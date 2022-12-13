Парламент ликвидировал Окружной административный суд Киева (ОАСК), который еще в феврале собирался вернуть Виктора Януковича к власти. Сигналом стали американские санкции против председателя суда – Павла Вовка.

В то же время, мягкая позиция ЕС позволила парламенту принять закон об отборе судей Конституционного суда, который дает власти возможность получить полный контроль над КСУ, говорят LIGA.net эксперты.

Что нужно знать о ликвидации ОАСК и как закон о КСУ и сопротивление судебных "кланов" могут поставить крест на вступлении Украины в ЕС: разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 13 декабря украинский парламент одобрил законопроект о ликвидации ОАСК. Документ был внесен президентом Владимиром Зеленским как "неотложный" еще полтора года назад, в апреле 2021 года.

СПРАВКА. Инициативам по ликвидации ОАСК предшествовали скандалы: глава суда Вовк и еще несколько судей на основе тайных аудиозаписей подозреваются в создании преступной организации и захвате власти. ОАСК – суд первой инстанции, рассматривающий споры относительно избирательного процесса; принятие и увольнение с публичной службы; дела об обжаловании решений органов государственной или местной власти.

Год назад LIGA.net спрашивала напрямую у Зеленского, почему законопроект о ликвидации ОАСК застрял в стенах парламента. Тогда президент ответил, что это "поломало бы всю Верховную Раду" – вот такая "большая шахматная игра".

Спусковым крючком стали санкции США против главы ОАСК Вовка, сообщил собеседник LIGA.net в руководстве фракции Слуга народа.

"Санкции США, ключевого партнера Украины в войне против России, стали сигналом для власти по ОАСК", – соглашается в разговоре с LIGA.net юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

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На смену скандальному ОАСК придет Киевский городской окружной админсуд, за создание которого также проголосовал парламент. До начала работы суда дела ОАСК рассматривает Киевский окружной админсуд (с территориальной юрисдикцией в Киевской области).

В ОАСК это назвали "политически мотивированным" решением вне Конституции, ведь украинцев "лишили доступа к правосудию".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Этот закон [о ликвидации ОАСК] лишает Вовка и его "стаю" влияния на судебную систему, которое они имели все это время, – говорит LIGA.net Щербан. – То, что ОАСК так долго не ликвидировали, было сигналом для системы: "Смотрите, я договорился с властью".

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13 декабря Рада приняла еще один законопроект – №7662 о новой процедуре отбора судей Конституционного суда. Закон создает совещательную группу экспертов (СГЭ) из шести членов, которые будут оценивать моральные качества и уровень компетентности в области права кандидатов на должность судей КСУ.

Решения СГЭ будут носить обязательный характер, то есть группа получит право отсеивать кандидатов и прекращать их участие в конкурсе.

"Ключевая проблема – из шести членов группы трое остаются политически управляемыми", – говорит Щербан. Под "политически управляемыми" следует понимать членов СГЭ, которые будут делегированы президентом, Советом и съездом судей.

"Будет или тупик, или пройдут только те, за кого проголосуют политические назначенцы. Это грозит полной узурпацией власти", – прогнозирует LIGA.net Михаил Жернаков, председатель правления Фонда DEJURE.

За закон о КСУ проголосовали 183 из 219 Слуг народа. Еще 26 голосов дали группы Платформа за жизнь и мир и Восстановление Украины, состоящие из остатков запрещенной ОПЗЖ. Помогли также фракция Голос и подконтрольная Банковой группе Довіра.

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"У судебной "мафии" и власти остаются инструменты влияния на решение совещательной группы, – объясняет Щербан. – При желании конкурс может затягиваться, как уже было с назначением руководителя САП".

СПРАВКА. В конкурсной комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры тоже находились независимые члены, напоминает Щербан. Но из-за отсутствия у них механизма решающего голоса у провластной части была возможность затягивать конкурс.

Именно в отсутствии решающего голоса Щербан видит ключевой риск, из-за которого могут возникнуть проблемы с отбором судей КСУ.

Это подчеркнули и послы стран G7. "Важно, чтобы проект №7662 предусматривал значительное привлечение независимых экспертов, в частности, право решающего голоса", – говорится в Twitter-аккаунте послов Большой семерки.

Но депутаты прикрылись последним решением Венецианской комиссии – совещательного органа Совета Европы. В нем комиссия признает, что предложенная пропорция "зависимых" и "независимых" членов СГЭ (три на три) обостряет вопросы политизации отбора судей КСУ. Однако, по мнению комиссии, в нынешних условиях можно надеяться, что международные эксперты будут "достаточным сдерживателем для политической части комиссии".

У Венецианки встречается идея назначения седьмого члена СГЭ от международников, чтобы изменить баланс – но в выводы этот тезис не включили. "Вывод нечетко сформулирован и дает возможность предусматривать разные вариации трактовки", – признает Щербан.

"Нет ни одной страны, где Конституцию пишут иностранцы, – заявил LIGA.net один из руководителей фракции СН, – Это перебор, который понимают даже в Еврокомиссии. И как критерий [для оценки готовности Украины к вступлению в ЕС] использовать не будут".

Парламент проголосовал компромиссный вариант, утверждает LIGA.net Федор Вениславский, представитель президента в парламенте (Слуга народа).

"В зале парламента звучали две абсолютно противоположные точки зрения. Одна – что участие международных экспертов нарушает суверенитет Украины. Вторая – что наоборот нужно отдать им решающий голос. Поэтому пропорция три в три – компромиссная", – объясняет народный депутат.

ЧТО ДАЛЬШЕ. С одной стороны, власти наконец-то взялись за ликвидацию ОАСК, а с другой – создали возможность получить политически лояльный Конституционный суд, объясняют LIGA.net эксперты.

СПРАВКА. КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначают президент, ВР и съезд судей.

На сегодняшний день власти "контролируют" пять судей КСУ, говорит LIGA.net Жернаков. Еще пять мест вакантны (трое судей по квоте ВР ушли в отставку 7 декабря, еще две квоты – у съезда судей, запланированного на январь 2023 года).

"Уже через пару месяцев власти могут контролировать 10 из 18 судей КСУ, – говорит Жернаков. – Это означает полный контроль за любым решением".

По мнению эксперта, только из-за войны международные эксперты не делают из этого большого скандала. Этим и пользуется власть президента Зеленского, чтобы принять удобное и понятное для себя решение.

"Это отразится через год, когда реально будет открыт вопрос переговоров о вступлении в ЕС, – объясняет Жернаков. – Никому в ЕС не нужна вторая Венгрия, где Конституционный суд превратился в юротдел Орбана ".

Вениславский из Слуги народа убеждает LIGA.net, что никакой узурпации не будет: "С учетом современных реалий вероятность кулуарных договоренностей и игр вокруг КСУ практически нивелирована".

Кроме того, не закрыт вопрос с Вовком, ведь после того, как закон о ликвидации ОАСК вступит в силу, судьи ОАСК не лишатся статуса.

Дальнейшая судьба Вовка и его окружения будут зависеть от двух органов – Высшего совета правосудия (ВРП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Сейчас эти органы не функционируют.

В январе съезд судей должен утвердить кандидатов в ВСП, что позволит запустить совет и работать над очищением судебной системы.

"А до этого момента мы даже не можем судей-коллаборантов наказать из-за отсутствия ВСП", – констатирует Щербан.

"Судебной мафии" выгодно работать в системе, когда ВСП заблокирована, и судей никто не может наказать, объясняет эксперт.

Поэтому на съезд судей судебные "кланы" могут готовить разнообразные сценарии срыва, чтобы не допустить перезапуска ВСП, прогнозирует Жернаков: "Если не будет создана ВСП и Высшая квалификационная комиссия судей – никакие переговоры о вступлении в Евросоюз нам не светят".

Поэтому ликвидация ОАСК может стать важным сигналом для судебной системы, что никакого иммунитета ни для кого не будет, добавляет Щербан.

Усилить его может Зеленский. "Президент не имеет права давить на съезд судей, но публичного заявления об ожиданиях может быть достаточно, – резюмирует эксперт. – Это будет сигналом для судебной системы".

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