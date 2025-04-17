На фоне удара по Сумам президент Дональд Трамп заявил, что россияне ошиблись с целью. Его спецпредставитель Стив Виткофф, который за день до удара посетил Москву, чтобы в третий раз (с февраля) встретиться с Владимиром Путиным, считает, что самый быстрый путь к миру – "отдать России четыре частично оккупированных украинских области".

Террор против гражданских – часть российской стратегии, и такие удары будут дальше. Единственный выход – уничтожать склады, где россияне хранят ракеты, и просить у союзников лучшие системы ПВО, говорит LIGA.net полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон.

По всей видимости, Трамп не достигнет перемирия ни к Пасхе, ни к 29 апреля – первым 100 дням президентства. Россия будет дальше давить на фронте и совершать кровавые теракты. Так как неизвестно, будут ли у нее ресурсы на войну в 2026-м, Москва хочет дожать Киев.

Трамп и Путин толкают Украину к капитуляции, чтобы "вести бизнес", добавляет LIGA.net руководитель New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

LIGA.net разбиралась с новой волной террора со стороны россиян и причинами, по которым президент Трамп столь увлечен призраком перемирия.