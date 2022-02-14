На фоне возможного вторжения РФ. ОАСК готовится восстановить Януковича у власти 16 февраля

16 февраля Окружной административный суд Киева рассмотрит иск Виктора Януковича к Верховной Раде Украины о "незаконности" его отстранения от должности президента Украины в 2014 году. Да, именно в день вероятного вторжения России в Украину (по сообщениям СМИ). Янукович заявил, что "у Верховной Рады нет полномочий лишать звания президента любым способом, кроме как путем импичмента".

Напомню, за все решения этого суда персональную ответственность несет президент Украины Владимир Зеленский.

И, знаете, вполне вероятно, что суд иск Януковича удовлетворит.

Судите сами:

1. ОАСК открыл производство вопреки процессуальным срокам: по закону – максимум полгода, а прошло уже восемь лет.

2. ОАСК открыл производство вопреки юрисдикции: по общему правилу иски к Верховной Раде подсудны Верховному Суду.

Зачем подставляться и рисковать, если потом не удовлетворить иск.

В пользу этой версии свидетельствует и судья по делу: один из самых доверенных людей председателя ОАСК Павла Вовка – Игорь Качур. Он же фигурант производства НАБУ по поводу попытки захвата государственной власти ( "пленки Вовка").

Так что, если, не дай Бог, ОАСК таки восстановит Януковича в должности, то собираться, друзья, нужно будет не под этим судом, а на Банковой, под домом Офиса президента.

И действия, и мотивация председателя ОАСК Павла Вовка (и его муртадов) очевидны: они понимают, что осенью обновленный Высший совет правосудия их уволит, а значит, НАБУ/САП/ВАКС их точно посадят.

Так что к тому времени им нужно: 1) сгенерировать максимально кэша; 2) обеспечить себе безопасность. Пункт "2" реализовать возможно только с русскими, ведь где-нибудь НАБУ уже с осени их достанет.

Попутно поздравляю Зеленского и Вовка с их юбилеем – вчера пошел одиннадцатый месяц со дня внесения Зеленским НЕОТЛОЖНОГО законопроекта о ликвидации ОАСК.

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