На фоні удару по Сумах президент Дональд Трамп заявив, що росіяни помилилися з ціллю. Його спецпредставник Стів Віткофф, який за день до удару відвідав Москву, аби втретє (з лютого) зустрітися з Володимиром Путіним, вважає, що найшвидший шлях до миру – "віддати Росії чотири частково окуповані українські області".

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Терор проти цивільних – частина російської стратегії, і такі удари будуть далі. Єдиний вихід – знищувати склади, де росіяни тримають ракети, і просити в союзників кращі системи ППО, каже LIGA.net полковник ВПС США у відставці Седрік Лейтон.

Очевидно, Трамп не досягне перемир’я ні до Великодня, ні до 29 квітня – перших 100 днів президентства. Росія далі тиснутиме на фронті та вчинятиме криваві теракти. Бо невідомо, чи будуть у неї ресурси на війну у 2026-му, тож Москва хоче дотиснути Київ.

Трамп і Путін штовхають Україну до капітуляції, щоб "вести бізнес", додає LIGA.net керівник New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

LIGA.net розбиралася з новою хвилею терору з боку росіян і причинами, через які президент Трамп настільки захоплений примарою перемир’я.