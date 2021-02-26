Коломойский стал токсичным, ипотека под 7% с марта. Что надо знать утром

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Сегодня пятница, 26 февраля. Температура от +2 до +8, курс доллара 27.88

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Коломойский стал токсичным. Данилюк о деле ПриватБанка, роли Венедиктовой и национализации

У нас вышло два интервью, которые стоит прочесть, если хотите разобраться в важном для Украины. Первое – с топ-менеджерами сети медлабораторий Синево, где они неожиданно прямо говорят о коронавирусе, тестах, МОЗе и т.д.. Второе – с экс-министром финансов Александром Данилюком. Он объясняет, что означают подозрения, врученные бывшим топам Привата. Еще интереснее читать новые откровения Данилюка о Порошенко и Зеленском в контексте Коломойского. Карточный домик. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Ипотека под 7% – с марта. Ее хватит только на 5000 семей. Мы разобрались, как ее получить

Украинское правительство сделало дешевую ипотеку. С марта все украинцы, испытывающие сложности с жильем, могут податься на участие в новой программе и платить за кредит только 7% годовых. Остальное компенсирует государство. Осталось проверить, как это работает на практике. Мы решили помочь тем, кто думает об участии, и сделали подробный разбор с ответами на большинство возникающих вопросов. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life. Область закрита, "Буковель" працює. Які обмеження діють у "червоній зоні" на Франківщині

Віднині Франківська область закрита, але є винятки. Буковель, який називають однією з причин поширення ковіду, працюватиме. Більше за лінком.

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