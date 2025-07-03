Что выберет власть – будет верить в фантазии или признает, что ситуация позорная и требует немедленного скоординированного решения?

Украинские власти в настоящее время обладают беспрецедентными полномочиями. Однако "кому много дано, с того много и потребуют, и кому много доверено, с того больше и спросится".

Поэтому как человек, связанный с медициной и волонтерством, я хотела бы публично задать украинским властям прямой вопрос: какова ситуация с обеспечением лекарствами жителей прифронтовых территорий?

Что имеем на "сейчас"

Сергей Кузьминых, член Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования и председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности, изложил свою оценку в посте в Facebook, опубликованном в последний день июня.

Депутат излучал оптимизм: "Там, где раньше не было аптек, теперь есть доступ к лекарствам", "государство активно развивает сеть мобильных аптек" и "более 70 000 украинцев уже получили необходимые лекарства".

Такая оценка не имеет ничего общего с реальностью. По факту "доступные лекарства" уже стали недоступными для мирных жителей прифронтовых территорий.

Первая мобильная аптека в Украине была запущена 18 января 2024 года в Харьковской области. Это был успешный пилотный проект сотрудничества неравнодушных представителей Министерства здравоохранения, Харьковской областной военной администрации и частного бизнеса, которые объединили усилия, чтобы сделать лекарства доступными в сельских, прифронтовых и деоккупированных регионах. Один микроавтобус обслуживал около 80 населенных пунктов области.

И тогда, и сейчас работа мобильных аптек была связана с огромными рисками. Команда работала в бронежилетах и касках даже в 40-градусную жару, со "Старлинком" и генератором. Иногда приходилось вытаскивать машину из воронок от попаданий КАБов.

Кроме того, мобильные аптеки на передовой – это очень дорого. Запуск и эксплуатация таких аптек предполагают не только дорогостоящую логистику, но и затраты на сам микроавтобус, холодильники и оборудование для хранения препаратов. Не забываем о "Старлинке", генераторе, расходах на топливо, а иногда – и о средствах радиоэлектронной борьбы. Средняя стоимость такого автомобиля с оборудованием (например, такого, который сейчас стоит в Херсоне и не работает), составляет 1,45 млн грн.

Чтобы обеспечить доступность необходимых препаратов (плюс тех, которые включены в государственную программу "Доступные лекарства"), необходимо иметь средний товарный запас на сумму 1,5 млн грн. А наши расходы с января до апреля на четыре мобильные аптеки, работающие в Харьковской, Херсонской и Сумской областях, достигли 1,58 млн грн!

Что делать дальше

Ситуация с мобильными аптечными пунктами настолько критическая, что машины не выезжают "из депо" даже в относительно "благополучных" областях Украины.

Например, по состоянию на начало июля работа 21 мобильной аптеки приостановлена из-за стоимости этих операций и отсутствия системной поддержки со стороны государства. И речь идет не о прифронтовых территориях, а о Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях. Кстати, в этих четырех регионах есть 905 населенных пунктов, где нет ни одной аптеки!

Как человек, который лично сидел за рулем скорой помощи, используемой для доставки лекарств, и развозил препараты жителям деоккупированных территорий, я вынуждена констатировать: ни в парламенте, ни в Кабмине нет целостного видения того, как обеспечить доступ к лекарствам в прифронтовых регионах. Учитывая стоимость запуска, обеспечения и поддержания мобильных аптек, бизнес самостоятельно не "вытянет" их работу, поскольку с марта этого года, в частности, лишен возможности заключать с фармацевтическими заводами так называемые маркетинговые соглашения (это – отдельная история).

В итоге на повестке дня стоит необходимость согласования позиций, компетенций и возможностей между властью и бизнесом. Именно на парламент и Кабмин украинский народ возложил – возможно, даже не осознавая этого в полной мере, – критически важную задачу обеспечить лекарствами тех, кто находится совсем рядом с линией боевого соприкосновения. То есть наших самых уязвимых соотечественников, которые выживают на мизерную пенсию и каждый из которых заслуживает специального внимания.

Сейчас аптечное сообщество транслирует властям простой месседж: стационарные аптеки в прифронтовых зонах уже банкротятся и закрываются, мобильные аптеки не выезжают на маршруты. Но сигнал SOS тонет в розовом псевдоблагополучии.

Что выберет украинская власть – верить в фантазии о "лекарствах повсюду и везде" или признать, что ситуация позорная и требует немедленного скоординированного решения?

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