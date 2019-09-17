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17.09.2019, 10:45

Компромисс по Привату, дом Гонтаревой, стабильность гривны. Что вам надо знать этим утром

Компромисс по Привату, дом Гонтаревой, стабильность гривны. Что вам надо знать этим утром - Фото
Фото - коллаж Liga.net

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и корото их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня вторник, 17 сентября. Погода отличная - солнце, +12-+18, курс доллара 24.77. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Тема дня. Гончарук ищет “компромисс” с Коломойским по ПриватБанку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал интервью Financial Times, где рассказал, что Киев ищет «компромисс» с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в связи национализацией ПриватБанка и потраченными 5,5 млрд долларов на спасение банка. 

"Я полностью убежден, что нам нужно сосредоточиться на (экономическом. – Ред.) росте сейчас и искать общие решения, а не тратить наши ресурсы на борьбу друг с другом. Поэтому я очень положительно отношусь к любой риторике, направленной на поиск компромисса", - цитирует Гончарука Financial Times .

Коломойский пытается отменить национализацию ПриватБанка, а МВФ заявляет, что если это произойдет, то под угрозу будет поставлен вопрос сотрудничества с МВФ, новая программа по данным собеседников Bloomberg будет около  $5 млрд.

Эта новость получила особенный резонанс на фоне ночного сообщения о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.  

В доме никого не было и никто не пострадал. В комментарии LIGA.net Валерия Гонтарева рассказала, что дом не был застрахован: "Там сгорели все мои вещи и все наши семейные фотографии. Это просто ужас!!!" 

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Напомним, что за последний месяц Гонтарева участников автомобильного инцидента:  в центре Лондона автомобиль переехал ей ногу (она в больнице с роздробленной стопой), неизвестные спалили машину жены ее сына в центре Киева, правоохранители вскрыли дверь и устроили обыск в ее киевской квартире. Сама Гонтарева считает это давлением на нее.


Интервью дня. Энн Эплбаум о том, как мир воспринимает нового украинского президента

Журналист и писатель, изучающая постсоветские страны, Энн Эпплбаум рассказала LIGA.net о том, как воспринимают президента Украины Владимира Зеленского на Западе, о его переговорах с Владимиром Путиным и о восстановлении Донбасса. Коротко обо всем:

  • Многие иностранные политики не знают Зеленского и оценивают его, как шоумена. Но его прошлый опыт не помешает западным политикам воспринимать его, как главу государства. Те, кто с ним успел пообщаться, были приятно удивлены. Речи Зеленского о радикальных реформах обнадеживают.

  • Россия захочет снять с себя ответственность за восстановление Донбасса, они бы хотели, чтоб Украина восстанавливала территорию самостоятельно. Сейчас в РФ не хотели бы дальше поддерживать конфликт, ведь это не слишком популярно у них в стране.

  • В Европе продолжают поддерживать санкции против России. Европейцы хотели бы стать инициаторами Большого договора России и Украины по формуле Штанмайера. В США наоборот. Трампу нравится Путин и он хотел бы снять санкции, но это вряд ли произойдет из-за позиции Конгресса.

  • В рамках переговоров между Путиным и Зеленским есть риск того, что российский лидер может одурачить украинского президента. Чем больше опыта у Зеленского, тем меньше шансов допустить ошибку. 

Экономика. Аномальная осенняя стабильность гривны

Этой осенью украинский валютный рынок не заметил обычной осенней девальвации. На прошлой неделе нацвалюта обновила максимум за три года и укрепилась до 24,8 грн/$.  Объясняем, что будет влиять на курс гривны этой осенью:

Первая причина - это НБУ и Минфин, которые поддержали доллар. НБУ покупал много валюты, а Минфин воспользовался спросом нерезидентов на гривневые ОВГЗ, набрал достаточно гривни и не торопится размещать облигации.

Вторая причина - это газ. В этом году Нафтогаз наполнял хранилища, не покупая валюту. Но на курс гривны может повлиять срыв заключения газового контракта Украины с Газпромом. Если договора не будет, то к концу осени - началу зимы Украине может потребоваться докупать дополнительные объемы газа.

Третья причина - падение цен на зерно и металлургию. В пользу сильной гривни играет рекордный урожай зерновых. Мировые цены на зерно, кукурузу и масло были хорошими, на руду и сталь – тоже. Но осень рынки встретили снижением цен, что плохо для украинских экспортеров, так как они теперь не обязаны продавать свою валютную выручку. Это может повлиять на курс гривны.

Четвертая причина - нерезиденты охладели к Украине. Портфель ОВГЗ в руках нерезидентов стабилизировался в районе 85 млрд грн, прежнего взрывного роста, как было в конце июля – когда нерезиденты вложили $500 млн за один аукцион, нет.

Что будет с гривной? 

Опрошенные аналитики сходятся во в мнении, что гривна все же будет дешеветь, но расходятся в оценках, когда это произойдет.

В Райффайзен Банке Аваль ожидают, что в краткосрочном периоде усиление гривны будет до 24,55 и даже 24,25 грн/$. Но во второй половине осени все же наступит девальвация. Прогноз на конец года - 26 грн.

В компании ICU ожидают снижения курса доллара до 25,5-26,5 грн еще в сентябре. В Кредит-Днепре считают, что до конца сентября гривна останется в коридоре 24,5-25,5 грн/$, до конца года - в пределах 26,5 грн.

Что еще стоит знать этим утром:

  1. Госбюро расследований открыло уголовное производство против бывших должностных лиц Минздрава, включая Уляну Супрун. Бывших руководителей обвиняют в невыполнении решения суда о восстановлении Екатерины Амосовой в должности ректора Национального медуниверситета им. Богомольца. Супрун напомнила, что история с увольнениями и восстановлениями Амосовой тянется уже полтора года, и все это время шли суды с участием Минздрава. 

  2. Депутат из фракции Слуга народа Александр Ткаченко направляет депутатский запрос премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой проверить деятельность мэра Киева Виталия Кличко, КГГА и подчиненных структур. Он обвиняет киевскую власть в финансовых нарушениях и бюджетных злоупотреблениях. 

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Теги: валерия гонтарева, Коломойский, эмейл-рассылка
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