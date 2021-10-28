"Кернес год как мертв. Но все еще определяет мэра для Харькова". Кто такой Игорь Терехов

"Кернес уже скоро год как мертв, но все еще выбирает нам мэра", – иронизирует собеседник LIGA.net в Харьковском горсовете. Оба топ-кандидата на предстоящих выборах мэра Харькова, Игорь Терехов и Михаил Добкин, беспощадно эксплуатируют его авторитет и устроили гонку за право называться преемником Кернеса.

Терехов, который считался правой рукой Кернеса вплоть до его смерти, пока явно лучше справляется и может выиграть выборы в первом туре. Согласно октябрьскому опросу группы "Рейтинг", за Терехова готовы проголосовать почти 58% харьковчан, за Добкина – меньше 30%.

Кто такой Терехов, кому обязан карьерой и как договаривается с харьковскими элитами – разбор LIGA.net.

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"ЧЕЛОВЕК АВАКОВА"

У Терехова не было бурных 90-х, как у Кернеса, говорят собеседники. "Он, конечно, не такой нарванный, как Геннадий Адольфович. Он интеллигентнее, по-другому воспитан. У него не было настолько буреломной юности", – объясняет LIGA.net политический консультант из Харькова, который много лет работал с командой Кернеса.

Пока Кернес "чеками занимался, варил джинсы" и делал первые шаги в бизнесе, Терехов получал высшее образование (инженер-строитель) и жил футболом. Его увлечением было судейство. С 1992 по 1995 год он в качестве помощника судьи обслужил 22 матча Высшей лиги.

"Был такой харьковский арбитр Игорь Терехов, который впоследствии помогал Авакову и Кернесу в делах политических. Терехов стал ассистентом арбитра ФИФА не потому, что хорошо понимал в футболе, а только потому, что его отец контактировал с Константином Вихровым. А человек же по мячу даже не умел ударить", – рассказывал об этом экс-арбитр Игорь Горожанкин в интервью Украинскому футболу.

"Харьковские ребята рассказывали, что Терехов отрекся от всех, и теперь не узнает людей, с которыми ел из одной тарелки", – говорил Горожанкин в 2015 году

В 1994 году Терехов устроился на харьковский завод "Укркондиционер". Это отправная точка его бизнес-карьеры. Три года спустя он возглавил совет акционеров и правление компании. А когда ушел в чиновники, оформил ее на мать – Викторию Терехову. Сейчас ей 88 лет, но она до сих пор – совладелец Укркондиционера с 34% уставного фонда.

В середине 2000-х Укркондиционер обанкротился. Заводская земля оказалась в собственности известных в Харькове бизнесменов – братьев Протасов. Они и помогли Терехову взлететь по чиновничьей лестнице: свели его с губернатором (2005-2010) области Арсеном Аваковым. "Протасы работали вместе с Аваковым и были к нему близки", – объясняет LIGA.net один из харьковских бизнесменов.

Как протеже Авакова, Терехов, участвовал в выборах в Верховную Раду в 2006 году по спискам Нашей Украины, но не прошел. Вместо этого в 2007 году был назначен замглавы Харьковской ОГА, а в местной прессе его начали называть человеком Авакова.

"Он умеет понравится начальству. Демонстрировать лояльность. Авакову это тоже зашло. У нас и в местной, и в национальной политике лояльность очень ценится", – утверждает собеседник LIGA.net в горсовете.

На тот момент Аваков в кресле губернатора и Кернес в должности секретаря горсовета еще не воевали. "Скорее, были даже дружны, у них было много общих бизнесов", – вспоминает депутат.

Но в 2010-м, когда Терехов перешел на сторону Кернеса, они были на пике вражды. Янукович стал президентом, Аваков попал в опалу и проиграл Кернесу выборы, а позже был вынужден бежать в Италию.

В интервью Бабелю Терехов утверждал, что обсуждал с Аваковым уход и не встретил сопротивления. Но на самом деле Аваков был обижен и воспринял это как предательство, несмотря на попытки Терехова стать посредником между ним и Кернесом, говорит LIGA.net харьковский бизнесмен, экс-депутат облсовета Александр Давтян.

"Как же так, ведь он был со мной, а перешел к Кернесу? Но Арсен легко ссорится и легко мирится, – уверен Давтян. – Не думаю, что между ними был антагонизм. В последнее время, когда Аваков был министром, насколько я знаю, у них были в целом нормальные ровные отношения".

10 лет, до смерти Кернеса, Терехов был его замом и первым замом.

"ЧЕЛОВЕК КЕРНЕСА"

В тандеме с Кернесом Терехов проявил себя как хороший исполнитель, но никогда не пытался выйти на первое место. "В команде Кернеса альфа-самец должен был быть один. Даже бета-самцов там не было", – объясняет отсутствие амбиций харьковский депутат.

Даже партийные проекты Терехов менял вслед за шефом. После Нашей Украины он был членом партии Видродження, Оппозиционного блока – Доверяй делам, Блока Кернеса – Успешный Харьков.

Кернесу нравилась высокая работоспособность и исполнительность зама. "Он достаточно работоспособный, ни в коем случае не лентяй, – считает собеседник LIGA.net. – По выборам хорошо видно, как он пашет. Но он берет усидчивостью, измором. Он не берет талантом или харизмой. Это не про него. Он не про суперинтеллект, как Кернес. Он про рутинную работу. Думаю, Гена как раз его и брал как тягловую лошадь".

Именно этим Терехов и "зацепил" Кернеса, считает и Давтян: "Насколько я понимаю, Терехов был у Кернеса доверенным человеком. Если бы Игорь хорошо не работал, Кернес его просто так не держал бы при себе. За Тереховым нет никаких крыш, особых связей".

Позиции Терехова значительно укрепились после покушения на Кернеса в 2014 году. Терехов лично уговоривал Авакова отпустить тяжело раненого Кернеса за границу на лечение – в Украине тот был под следствием. Мэр вернулся в Харьков в инвалидном кресле, а Терехов год за годом начал перебирать на себя его полномочия.

"После ранения Кернес не мог 24 часа в сутки управлять процессами, и многие полномочия он делегировал Терехову. Городом по факту управлял Терехов. Когда Гена был уже тяжелый, он в принципе решил на Терехова сделать ставку", – утверждает политтехнолог, который работал с командой Кернеса.

Тем не менее, до смерти шефа Терехов был только исполнителем воли Кернеса. "Подменял на сессиях, делал что говорят. И никогда звезд с неба не хватал. Он вообще не звезда. Человек, которому можно доверить проект, и он будет умирать на нем, но сделает", – говорит депутат.

Это подтверждает и Александр Давтян: "Кернес всех знал, успевал в каждую дырку влезть. Игоря на его фоне видно не было. Но он выполнял работу. И то, что Кернес задумывал – Терехов исполнял".

Вечно второй номер до сих пор давит на Терехова, считает собеседник LIGA.net в горсовете: "В этом он похож на Зеленского. Он болезненно амбициозный. Вторичность его заедает. Он только для выборов себя ведет как преемник. Ему тяжело быть тенью Кернеса. Он хочет стать больше Кернеса. Хочет быть субъектом, а не под Кернеса танцевать".

ПОСЛЕ КЕРНЕСА

В последнем интервью Левому берегу Терехов прямо заявил, что Кернес готовил его как преемника еще до ранения: "Мы сидели втроем. Юра Димент, Геннадий Адольфович и я. И вдруг ни с того, ни с сего он Юру по плечу хлопает и говорит: ну что, будем из Игоря мэра готовить".

Подтвердить или опровергнуть факт такого разговора невозможно: Кернес и Димент мертвы (Димент был убит в Харькове в 2016 году), единственный свидетель – Терехов.

На этом месседже базируется вся кампания Терехова на выборах.

"Близость к Кернесу. Встречи во дворах – массово. Начал с ватного поля – Жуков, русский язык, потом ушел в хозяйственника. А последний месяц пытается заигрывать с проевропейским электоратом, у него резко появились месседжи про открытость и прозрачность", – описывает участие Терехова в кампании собеседник LIGA.net в горсовете.

С одной стороны, Терехов обещает отстаивать русский язык, с другой – называет Россию агрессором: "Он по своим взглядам конъюнктурщик, причем прожженый. Является ли он ватником?.. Я скажу, что и Гена не был ватником, он тоже конъюнктурщик".

На первых сессиях горсовета после смерти Кернеса Терехов даже копировал его хамовитый стиль общения с депутатами.

Видео – канал Новости Харькова в YouTube

"Это было вначале, только первые сессии. Он его не столько копировал или подражал, он пародировал. Пародия на Кернеса. Но когда на тебя рычит тигр, ты можешь испугаться. А когда на тебя рычит кот? Этот его стиль не воспринимали всерьез. И если вы последнюю сессию посмотрите, там все спокойно и даже скучно", – говорит депутат.

У Терехова нет своей команды. Он опирается на вертикаль, выстроенную еще Кернесом. "Вся административная вертикаль, которая была под Кернесом, переориентировалась. Просто раньше были Кернес-Терехов, и дальше процессы шли, теперь Кернеса не стало, остался один Терехов, вот и все", – рассказывает политтехнолог.

"90% команды, выстроенной Геннадием Адольфовичем, остались с Тереховым", – добавляет Давтян. Терехов пока не вмешивается в привычные расклады, и только в этом месяце сделал первую кадровую рокировку, назначив двух новых заместителей: Виталия Мирошника в департамент ЖКХ и Сергея Кузьмина в департамент цифровой трансформации. По данным харьковского депутата Игоря Черняка, Кузьмин также будет курировать земельные вопросы.

Терехов не делает резких движений, потому что боится, рассказывает LIGA.net один из харьковских бизнесменов: "По инерции в Харькове работает механизм Кернеса. Будет ли Терехов это менять – посмотрим. Я за ним выдающихся менеджерскихх качеств не вижу. И понимания, что и как. Он какой-то немного советский".

Одна из важных черт Терехова – его исключительная договороспособность. Он смог наладить отношения с основными крупными игроками в Харькове, в том числе с Ярославским и Фуксом.

"Наверное, это можно назвать договороспособностью, – считает собеседник LIGA.net из местного бизнеса. - Но он не договаривается на своих условиях. Он тяготеет к тем, кто может обеспечить ему прикрытие. Вашим, нашим, – всем".

"Все эти ребята – Кернес, Ярославский, Фукс, Райнин, – хорошо друг друга знали. Это одна харьковская тусовка. Они вместе тусили, ссорились, вели совместные бизнесы, конкурировали, воевали. Но Терехов не конфликтный парень. Он старается найти общий язык. Он понимает, что война вредит всем. Поэтому у него довольно ровные отношения со всеми", – говорит об атмосфере в городе политтехнолог.

"Фукс был демонстративно на первой сессии горсовета, когда Терехова избирали. Он даже к моему приятелю подходил: типа, ну что вы на него бочку катите. Они в нормальных отношениях. Хотя Терехов немного дистанциируется от него из-за санкций. Это не его проблема, он не хочет в этом участвовать", – считает собеседник LIGA.net среди харьковских депутатов.

У Терехова нормальные отношения со всеми, за исключением Фельдмана и Райнина, говорит он. "Что там произошло на личном фронте с Райниным, я не знаю. Это на уровне личной неприязни. Короче, нет третьего человека, который бы их помирил. Может, он появится позже. Как в свое время Терехов выступал арбитром между Кернесом и его оппонентами, так, может быть, появится "терехов", который помирит двух Игорей", – говорит политический консультант.

И добавляет, что с Фельдманом Терехов не общается: "Никто не отменял городской проект по строительству трассы через Барабашово. Наверное, из-за ковида в этом году не начались работы, но в следующем году начнутся".

Но он не исключает, что и это – ситуативная история, которая закончится перемирием: "И они начнут опять нормально общаться".

Некоторое потепление между Фельдманом и Тереховым уже есть, уверен собеседник LIGA.net в горсовете: "Депутаты Фельдмана в ОПЗЖ, там несколько человек, сейчас голосуют вместе с другими депутатами ОПЗЖ, которые работают с Тереховым. Но на выборах Фельдман играет в Добкина. И на Барабашово, и на всех его зданиях у него висит только Добкин. Причем это единственные плоскости Добкина в Харькове".

Терехов нашел общий язык и с большинством политических игроков, утверждает еще один депутат горсовета Дмитрий Булах (Блок Свитличной). В итоге у него нет реальных конкурентов, кроме Добкина.

С Офисом президента у Терехова – пакт о ненападении. Слуги народа даже не выдвинули свою кандидатуру в противовес Терехову.

"Он нашел точку входа, его завели к президенту, – утверждает харьковский бизнесмен, с которым общалась LIGA.net. – Назначили куратора — Чернышова. И всех все устраивает".

В ОП утверждают, что отношения с Тереховым – чисто рабочие.

"Настроение харьковчан по конкретным фамилиям давно и хорошо известно. И поскольку это выборы местного уровня, а не общенациональная кампания, для партий совершенно не обязательно выдвигать свою кандидатуру. У жителей города уже есть четкие и объяснимые предпочтения, которые демонстрируются в социологических опросах", – так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил LIGA.net решение СН не выдвигать конкурента Терехову.

Европейская солидарность в Харькове скорее тоже играет на Терехова, считает Булах: "У них есть свой кандидат Скорик, но это кошки-мышки. Рейтинга у него нет. Члены избирательной комиссии от Скорика и ЕС – фактически люди Терехова. Скорик сам по себе играет в парламент, не в мэра".

Центральное руководство ОПЗЖ официально поддержало на выборах Добкина, продолжает Булах. "А местное руководство – максимально к Терехову жмется. Говорят, что Терехов пообещал им секретаря горсовета в случае победы. Если не обманет", – отметил он.

В случае победы на выборах Терехову предстоит учиться быть не только менеджером, но и политиком. И пока у него с этим не очень, говорят собеседники. "Мэры обязательно политики, так в Украине сложилось исторически, – констатирует политтехнолог Кернеса. – Филатов, Кличко, Кернес – они все политики. Но Игорь пока с ними несопоставим, хоть и очень старается".

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