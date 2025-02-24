В Германии на выборах победила правоцентристская партия ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцом. Она, по идее, в ближайшие два месяца сформирует правительство вместе с Социал-демократической партией канцлера Олафа Шольца.

Выборы показали глубокий раздел страны через 35 лет после объединения – земли бывшей ГДР проголосовали за крайнюю правую и пророссийскую Альтернативу для Германии (АдГ), которая получила лучший результат в своей истории.

Молодежь на землях бывшей ГДР увлечена привидением коммунизма, объясняет LIGA.net соучредитель Brussels Freedom Hub Роланд Фрейденштейн. Особенно это проявилось после полномасштабного вторжения России в Украину. И на это есть причины.

АдГ не имеет шансов попасть в коалицию: Мерц прямо заявил, что не будет искать "мир на коленях у Путина". Он настроен поставить с ног на голову отношения со США Дональда Трампа, усилить безопасность Европы и увеличить помощь Украине, вплоть до ракет Taurus. Но сделать все это ему будет непросто, объясняет LIGA.net аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.

Что германские выборы означают для Германии, Европы и Украины.