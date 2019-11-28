Кому принадлежат медиа и интервью главы Укравтодора. Что вам надо знать этим утром

Доброе утро!

Сегодня четверг, 28 ноября. Погода -3-+2, курс доллара 23.98. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Первое интервью нового главы Укравтодора

Глава Укравтодора Александр Кубраков рассказал, кто стоит за его назначением, как он планирует искоренять коррупционеров и (о, чудо) когда в Украине появятся нормальные дороги.

О коррупции в Укравтодоре. Средняя коррупционная составляющая, заложенная в стоимость ремонта и строительства дорог – 5%, 10%, 15%. Условия тендеров прописываются под определенные компании. Если мы это уберем, то следующий строительный сезон будет очень сильно отличаться.

О конкурсе на главу Укравтодора. Было несколько этапов. Первый - экзамен на знание государственного языка. Дальше - экзамен на знание английского языка. Для меня, кстати, было удивительно, что при наличии действующего сертификата TOEFL экзамен все равно нужно сдавать. Это нужно менять. Затем тестирование на знание законодательства. Далее два этапа квалификационных заданий, которые были наиболее легкими.

О дорогах. По оценке Мирового банка, для приведение 24 000 км основных дорог в нормативное состояние нужно 150 млрд грн. Для этого потребуется три года. Но нам нужно больше финансирования от МФО. Если рассчитывать на ту часть дорожного фонда, которая идет на ремонты, то это займет больше чем три года времени.

Когда Киев-Одесса станет автобаном. Сейчас подписываются договора. Может быть, в конце года начнутся работы. Если строить в активном режиме, то за два года можно построить автобан.

Когда появятся платные дороги. На уточнение проекта и ТЭО уйдет год. На структурирование, госгарантии и остальное можно спокойно отводить еще год. И на строительство еще два года. Итого: 3-4 года.

Об амбициях. Моя амбиция привести 24 000 км дорог в нормальное состояние, запустить первые в Украине проекты через механизм концессии. Больше читайте по ссылке.

Обоз, Страна, Znaj. Кто стоит за ангажированными (и не очень) СМИ в Украине

Мы разбирались, кто владеет популярными СМИ в Украине и как это отражается на их информационной политике. Для анализа мы использовали список из 18 медиа, которые Институт массовой информации мониторит на соблюдение профессиональных стандартов.

Укринформ - государственное информационное агентство, которое работает больше ста лет, с 1918 года. Издание возглавляет Александр Харченко. В рейтинге ИМИ за октябрь-2019 Укринформ занимает первую строчку: 98% его материалов отвечают журналистским стандартам.

Сайт Український тиждень - журналом и сайтом владеет ООО "Український тиждень", а собственниками этой компании являются журналист Юрий Макаров (10%), Юлия Олийнык - которая также владеет несколькими издательствами, и Роман Цуприк - основатель Книгарні Є (по 45%). В рейтинге онлайн-медиа от ИМИ Український тиждень делит первое место с Укринформом и LIGA.net.

LIGA.net - зарегестрированное информационное агентство, входит в независимый медиа-холдинг Ligamedia. Гендиректором группы компаний ЛІГА и СЕО Ligamedia является Дмитрий Бондаренко, а основана группа Мариной и Сергеем Бондаренко еще в 1991 году. Главный редактор - Борис Давиденко.

Украинская правда - основатели ресурса Георгий Гонгадзе и Алена Притула, главный редактор - Севгиль Мусаева. Одно из наиболее влиятельных общественно-политических СМИ Украины. В 2016-ом издание пытались "связать" с олигархом Константином Григоришиным. Бизнесмен отрицал влияние на медиа.

Сайт НВ - это издание в 2014 году создал и возглавил экс-главред сайта Корреспондент Виталий Сыч. Инвестором стал чешский бизнесмен Томаш Фиала, глава и совладелец инвестиционной компании Dragon Capital.

Гордон - интернет-портал основал журналист Дмитрий Гордон, главный редактор - Олеся Бацман (жена Гордона). Перед парламентскими выборами сайт откровенно и немаркированно поддерживал политиков: за пять дней мониторинга было выявлено 12 материалов с признаками заказных в пользу Смешко и ОПЗЖ (данные ИМИ).

Цензор - интернет-портал был основан в 2004 году, учредителем был Ярослав Мендусь - впоследствии народный депутат Верховной Рады пятого созыва от Соцпартии. Главредом сайта является журналист Юрий Бутусов.

Обозреватель - это интернет-издание создано в 2001 году, основной владелец украинский политик и бизнесмен Михаил Бродский. Бенефициарами ООО Золотая середина, на которое юридически записан портал, являются его жена Светлана Бродская, а также сыновья Ростислав и Юрий. Это один из самых посещаемых сайтов в Украине: в октябре было почти 49 млн визитов. При этом 32% материалов на Обозревателе в прошлом месяце были опубликованы с нарушениями стандартов.

Страна - главредом издания в 2016 году стал Игорь Гужва, который ранее возглавлял газету Вести, а до этого газету Сегодня из медиа империи Ахметова. Он называет себя единственным владельцем Страны. Сайт несколько раз ловили на участии в пророссийской информационной кампании, а также в размещении "джинсы" о Медведчуке (данные ИМИ).

Znaj - cогласно реестру юрлиц, ООО Знай основано в декабре 2014 года. Собственник и руководитель - Вадим Иванович Якимец. Домен и торговая марка znaj зарегистрированы в апреле-2015. Ее собственники - ООО Знай и Людмила Погиба. Александр и Павел Погиба вместе с Сергеем Думчевым, экс-кандидатом в мэры Киева, возглавляют партию Рух за реформи. В октябре-2019 Знай признан худшим онлайн-ресурсом: всего 18% его материалов отвечают стандартам. Больше о том, кому принадлежат медиа читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. В Украине заработает новая международная платежная система Transfast. Это глобальная система перевода средств, которая предоставляет услуги в более чем 125 странах (в регионах Азии, Европы, Африки, США, Канады, Индии и Австралии).

2. Кабмин зафиксировал цену на газ в этом отопительном сезоне. Для потребителей отпускная цена газа составит 6,96 грн за кубометр с НДС.

3. НАБУ задержало бизнесмена Вадима Альперина. Он якобы предлагал детективам НАБУ взятку за снятие ареста cо счетов подконтрольных ему предприятий. Его считают главой преступной организации, которая совершала махинации с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемым в Украину.

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