и рабочих мест, нелегальная игорка создавала колоссальные коррупционную схему, в которую были вовлечены тысячи силовиков, местные депутаты, судьи и политики в высших эшелонах В-третьих, страдали игроки. В неконтролируемых никем залах у них без шансов “забирали” деньги. В-четвертых, снятие запрета делает Украину более свободной и более цивилизованной страной. А отношение государства и граждан более уважительными и взрослыми. И напоследок… теперь Владимиру Зеленскому есть что ответить о достижениях первого года - земельный мораторий сняли, игорку легализировали. Президентов запоминают по значимым или символичным достижениям. Это очень символично. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Tesla отдыхает. Lucid Air обновил рекорд пробега без подзарядки: фото, видео

Один из самых заметных трендов последнего времени в автоиндустрии - рост популярности электромобилей. Продажи электрокаров растут, в Европе ограничивают въезд традиционных авто в центры городов, правительства стимулируют покупку электротранспорта льготами, а сами автомобили с каждым годом становятся все более производительными. Свежий пример - новый электромобиль американской компания Lucid Motors, который на одном заряде батареи может проехать более 830 км. Конечно, это не массовое решение, а автомобиль премиум-класса, его стоимость - $100 000. Но любые премиум-технологии со временем становятся массовыми. Посмотрите видео по ссылке - это еще и очень красивая машина. Таким будет транспорт будущего. Больше по ссылке.

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