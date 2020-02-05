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05.02.2020, 09:00

Киану Ривз в украинском учебнике и фальсификации во время переписи. Что надо знать утром

Киану Ривз в украинском учебнике и фальсификации во время переписи. Что надо знать утром - Фото
коллаж liga.net Фото: liga.net

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня среда, 5 февраля. Температура от -5 до 0, курс доллара 24.85.

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Станислав Юрасов и Петр Шуклинов рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Сюр. Мем с грустным Киану Ривз в украинском учебнике истории как диагноз ( с продолжением)

Вчера был день важных новостей: мы стали на шаг ближе к сокращению количества  депутатов  до 300, Зеленский поддержал “антиколомойский законопроект”, в Раде готовятся к финальной битве за земельную реформу, грядет обновление Кабмина. Но все это меркнет на фоне сюреалистичной драмы вокруг голливудской звезды Киану Ривз в украинском учебнике на фото 1932 года. Все начиналось мило: в твиттере запостили и беззлобно обстебали лажу составителей учебника, который к слову вышел два года назад. Ну подумаешь, стырили фотку с Google и даже не всмотрелся внимательно, что прифотошоплен грустный Ривз. Но за сутки лажа стала новостью в сотнях не только украинских, но и  российских, немецких, израильских СМИ. Министр образования Анна Новосад разразилась обличительным постом, мол, ситуация с созданием учебников аховая, но они уже работают. Дальше - квинтэссенция, появляется автор учебника и заявляет, что специально оставил мемчик, чтоб детям было интереснее учиться. Вот в таком пост пост пост постмодерне и живем. 

P.S. А автора учебника надо с депутатом Богданом Яременко познакомить, у того примерно так же удачно получалось объяснить, что он не проституток заказывал, а журналистов на профпригодность проверял. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Кабмин попросил приостановить выплату премий в Нафтогазе

Сериал о миллионных премиях топ-менеджмента Нафтогаза не закончится никогда. Две недели назад президент попросил премьера как-то повлиять на выплату премий. Чтобы их или не выплачивали, или (если по-другому никак) выплатили поменьше. Алексей Гончарук придумал как оттянуть неизбежное. Способ оригинальный. И если так пойдет дальше, нас будет ждать новый суд, теперь уже между НАКом и Кабмином. Больше по ссылке.

Рекомендует Стас Юрасов, руководитель LIGA.tech. "Перепись Дубилета". Эксперты заявили о фальсификации

Интересные выводы сделали независимые эксперты относительно результатов переписи населения от Дубилета. Оказалось, министр мог использовать всего две составляющих в своих просчётах: данные Госстата и таблицу умножения. Даже не всю таблицу, а один единственный коэффициент, на который умножались доступные ранее данные. Если это действительно так, то красивый пиар засчитан. Главное же, правильно подать инфу о достижении. И Дмитрий это точно умеет делать. Больше по ссылке.

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Теги: эмейл-рассылка, киану ривз, Анна Новосад, НАК Нафтогаз, перепись населения, Перепись Дубилета
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