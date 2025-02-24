У Німеччині на виборах перемогла правоцентристська партія ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом. Вона, вірогідно, у найближчі два місяці сформує уряд разом з Соціал-демократичною партією канцлера Олафа Шольца.

Вибори показали глибокий поділ країни через 35 років після об’єднання – землі колишньої НДР проголосували за крайню праву і проросійську Альтернативу для Німеччини (АдН), яка отримала найкращий результат у своїй історії.

Молодь на землях колишньої НДР захоплена привидом комунізму, пояснює LIGA.net співзасновник Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштейн. Особливо сильно це проявилось після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І на це є причини.

АдН не має шансів потрапити в коаліцію: Мерц прямо заявив, що не шукатиме "миру на колінах у Путіна". Він налаштований поставити з ніг на голову відносини зі США Дональда Трампа, посилити безпеку Європи і збільшити допомоги Україні, аж до ракет Taurus. Але зробити все це йому буде непросто, пояснює LIGA.net аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд.

Що німецькі вибори означають для Німеччини, Європи та України.