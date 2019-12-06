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06.12.2019, 09:00

Когда украинцы жили лучше всего и интервью с Коболевым. Что вам надо знать этим утром

Когда украинцы жили лучше всего и интервью с Коболевым. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня пятница, 6 декабря. Погода -3-+4, курс доллара 23.88. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Зарплаты на максимуме. Когда украинцы жили лучше – при Зеленском, Януковиче или Ющенко?

Средняя зарплата в Украине этой осенью превысила $430 – это самый высокий уровень в истории. Действительно ли благосостояние украинцев стало лучше? 

В октябре 2006 года зарплата впервые в истории превысила 1000 грн. Украинцы в среднем получали $218 при курсе в 5 грн/$. В 2007 средняя зарплата была $332.81 и этот показатель был больше, чем в 2014-2017 годах. Только в 2018-м экономика смогла восстановиться до уровня 2010-го, а уже в октябре 2019-го был установлен исторический рекорд. 

Но оценка уровня зарплат в долларовом эквиваленте не очень показательна. Какой за последние 15 лет была зарплата с учетом инфляции и налогов читайте по ссылке. Мы выяснили, когда же нам жилось лучше всего.

Жизнь между двух гигантов. Почему lifecell теряет долю рынка

Почти весь прирост выручки идет Киевстару и Vodafone. Lifecell наращивает доход гораздо медленнее. Мы выясняли почему.

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Большая тройка мобильных операторов увеличивает доходы за счет новых поколений связи - 3G и 4G. По итогам третьего квартала Vodafone, Киевстар и lifecell заработали в общей сложности 11,3 млрд грн. Это на два миллиарда больше, чем за аналогичный период 2018 года. Если распределить доходы по трем компаниям, то видно, что lifecell в третьем квартале 2018 года потерял один процент рынка – 13,5%.

Скорее всего, уменьшение доли рынка в деньгах связано с потерей игроком №3 абонентов. За год его доля рынка в клиентах просела с 14% до 12,9%. Какой диагноз поставил мобильным операторам терапевт LIGA.net Стас Юрасов, читайте по ссылке.

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Коболев: Наша ГТС – это дойная корова, которая, скорее всего, перестанет давать молоко

Мы поговорили с главой НАК Нафтогаз Украины Андреем Коболевым. В интервью он тщательно подбирая слова рассказывает о вероятном газовом кризисе в Европе, вариантах нового транзитного договора с Газпромом и превращении НАКа в многопрофильный энергетический холдинг.

О транзите газа без контракта с Газпромом. Мы рассматриваем несколько сценариев развития событий. Позитивные – Газпром и новый оператор ГТС, отделенный от Нафтогаза, смогут подписать новый контракт и продолжить транспортировку через Украину на новых, европейских условиях. Негативный – Газпром не подпишет контракт. Промежуточный сценарий – Россия увидит, что долю Газпрома на европейском рынке занимают другие, и ему придется вернуться к новому оператору ГТС и договариваться о транзите. Это более вероятный сценарий.

Почему Россия смогла построить Северный поток-2. Украина «захлопнуло» возможность привлечь иностранного партнера в ГТС. Россия воспользовалась этим. Главный аргумент Газпрома в Европе – украинцы не являются вашими партнерами, а мы, россияне, – ваши партнеры. И этот аргумент работает - ничто так не скрепляет дружбу, как взаимный коммерческий интерес. Проблема Украины в том, что в этом вопросе в Верховной Раде победила пророссийская сила.  Я считаю, что если Северный поток-2 будет достроен, транзита через Украину не будет.

Каким Нафтогаз будет через 5 лет. Нафтогаз будет добывать и торговать газом, как оптом, так и в розницу. Мы будем оказывать услуги по энергоэффективности и заниматься возобновляемой энергетикой. Полное интервью читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Гонтареву назвали одной из самых влиятельных женщин в мире. Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева попала в список 16 самых влиятельных женщин мира по версии читателе Financial Times. Ее оценили за вклад в борьбу с коррупцией в Украине.

2. Зеленский оказался на обложке Time. Авторы издания вложили двойной смысл в название материала - The Man in the Middle. По словам авторов, они имели ввиду, что Зеленский оказался между президентами Путиным и Трампом. Но это также хакерский термин – схема, когда в середину канала между двумя участниками помещается элемент, прослушивающий и изменяющий цепочку коммуникации.

3. Украинцы сказали, что мешает стране вступить в Евросоюз. Больше всего, по мнению украинцев, членом Евросоюза Украине мешают стать проблемы с коррупцией (44%), на втором месте – недостаточное экономическое развитие (40%) и низкий уровень жизни населения – 34%.

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Теги: Владимир Зеленский, Киевстар, Vodafone, андрей коболев, lifecell, зарплаты, эмейл-рассылка
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